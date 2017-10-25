تغيير ترفض إرجاء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية في كردستان 8 أشهر

بافيل الطالباني : سأذهب إلى بغداد قريباً والإتحاد الوطني يبدأ حواراً بلا شروط

اربيل – فريد حسن

ابدت حركة تغيير رفضها قرار برلمان اقليم كردستان تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الإقليم لمدة 8 أشهر الذي اتخذه خلال جلسته الثلاثاء، لافتة الى ان هذا الاجراء يخدم أهدافاً شخصية وحزبية ضيقة. وقالت تقارير ان(68 نائباً حضروا جلسة البرلمان من بين 111 نائباً في البرلمان، وصوّت 60 منهم لصالح تمديد عمل البرلمان وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لـ8 أشهر)، مشيرة الى (تصويت 8 نواب برفض التأجيل).وفي اول رد فعل، قال رئيس كتلة التغيير في برلمان الاقليم برزو مجيد خلال مؤتمر صحفي في اربيل إن (تمديد الدورة البرلمانية الراهنة لبرلمان الإقليم، يخدم مصالح شخصية حزبية، ويعد خرقا واضحا لحقوق الناخبين)، مؤكدا (رفض الحركة لهذا القرار لكونه انقلابا على الشرعية ويهدف الى خرق القوانين).ودعا الى (إقالة حكومة الاقليم والسلطات الحالية ومعاقبتهم من جانب الشعب)، مشدداً على(ضرورة تشكيل حكومة مؤقتة والاستعداد لإجراء الانتخابات). وخلص مجيد الى القول أن (الحركة لن تتنازل عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان). من جهتها، دعت عضو مجلس النواب الاتحادي عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد رئيس الوزراء حيدر العبادي وجميع السياسيين الى احترام الدستور والقانون وعدم تسمية اقليم كردستان بشمال العراق.وقالت في بيان انه (في الآونة الاخيرة وبعد أزمة الاستفتاء اصبح بعض السياسيين يخرقون الدستور العراقي بشكل واضح في ما يتعلق بتسمية اقليم كردستان بشمال العراق، وهذا المصطلح استفزازي لمشاعر ملايين الكرد في الاقليم ومع الاسف اصبح الإعلاميون يرددون المصطلح نفسه وبذلك أصبحوا جزءا من المشكلة وتركوا المهنية جانبا).واضافت (ليس من حق رئيس الوزراء الذي يدعو الى الالتزام بالدستور وفرض القانون، ان يخرق الدستور من خلال تسمية الاقليم بشمال العراق)، داعية اياه والسياسيين والإعلاميين الى (عدم استخدام مفردات كانت ترددها الدكتاتورية الشوفينية في العهد المظلم). من جهة اخرى، اكد نجل رئيس الجمهورية السابق، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بافيل جلال الطالباني ان الاتحاد الوطني سيبدأ بحوار جدي مع بغداد قريبا، من دون شروط مسبقة.وقال في مقابلة تلفزيونية ان(الاتحاد الوطني يؤمن بالتحاور والتعاون ولكن الذي خيب ظننا هو عدم توحيد الصفوف بين القيادات الكردية للعمل على التغيير والتوجه الى الحوار).وشدد على(ضرورة ان يكون هناك حوار بناء مع بغداد بالاعتماد على الدستور العراقي وسنبدأ بحوار جدي مع بغداد قريبا من دون شروط مسبقة).وأضاف (انا ضد أي عنف لان قتل الاخوة شيء خاطئ إذ يجب ان تكون قوتنا في الاتحاد وان يكون همنا الأكبر حل جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز).ورفض بافيل الاتهامات بالخيانة الموجهة ضده ووصفها بالباطلة وقال(لا اريد ان اتكلم عن هذه الأشياء ولاحتى بالسوء عن مسعود البارزاني ولا أي شخص اخر، فالذي حدث قد حدث واصبح من الماضي وعلينا التحدث بالمستقبل). ولفت الى ان (وضع الإقليم بعد الاستفتاء اصبح اسوأ والمشاكل بدأت معه وقد كان هناك بديل جيد قدمه الامريكان والبريطانيون عبر مبادرات لهم الا ان مستشاري البارزاني قدّموا له استشارة بصورة خاطئة، والحزب الديمقراطي الكردستاني قام بتحاليل خاطئة للاستفتاء).

