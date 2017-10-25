العراق وإيران يبحثان تسهيل دخول الزائرين عبر منفذ الشلامجة

وزير التجارة: المجلس التنسيقي العراقي السعودي بداية إنطلاق العمل المؤسسي

بغداد – قصي منذر

البصرة – الزمان

اكد وزير التجارة وكالة الدكتور سلمان الجميلي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية عن الجانب العراقي بان المجلس التنسيقي هو بداية لانطلاق العمل المؤسسي بين البلدين في تعزيز اواصر الاخوة والتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية وبما يحقق مصالحهما في كافة المجالات. واضاف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (رغبة العراق ان يشهد هذا الاجتماع تحقيق خطوات فعلية نلمسها على ارض الواقع في الاجتماع القادم في بغداد لتحقيق التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في ظل الرغبة السعودية في دعم التعاون والانفتاح الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والدخول في مشاريع استثمارية كبيرة) .

دول المنطقة

واشار الجميلي ان (المكانة الدولية التي يحظى بها العراق فتحت افاقا واسعة للتعاون مع الدول الاقلمية والعربية والدولية لاسيما دول المنطقة ومنها دول الخليج العربي والسعودية على وجه التحديد . مبينا ان العلاقات العراقية – السعودية شهدت تحولا كبيرا جدا تكلل بزيارة السيد رئيس الوزراء إلى الرياض وماتبع تلك الزيارة من زيارات متبادلة بين الجانبين تمثلت بزيارة وزيري الخارجية والتجارة السعوديين لبغداد ولاول مرة بعد قطيعة دامت اكثر من ربع قرن والتي اكدت بوجود ارادة لتفعيل وتطوير العلاقات بين البلدين). لافتا إلى ان (مثل هذه العلاقات تمثل اهمية كبيرة للعراق في ظل صراع دولي واقليمي محتدم وبالتالي فان وجود منظمومة من العلاقات مدعومة بمصالح مشتركة ينعكس ايجابيا على استقرار البلد واستقرار المنطقة عموما) مبيناً انه (بعد زيارة السيد رئيس الوزراء إلى الرياض كان هناك قرار بتشكيل مجلس تنسيقي بين العراق والسعودية ، فتم تشكيل المجلس التنسيقي من الجانب العراقي ومن الجانب السعودي تشكل المجلس التنسيقي برئاسة ماجد القصيبي وزير التجارة وعضوية وزراء البيئة والمياه والزراعة والخارجية والطاقة والصناعة والثقافة والاعلام ومساعد وزير الدفاع ونائب وزير الداخلية ونائب وزير الدولة لشؤون الخليج الذي يوضح مدى الاهتمام السعودي بتطوير العلاقات مع العراق في جميع المجالات).الى ذلك عقدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة اجتماعا أمنيا مشتركا مع القيادات الامنية الايرانية في منفذ الشلامجة الحدودي لمتابعة تسهيل دخول الزائرين القاصدين العتبات المقدسة للمشاركة في احياء زيارة الاربعين. وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في تصريح امس إن (الاجتماع عقد بحضور قائد حدود المنطقة الرابعة اللواء الركن سلام جواد كاظم وقائد شرطة المحافظة اللواء عبد الكريم العامري وقائد حدود ايران العميد قاسم رضائي وقائد حدود محافظة خوزستان والقنصل الايراني في المحافظة وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين من البلدين لمناقشة دخول الزائرين من المنفذ)، واضاف ان (الاجتماع ناقش المتعلقات كافة في حفظ الحدود وتسهيل دخول الزوار ووضع الترتيبات اللازمة لنجاح الخطة الامنية الخاصة لدخول الزائرين وخروجهم). وسجلت محافظة ذي قار دخول نحو من 19 الف زائر عربي وأجنبي متوجهين الى العتبات للمشاركة بزيارة الاربعين. وقال بيان امس ان (نحو 19 الف زائر مروا عبر قضائي الجبايش وسوق الشيوخ بضمنهم 2849 زائرا عربيا وأجنبيا متوجهين الى العتبات للمشاركة بزيارة الاربعين).

تأمين حماية

مبينا ان (تلك الاحصائية نظمت من قبل اللجنة المشرفة على تأمين حماية الزائرين). وأعلن محافظ واسط محمود ملا طلال عن تخصيص 500 منتسب من وزارة الداخلية للعمل في منفذ زرباطية الحدودي مع ايران لإتمام عملية تأشيرة دخول الزوار الأجانب. وقال ملا طلال في تصريح امس انه (تم التنسيق مع ايران لتسهيل عملية دخول الزوار حيث قمنا بفتح أربع شوارع لتخفيف الزخم وتسهيل مرور الزائرين في المحافظة)، مشيرا الى (وجود خطة أمنية متكاملة من قبل شرطة المحافظة لتأمين الزيارة بالإضافة الى الاستعدادات اللوجستية والفنية لاستيعاب اعداد كبيرة من زوار الأربعين)، مؤكدا ان (الوزير قاسم الاعرجي أوعز بتخصيص 500 منتسب من مديرية الجنسية والجوازات لإتمام عمليات التأشيرة للزائرين في المنفذ الحدودي). وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد حددت سعر تأشيرة الدخول الخاصة بالزيارة الأربعينية.

منح تأشيرة

وقال اعلام الهيئة في بيان امس انه (تم منح تأشيرة الدخول الفيزا الخاصة بالزيارة الاربعينية التي حدد سعرها 40 دولاراً للشخص الواحد بعد ابلاغ العراق من قبل ايران بان الفيزا تمنح في سفارة العراق في طهران للقادمين لزيارة الاربعينية التي تخص الجانب الايراني وباقي الدول). من جهة اخرى أحبطت جهود قضائية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية محاولة لاستهداف المواطنين في إحدى مناطق بغداد خلال شهر محرم بغاز الكلور.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (جهوداً استثنائية لمحكمة التحقيق المركزية وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل قضاتها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة لاستهداف المواطنين في إحدى مناطق بغداد بغاز الكلور القاتل من قبل داعش).

وأضاف أن (هذه الجهود أسهمت في القبض على ما يسمى بأمير قاطع أبو غريب و9 من أفراد مفرزته واعترفوا خلال استجوابهم بانتمائهم إلى داعش)، مؤكدا ان (الاعترافات كشفت عن مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين بعبوات حرارية وخانقة مصنعة من مادة الكلور خلال شهر محرم الماضي)، وتابع ان (المجموعة أقرت بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في بغداد).