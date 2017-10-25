الدولة الصفوية الأقل مدة في حكم بغداد – طارق حرب

في سلسة التراث البغدادي كانت لنا كلمات عن فترات حكم بغداد منذ تأسيسها حتى القرن العشرين حيث تبين لنا ان سنوات حكم بغداد من قبل الدولة الصفوية هي سنوات الحكم الاقل في تاريخها ومع ذلك اخذت هذه الفترة شهرة لا توازي فترات حكم بغداد من الدول الاخرى التي حكمت بغداد بما فيها دولة اصحاب الخروف الاسود ودولة اصحاب الخروف الابيض والدولة الايلخانية المغولية والدولة الجلائرية وكانت لدولتي بني العباس وبني عثمان الفترتان الطوليان في حكم بغداد اذ ابتدأ حكم بغداد من قبل الدولة العباسية من عام 145 هج حتى عام 656 هج اي ان حكم العباسيين لبغداد استمر اكثر من خمسة قرون اكثر من خمسمائة سنة اما حكم الدولة العثمانية لبغداد فقد كان بفترتين الاولى من عام 941هج الى عام 1032 هج والثانية من عام 1048 هج الى عام 1335 هج اي سنة 1917 بدخول الانكليز الى بغداد اي أقل من خمسة قرون بقليل اما حكم الدولة الايلخانية اي دولة المغول والتتار التي اسسها هولاكو بعد الاطاحة بالدولة العباسية فقد كان حكمها لبغداد من عام 656 هج الى عام 738 هج اي 82 عاما اما حكم الدولة الجلائرية لبغداد والتي اسسها الشيخ حسن الكبير فكانت من عام 738 هج الى عام 814 هج اي ان مدة حكمها لبغداد كان 76 عاما اما حكم دولة اصحاب الخروف الاسود- قره قوينلي- فكان من عام 814 هج الى عام 874 هج اي ان فترة حكم بغداد من قبل هذه الدولة كان لمدة ستين سنة اما حكم دولة اصحاب الخروف الابيض لبغداد دولة آق قوينلي فكان من عام 874 هج الى عام 914 هج اي انهم حكموا بغداد 48 عاما اما حكم الدولة الصفوية لبغداد فقد كان حكم اسماعيل الصفوي 914 هج حتى عام 930 هج اي ان حكمه كان لمدة 16 سنة للفترة الاولى وحكم طهماسب الاول من عام 936 الى عام 941 هج اي ان حكمه لمدة خمس سنوات فقط وفترة الحكم الثانية للدولة الصفوية لبغداد استمر من عام 1032 هج الى عام 1048 هج حيث حكم بغداد عباس الصفوي وحفيده صفي بن عباس لمدة 16 عاما فقط وبذلك فان المدة التي حكمت فيها الدولة الشاهنشاهية الصفوية لبغداد كانت 37 سنة فقط في حين ان اقل مدة حكم لدولة حكمت بغداد وهي دولة الخروف الابيــــــــض آق قوينلي كانت لمدة 48 سنة اي اكثر من مدة حكم الصفويين باحـــــــدى عشرة سنة وعلى الرغم من ان حكم الدولة الصفوية كان لمدتين وان فترة الحـــــــــكم الاولى للدولة الصفوية لبغداد.

كان فيها انقطاع اذ حكم اولا الشاه اسمـــــــاعيل الصفوي وبعد ذلك حكمت اسرة كلهور الكرديه بشخص الامير ذو الفقار رئيس قبيلة موصلو من اسرة كلهـــــــور الكردية حيث تم طرد ابراهيم خان الذي ولاه الــــــشاه اسماعيل الصفوي على بغداد وحـــــــكمت الاسرة الكـــــــــردية بغداد وبعدها عادت الــــــــدولة الصفوية الى حــــــكم بغداد مجددا حيث قتل الشــــــــاه طهماسب الامير ذوالفقار الكردي واعاد سيطرة الدولة الصفوية على بغداد مرة ثانية.