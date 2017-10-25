الحكيم: للإعلام دور حيوي في ترسيخ ثقافة التنمية

رئيس التحالف الوطني يدعو إلى الإستعداد لمعركة البناء وإعادة الإعمار

بغداد – صباح الخالدي

أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم انه لابد من اعادة اقليم كردستان الى حضن الوطن ليس عسكريا بل نفسيا وسياسيا واجتماعيا لانه جزء من العراق .

وقال الحكيم في ندوة حوارية لمركز ايشان للدراسات الاستراتيجي حضرتها (الزمان) أمس ان (دعوة الحكومة الى حوار وطني بناء مع الاخوة الكرد لابد ان تكون وفق اسس دستورية وقانونية بعد ان تعلن قيادة اقليم كردستان الغاء نتائج الاستفتاء المخالف لمبادئ الدستور عندها سيجدون قلوبنا وابوابنا مفتوحة لهم في حوار وطني ضمن خيمة العراق الموحد).

خطاب وطني

واضاف ان (عام 2018 يجب ان يتسم بالخطاب الوطني لكل مكونات الشعب دون انحياز خاصة بعد تحقيق الانتصارات على داعش الارهابي بفضل الموقف الوطني الموحد والدعم الدولي للعراق في خطواته نحو النصر الذي نعيشه الان الامر الذي يتطلب بعدها التهيؤ للمرحلة المقبلة وان من مسؤولية القوى السياسية ان تتضافر جهودها نحو البناء والاعمار واعادة النازحين الى منازلهم وتقديم افضل الخدمات للمواطنين) مشيرا الى ان (العراق ومن خلال علاقاته المتوازنة مع العالم ودول الجوار خاصة دون انحياز لهذه الجهة او تلك حقق نتائج ايجابية واصطفافا دوليا لدعم مواقفه في بسط سلطة الدولة على جميع اراضيه). ومن جانب اخر شدد الحكيم على اهمية الاستعداد لمعركة الخدمات والانتصار فيها كما انتصر العراقي في مواجهة الارهاب وفي التحديات التي واجهت وحدته الوطنية مشيرًا الى ان العراق قطع اشواطا واقترب من تحقيق الامن والاستقرار بعد دحر الارهاب بعناوينه المختلفة.

ونقل بيان لمكتب الحكيم تلقته (الزمان) امس عنه قوله خلال مشاركته زوار البصرة المتجهين نحو كربلاء لأداء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ان (العراق اليوم اقرب من اي وقت مضى توقا للوحدة الوطنية والتمسك بالوحدة يشترط ان نكون حسينيين في منهجنا) لافتا الى ان (منهج الحسين هو منهج الوحدة والتكاتف لذلك لبت نداءه مختلف شرائح المجتمع).

ودعا الحكيم الى (التمسك بهذا النهج) مشيدا بـ(اندفاع الشباب نحو الحسين عليه السلام ما يعني ان العراق حسيني بتوارث الاجيال).من جهة اخرى أكد الحكيم اهمية الدور الحيوي للإعلام في ترسيخ ثقافة التنمية بالبلد.ونقل بيان لمكتبه عنه قوله (في اليوم العالمي للإعلام الإنمائي نؤكد الدور الحيوي والمهم الذي يؤديه الإعلام في ترسيخ ثقافة التنمية ومواجهة المصاعب التنموية التي تواجهها البلدان والشعوب) مضيفاً(وندعو الاعلام وهو في فسحة واسعة من الحرية إلى أن ينهض بمسؤوليته في هذا المحور المهم من محاور العمل الإعلامي المتعددة).واعرب عن امله بـ (متابعة مقاربات منتجة تسهم في دفع عملية التنمية في البلد.