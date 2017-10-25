نائب يعلن اللجوء إلى القضاء لضمان حق مكونين في التصويت

النزاهة النيابية توصي المفوضية الإلتزام بالمهنية والإبتعاد عن الأحزاب

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحثت لجنة النزاهة النيابية مع اعضاء المفوضية الجديدة تصحيح الاخطاء في العملية الانتخابية الماضية. وقال رئيس اللجنة طلال الزوبعي في تصريح امس ان (اللجنة عقدت اجتماعاً مع اعضاء المفوضية الجديدة لبحث الأمور التي تخص العملية الانتخابية وتصحيح الأخطاء السابقة). وأضاف أنه (تم خلال الاجتماع أيضا التشديد على ضرورة العمل بمهنية والابتعاد عن الأحزاب السياسية). فيما وصف النائب عماد يوخنا تصويت مجلس النواب على مجلس المفوضين الجديد ضربة للديمقراطية وحقوق المكونات وخرقا للدستور. وقال يوخنا في بيان تلقته (الزمان) امس انه (رغم تقديرنا لجهود البرلمان ولجنة الخبراء لانجاز ذلك الا ان المنهجية التي مورست في انتخاب المفوضين كانت مخيبة للامال وخروجا عن مبادئ الديمقراطية و الدستورية التي تضمن الشراكة الوطنية وتمثيل مكونات المجتمع وليس تمثيل الكتل السياسية)، واضاف ان (اقصاء وتهميش المكونات هو استمرار لمنهجية الاستئثار بالسلطة من جانب الكتل المهيمنة التي لم تعر اي احترام او التزام بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب تمثيل المكونات الاخرى).

مؤكدا (نحتفظ بحقنا في اقامة الدعوى لدى المحكمة الاتحادية لضمان حق العضوين المضافين في التصويت اسوة ببقية اعضاء المفوضية). الى ذلك اكد رئيس لجنة الخبراء البرلمانية عامر الخزاعي ان المقعدين الاضافيين للمكونين ضمن المفوضية ستكون لهما الحقوق والامتيازات الممنوحة لباقي اعضاء المفوضية مستثنى منه صلاحية التصويت على القرارات. وقال الخزاعي في تصريح امس ان (المقعدين الاضافيين اللذين تم منحهمها للمفوضية بواقع مقعد واحد للمكون التركماني واخر للمكون المسيحي جاءت وفق رؤية تحقيق التوزان المكوناتي)، مبينا ان (المرشح التركماني كان ضمن قائمة 36 اسما التي طرحت اما ممثلة المكون المسيحي فتم اختيارها من العنصر النسوي كاختيار شبيه بûالكوتا)، واضاف ان (العضوين ستكون لهما كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لباقي اعضاء المفوضية ماعدا صلاحية التصويت خلال الاجتماعات على القرارات التي تصدرها). من جهة اخرى دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري الى التكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري استقبل عددا من شيوخ ووجهاء عشائر شاطئ التاجي وجرى خلال اللقاء استعراض جملة من الملفات المهمة على الصعيد المحلي في مقدمتها ما يتعلق بالملفات الامنية والخدمية وسبل تطويرها)، واكد الجبوري ان (التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد تتطلب تكاتف الجميع ولاسيما وان العشائر التي ينبغي ان يكون دورها مؤثراً وداعماً لجهود البرلمان والحكومة في استقرار مدنهم)، داعياً الى (تذليل العقبات والانفتاح على شرائح المجتمع عبر تفعيل اللقاءات سبيلاً لحل الخلافات وتمهيداً للمضي بمبدا الحوار الشامل الذي نتطلع الى ان يكون منهج الاطراف كلها امام المحن والتحديات)، واضاف رئيس مجلس النواب ان (الانتصارات التي حققتها قواتنا الامنية تحتاج دوراً رديفاً من ابناء الشعب في القضاء على الافكار المتطرفة ومحاربتها بالطريقة التي تخلق بيئة امنة تحتضن الجميع بدون استثناء).