وشدد على (وجوب العمل على اختيار بديل للبارزاني في قيادة الإقليم) ، موضحاً انه(كانت هناك اجتماعات كثيرة قبل الاستفتاء مع البارزاني وكنت انصح باختيار البديل قبل الاستفتاء، ولكن القيادات السياسية اختارت هذه الرؤية وحدث ماحدث اليوم).

وعن وجود ضغوط إقليمية وداخلية على البارزاني لتقديم استقالته قال بافال(اعتقد هو خيار البارزاني وحزبه، وان الأحزاب السياسية ليس لديها أي خيار اليوم سوى التوجه الى الحوار، واجراء تغيير جذري في الحزب الديمقراطي الكردستاني).واضاف ان(برهم صالح شخص عزيز علينا وهو اكثر نجاحا في تسلم مناصب قيادية داخل الإقليم). ودعا الى(التعاون مع الحكومات الغربية والبلدان الاوربية بعد القطيعة التي حصلت بسبب خطأ الاستفتاء)،

مؤكدا ان(الاتحاد الوطني مازالت لديه علاقات جيدة مع تلك البلدان ، ولديه علاقات جيدة مع ايران ويريد ان يبني جسورا للصداقة أيضا مع بلدان الجوار والدول الغربية).وعن الاتفاق على تسليم الحكومة الاتحادية رواتب للبيشمركة في السليمانية،قال (بحسب رؤيتي الشخصية ليس هناك أي تحاور مع حكومة بغداد بهذا الامر، ولم نقدم أي أسماء لها) واضاف (كل همّي الرجوع الى الحوار مع بغداد وستكون لي زيارة قريبة الى بغداد فالسيناريو لحلحلة الازمة بين الإقليم والمركز سيكون عبر حوار بناء مع بغداد)، موضحاً ان(الدستور العراقي تضمن فقرة مفادها ان حكومة الإقليم هي من تتحاور مع حكومة بغداد وليس من شأن حزب كردي الحوار مع بغداد).واكد بافيل ان(الأحزاب الكردية قامت بخطوات خاطئة واشياء سيئة احدثتها للشعب الكردي)، موجها رسالة الى الأحزاب والقيادات الكردية قائلا ان(القيادات السياسية في الإقليم ارتكبت أخطاء كبيرة وكان لديها بديل لتفادي مايجري اليوم ومع الأسف جميع خطواتها كانت خاطئة).

ضيفاً (رسالتي بسيطة بأن التصعيد العسكري ليس الخيار الجيد والخيار الأكبر من خلال الحوار والكرد والعرب ليس عدوا لبعضهم ويجب الجلوس الى طاولة الحوار وعلى الاكراد الاتحاد مع بعضهم للمضي في الحوار).

وفي طهران، اكد رئيس مكتب المرشد الايراني، محمد محمدي كلبايكاني امس ان توجيهات المرشد علي الخامنئي وجهود اللواء قاسم سليماني احبطت مخططات امريكا واسرائيل في ما يتعلق بكردستان العراق.وقال خلال مراسم تدشين 200 مسجد ومركز ثقافي في المناطق الاقل نموا في البلاد، إن (امريكا واسرائيل كانتا قد خططتا لتأسيس اسرائيل ثانية في اقليم كردستان العراق).واضاف انه (كان من الخزي رفع علم اسرائيل، الا ان توجيهات قائد الثورة الاسلامية وجهود اللواء قاسم سليماني قد احبطت مخططاتهم وتم تحرير كركوك من دون اراقة دماء).