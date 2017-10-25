العبادي متمرد على القانون – كريم السلطاني

هذا ماقاله عضو في الحزب الديموقراطي ،(علي الفيلي)

انقلاب على الحكم

رصاصة الرحمة على العلاق

لن نقف وسنرد في الوقت والمكان المناسب

امريكا ادرات ظهرها للكرد

استعملت قوة السلاح ضد قسم من الشعب الكردي

تمرد على القانون

نتيجة للممارسات والتعنت الذي أبدته حكومة كردستان ولانها لم تمتثل الى منطق الدستور العراقي ولم تقبل باي حلول دبلوماسية واصرارها على اقامة الاستفتاء لأعلان الدولة الكردية وبرغم علمها ان هذا الاستفتاء غير شرعي ولامنطقي وقد حوصر من الرأي العالمي وجميع القوى والدول وخاصة الدول المجاورة للعراق ،ولان هذا الاستفتاء سيضر بالمنطقة ويجرها الى حال لايحمد عقباه،لكن الحكومة الكوردية لم تسمع ولم تهتم بذلك بالاضافة الى ذلك استيلائها على مناطق للعرب وليست للاكراد واقامة الاستفتاء بها على حساب العرب والاقليات الاخرى، ونتيجة لذلك التعنت والاصرار عزمت الحكومة المركزية بالدخول الى مدينة كركوك وطرد القوات الكردية منها ورفع العلم العراقي، لكن هناك من يقول أن هذه العمليات وماقامت به الحكومة المركزية هو تمرد على حكومة الاقليم وكان كركوك مدينة غير عراقية وقد قامة القوات باحتلالها وكذلك يقولون ان هذا هو بمثابة انقلاب عسكري وهذا ماذكر على لسان عضو كردي هو علي الفيلي ، لاادري كيف يصف ماقامت به الحكومة المركزية بأنه انقلاب ،فهل حكومة كردستان هي وصية على العراق وهي من تحكم وتقيم وتخطط وتمثل وتوصف وتميز ان غي الكرد اوصلهم الى عدم الادراك والفهم والاعتراف بان العراق عربي وليس ملكاً للاكراد ولا البارزاني وان ماقام به السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي هو تمرد في مدينة كركوك ،فلما لايسئلوا انفسهم الكورد لما بسطوا نفوذهم على مناطق عربية وظنوها لهم لان الحكومة كانت منشغلة بحرب داعش الا هذا هو التمرد والعصيان والاستخفاف بالقوانين والاحكام والدولة العراقية ، لماذا لايعترفوا بغبائهم وغرورهم المفلت ورعونة مخططاتهم تجاهلهم بان العراق عربي وليس كردياً وعليهم الاذعان للدولة العراقية وقراراتها ،ام انهم تصوروا بانهم قادرون اي عبث على الاستحواذ على كافة المدن العراقية بسبب غطرستهم وتماديهم واستعلائهم .

وان الحكومة قادرة على حرمانهم من كل الاشياء ولكن الحكومة تنظر الى الشعب الكردي وليس لاصحاب السياسات الفاشلة والعقول العفنة التي لاتقدر ولاتخاف حتى على مصلحة الشعب الكوردي ،هل لان الحكومة العراقية تريد ارجاع كركوك من براثنهم وسطوتهم العنصرية لان كركوك مدينة الاقليات وهي العراق المصغر .ام ان ثروات كركوك مسجلة باسم عائلة البارزاني وليس من حق الحكومة العراقية المحافظة عليها لان مافيها من الثروات هو حق جميع الشعــــــب العراقي وليس لا ي كان واي انقلاب بممتلكات الشعب والوطن ،على الساسة الكرد ان يفكروا بعقلانية ولا يحاولوا تمزيق وحدة الصف العراقي وليبقى الشعب بجميع اقلياته وطوائفة ينعمون بخيرات بلدهم .