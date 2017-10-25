البصرة تشكو من شح تخصيصات الصيانة لموسم الشتاء

الموارد المائية لـ (الزمان): تقديم ملف الأهوار إلى اليونسكو في كانون المقبل

بغداد – داليا احمد

البصرة – الزمان

اعلنت وزارة الموارد المائية عن استعداد اللجنة المسؤولة عن ملف الاهوار تسليم تقريرها الى منظمة اليونسكو العالمية في شهر كانون الاول المقبل . وقالت مدير عام مركز انعاش الاهوار والاراضي الرطبة في الوزارة سميرة عبد الشبيب لـ (الزمان) أمس ان (الامانة العامة لمجلس الوزراء اصبحت تعمل في ملف الاهوار بعد ادراجها ضمن لائحة التراث العالمي بشكل منفرد من خلال تفعيل لجنة متخصصة بامر ديواني رقم 22 لسنة 2015 التي شكلت بقرار رقم 75 للعام ذاته واصبحت المسؤول الاول عن النهوض بالاهوار).

واضافت ان (اللجنة وصلت الى الاجتماع الخامس وتم الاشراف على التقرير من جميع الجهات التي تحمل عضوية اللجنة فضلا عن مشاركات خاصة من منظمات المجتمع المدني وستعرض مفردات التقرير الوطني في الاول من كانون الاول المقبل امام منظمة اليونسكو العالمية), ولفتت الانتباه الى ان (الجهات التي تحمل العضوية تمثل كلا من وزارات الموارد المائية والبيئة والثقافة والزراعة للاشراف النهائي على التقرير والموافقة على ارساله بالموعد المحدد او لتأشير بعض الملاحظات عليه حيث يعد هذا التقرير لخدمة عالم الاهوار وكيفية حمايته والاهتمام بالتراث والسياحة).

مؤكدة ان (ملف الاهوار يجب ان يكون مشتركا للخدمة الوطنية وحماية لواردات البلاد من اجل الانعاش الثقافي والسياحي والاقتصادي).

وكشف مدير بيئة محافظة ذي قار محسن عزيزعن اكمال جميع المتطلبات البيئية والاثارية لمواقع الاهوار والاثار التي تم ضمها الى لائحة التراث العالمي قبل موعد إعادة التقويم من قبل المنظمة.

وقال عزيز في تصريح امس ان (محافظات البصرة و ميسان و ذي قار قد أكملت جميع التزاماتها بهذا الشأن), مبينا ان (وزارة الصحة والبيئة تعمل على حسم جميع المتطلبات المشتركة مع وزارة الموارد). مشيرا الى ان (الملف يمضي بشكل جيد وضمن الوقت المحدد ولا توجد مخاوف بهذا الصدد بعد تحقيق الحكومة الكثير من الالتزامات المطلوبة).

اعمال صيانة

من جهة اخرى اكد معاون محافظ البصرة لشؤون البلدية والبلديات حسن النجار ان التخصيصات المالية الخاصة بأعمال الصيانة استعدادا لموسم الشتاء المقبل لهذا العام تعد قليلة نسبة الى تخصيصات العام الماضي.

وقال النجار في تصريح امس ان (تخصيصات حكومة البصرة المحلية خلال العام الماضي للاستعداد لموسم الشتاء بلغت 885 مليون دينار اضافة الى المبلغ الذي خصصته وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة والبالغ 900 مليون دينار وتم صرفها في وقت مبكر تمكنت على اثره الملاكات الفنية من المباشرة بأعمالها اعتبارا من شهر اب).

مشيرا الى ان (الحكومة المحلية لم تصرف خلال هذا العام سوى 250 مليون دينار من اصل مليار و 500 مليون دينار تم تخصيصه من قبلها لتلك الاعمال وهي بانتظار وصول المبالغ المتبقية من بغداد ليتم صرفها).

قلة تخصيصات

واوضح النجار ان (المحافظة تعاني من قلة التخصيصات وفي جميع المجالات وخاصة الخدمية منها، وان المحافظ اسعد العيداني موجود في بغداد للبحث عن مصادر مالية لتسيير مشاريع المحافظة ومن ضمنها مشاريع البنى التحتية). وكان النجار اعلن في 19 من الشهر الجاري عن ان ديوان المحافظة سيخصص مبلغ 250 مليون دينار كدفعة ثانية لمديرية مجاري المحافظة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خطتها الشتوية الخاصة بصيانة شبكات المجاري والمحطات.

وأعلنت مديرية بلدية قضاء الزبير عن المباشرة بحملة لاكساء وصيانة الشوارع الرئيسية في اغلب المناطق مع تشجير الشارع الرئيسي لمدخل القضاء باتجاه خطوة الإمام علي (ع)، اضافة الى رفع التجاوزات. وقال مدير البلدية علي حبيب الصرايفي في تصريح امس ان ( تلك الحملة انطلقت من اكساء وصيانة الشارع الرئيسي في تقاطع العونان في محلة الشمال وعلى شكل مقاطع، وبجهود البلدية وملاكاتها ومعداتها واستخدام مادة الاسفلت من معاملها في منطقة خويسات), وأشار الى (اعمال اخرى لتشجير الجزرات الوسطية في الشوارع الرئيسية ومداخل القضاء من جهة خطوة الامام علي (ع) بالتزامن مع الدوام الدراسي للمساهمة في تنظيف وغسل المدارس الحكومية).

وقال قائممقام القضاء عباس ماهر ان (تلك الاعمال تشمل صيانة الشوارع وتشجيرها بالإضافة الى ازالة التجاوزات على الشوارع والجزرات الوسطية، يتزامن معها حملة لإزالة التجاوزات التجارية والصناعية من مركز القضاء وستلحقها حملة كبيرة لتنظيم سوق الاورزدي وتنظيم البسطات وإزالة المتجاوزين بعد توجيه الانذار لهم). وقال المشرف على اكساء الشوارع ميثاق الساعدي ان (اعمال الاكساء ستستمر لتشمل الشوارع كافة ضمن خطة المرحلة الثانية، وسترافقها تشجير الجزرات الوسطية من قبل شعبة زراعة القضاء ). وطالبت رئيس لجنة الاعمار والتطوير في مجلس المحافظة زهرة البجاري وزارة التخطيط باستئناف العمل بمشروع اعادة تاهيل وتطوير طريق شط العرب الرابط بين ناحية عتبه ومنفذ الشلامجة الحدودي من خلال استثنائه من القرار ذي الرقم 347 والذي يقضي بإيقاف العمل في المشاريع التي تقل نسبة انجازها عن 90بالمئة عدا مشاريع البنى التحتية، لما له من اهمية كبيرة خاصة بعد افتتاح الجسر المعلق (جسر الشهيد محمد باقر الصدر).

وقالت البجاري في تصريح امس ان (ذلك الطريق البالغ طوله 19 كيلو مترا يعد احد المشاريع المدرجة ضمن مشاريع الموازنة الاستثمارية لوزارة الاعمار لعام 2017 بكلفة 5 مليارات دينار)، واضافت ان (وزارة التخطيط لم تضع تنفيذ ذلك المشروع ضمن اولوياتها بسبب تدني نسبة انجازه البالغة 25بالمئة ، فضلا عن عدم جدية الشركة المنفذة في اكمال اعمالها).