القصف التمهيدي في الحزبية العراقية – شامل حمدالله

كل الضغط الذي تكبس به بغداد الحزبية على الاقليم، له غاية ستظهر ليس اثناء التفاوض المرتقب حاليا، بل لتجريد الكرد من دورهم في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ببغداد” على فرض اجراء الانتخابات”.

لقد اثمر التمسك برئاسة الوزراء من بعد اياد علاوي لليوم عن نتائج التفرد بالسلطة واستمالة حتى من يتبعون احزابا اخرى للعزف وفق نشيد من تأليف وتلحين واداء فريق مصغر يتصرف في العراق وكأنه ارثه الحزبي، حيث يلعب الجماعة بما يحلو لهم من تجريب دون رقيب ولاسيما واجهزة الاعلام الممولة في الخدمة وكذلك الاجهزة الكبرى الضخمة او المتضخمة العدد من العاملين، فالعاصمة سكانها نوعان، مسلح وعديم السلاح، مقرب ومبعد، مثر ومعدم، فيما الطبقة الوسطى وماتبقى منها تكاد تنقرض!

حصار على الاقليم داخيا، ولقاءات اقليمية لكسره خارجيا، تحشيد صحافي مخجل احيانا بخاصة تلك الاخبار التي تتباهى بتأيد مسؤول دولي لبغداد من انه معها بما فعلت، وكأن بغداد تنسى تصريحاتها حتى الامس عن التنسيق مع الاقليم والبيشمركة في حربهما ضد الارهاب، المرجعية الدينية نفسها اشادت بالبيشمركة لكن السياسيين بعضهم اخوان للشياطين!

القصف الحزبي التمهيدي يريد ان يتحول لهجوم غاياته جلب بديل كردي ” على كد الايد” كما تقول الدارجة البغدادية ليتفاهم معه الفصيل الذي يطمح لحكم العراق مستقبلا، وهو فريق يستحضر روح علي كيمياوي وكل قتلة اسهموا بذبح الكرد والشيعة، فالسلطة والتسلط عندهم اهم من العراق، ولاسيما وعمليات التجهيل الشعبي فكرا وممارسة تتحرك على قدم وساق!

بالمناسبة عندي سؤال

كم من القادة السياسيين ادوا الخدمة العسكرية وكم منهم لم يؤدها ولماذا؟

بعد الجواب اقول، ثمة بيت شعر للجواهري يقول:

لابد معجلة كف الخراب به

بيت يقوم على هذي الاساطين

وهو ارحم من بيت المتنبي الذي قال فيه:

ماكنت احسبني احيا الى زمن

يسيء فيه كلب وهو محمود!