النفط يبحث مع شركة بريطانية زيادة قدرة كركوك وخبير لـ (الزمان):

تفعيل العقد الإستشاري يرفع الإنتاج إلى مليون برميل

بغداد – شيماء عادل

اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان وزارة النفط طلبت من الشركة البريطانية مناقشة تفعيل العقد الاستشاري الذي تم توقيعه في شهر ايلول عام 2013 الخاص بوضع دراسة متكاملة عن حقول كركوك.

وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (الوزارة ناقشت مع شركة بي . بي البريطانية ضرورة تفعيل العقد الاستشاري لوضع دراسة متكاملة عن حقول المحافظة وكيفية تطويرها الذي وقع في ايلول عام 2013 وتوقف بسبب احتلال داعش لبعض المناطق), واضاف ان (كركوك تحررت وكان لا بد من الاجتماع وابداء الرغبة من الجانب العراقي لتفعيل هذا العقد). مبينا ان (هذا العقد كان يتضمن قيام الشركة باعداد دراسة استشارية لمعرفة حالة الحقل وماهي التحديات التي تواجهها وكذلك اجراء مسح زلزالي ثلاثي الابعاد اضافة الى دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية), واوضح الجواهري ان (العقد مر عليه 4 اعوام والجهات العراقية دعت الشركة للاجتماع لمعرفة فيما اذا كانت لدى الشركة رغبة بتفعيل العقد او اجراء تحديثات على العقد كالسعر المتفق او غيرها من الامور واذا انهت عملها بالامكان ان تبدي رغبتها بأخذ عقد تطوير الحقل او الالتزام باعداد الدراسة فقط وترك الفرصة لشركات اخرى لاجراء عملية تطوير الحقل), مشيرا الى ان (الشركة لم تناقش هذا الامر مع الجانب العراقي لهذا فأن الارقام التي تنوقلت بشأن زيادة الانتاج في الحقل الى 700 الف برميل يوميا هو سابق لاوانه لان الدراسة الاستشارية لم تبدأ حتى الان ومن الممكن بعد انهائها قد تكون للحقل القدرة على انتاج مليون برميل يوميا كونه من الحقول العملاقة لهذا نحن ننتظر البدء بالدراسة ومن ثم نطلق التخمينات بشأن مدى قدرة الحقل على الانتاج وزيادته). من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن الوزير جبار على اللعيبى التقى مع رئيس شركة بى.بى مايكل تاونسند لبحث تطوير وتعزيز الإنتاج في الحقل.واكد جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس أن (اللعيبى طلب من تاونسند المساعدة على زيادة الإنتاج في حقل كركوك إلى نحو 700 ألف برميل يوميا), مؤكدا ان (الوزارة حريصة على إعادة تأهيل الحقل وزيادة الإنتاج), وبشأن الكميات المصدرة من النفط اكد جهاد ان (مجموع الكميات المصدرة للنفط الخام والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو بلغت 97 مليونا و200 الف برميل).

حقول كركوك

وتابع ان (الاحصائية لم تسجل اي صادرات من حقول كركوك), مشيرا الى ان (الايرادات جراء تلك الصادرات بلغت اربعة مليارات و866 مليون دولار في حين بلغ معدل سعر البرميل الواحد 50,062 دولارا). واكد مصدران ملاحيان إن صادرات نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط مازالت تتدفق عند مستويات أقل كثيرا من المعتاد خلال اليومين الماضيين.ويجري تصدير النفط بمستويات تتراوح بين 200 الى 240 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستويات المعتادة البالغة نحو 600 ألف برميل يوميا حيث انخفضت الصادرات منذ الأربعاء الماضى بعد احداث كركوك التي تسببت بانخفاض حاد فى إنتاج الحقول القريبة كما أظهرت بيانات للشحن أن صادرات النفط من جنوب العراق انخفضت بمقدار 110 آلاف برميل يوميا خلال الشهر لتضاف إلى نقص في تدفقات الخام من حقول كركوك الشمالية. من جهة اخرى أعلن المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الايرانية حميد رضا عن معالجة المعوقات المالية التي تعترض عملية تصدير الغاز للعراق. واعلن رضا في تصريح امس عن (قرب بدء عملية تصدير الغاز للعراق عبر منطقة الشلامجة الحدودية), مبينا أنه (وبحسب المخطط فثمة أمكانية تصدير 7 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا الى البصرة).

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد دعا المستشار الاقدم لنائب الرئيس الإيراني سعيد اوحدي الى ضرورة التنسيق بين البلدين في مجال حماية اسعار النفط في الاسواق العالمية.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا عمق العلاقات التاريخية بين طهران وبغداد، واهتمام العراق بتطويرها في المجالات كافة بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين)، وشدد معصوم على (ضرورة التنسيق بين البلدين في مجال حماية اسعار النفط في الاسواق العالمية لما فيه مصلحة البلدان المصدرة للنفط).