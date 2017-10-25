الأكراد وحق تقرير المصير – حسن عاتي الطائي

يدعي الأكراد أن من حقهم أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم بعيدا عن الاحتلال والهيمنة الاجنبية وأن تكون لهم دولتهم المستقلة شأنهم شأن أي امة من الأمم وعليه فأن الاستفتاء الذي أجروه في الخامس والعشرين من ايلول الماضي كان شرعيا وقانونيا لأنه يجسد طموح الشعب الكردي الذي صوت بنعم من اجل انفصال شمال العراق عن الوطن الام . ولهذا فأن على الجميع احترام ارادة الشعب الذي اختار الانفصال عن العراق لكي ينشئ دولته المستقلة وفق مبدأ تقرير المصير المعترف به عالميا . وقبل ان نمضي في مناقشة هذا الموضوع علينا أولا ان نلقي الضوء بإيجاز على ذلك المبدأ. فقد عرفت (الانسكلوبيديا البريطانية) مبدأ تقرير المصير بأنه (حق كل امة من الامم في الاختيار بحرية الحكومة و النظام السياسي و الحضاري الذي تراه مناسبا و حاجاتها) كما انه مبدأ (يسمح للشعوب كافة في تقرير أمر سيادتها بنفسها بدون اي ضغط أو تدخل اجنبي مهما كان نوعه يترك لأفراد الامة المعينة الحق في اختيار الاسلوب و الاتجاه الذي يريدونه في سبيل صيانة سلامتهم واستثمار امكانياتهم البشرية والطبيعية و في سبيل الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم القومية).. ولقد تمت الموافقة على ادخال ذلك المبدأ الى ميثاق الامم المتحدة من خلال الفقرة الثانية من المادتين الاولى والخامسة والخمسون من ذلك الميثاق بعد قيام المنظمة الاممية في العام 1945 على انقاض عصبة الامم..وفي عام 1954 تمت الموافقة ايضا على المقترحات التي قدمتها مجموعة من الدول الاسيوية والافريقية لإعتباره مادة اصيلة في ميثاق الامم المتحدة وفي مبدأ حقوق الانسان مما دفع الامم والشعوب الواقعة تحت الاحتلال و السيطرة الاستعمارية التي تكافح من اجل حريتها واستقلالها للتمسك بها تمسكا شديدا وتستند اليه في المطالبة بحقوقها المشروعة..وقبل ذلك وفي اثناء الحرب العالمية الثانية اصدر الرئيس الامريكي (ودرو ويلسون) مبادئه الاربعة عشرة الشهيرة التي اكد فيها ان من حق الأمم المستعمرة في ان تنال حريتها من الدول التي تستعمرها وان تقرر مصيرها بنفسها شكل النظام السياسي والاجتماعي وان تعيش بسلام وامن دون تدخل اجنبي في حياتها..لقد اتاح مبدأ تقرير المصير للدول الرازحة تحت السيطرة الاستعمارية ان تتحرر وتستقل فهي اصلا كانت دولا معروفة وموجودة على خارطة العالم السياسية والجغرافية ومن حقها ان تتخلص من مستعمريها الذين سحقوا شخصيتها القومية ونهبوا ثرواتها وخيراتها. ومن ناحية اخرى فقد اشار المبدأ الى ان حق تقرير المصير يجب ان يشمل كافة افراد الامة وليس قلة من ابنائها انطلاقا من ان (الامة هي الكيان الطبيعي الذي يحق له ممارسة مبدأ تقرير المصير وليس مدينة او فئة من افراد الامة المعينة).. ومن الواضح ان ذلك المبدأ لم يشر الى ان من حق الاقلية الموجودة داخل دولة من الدول ان تقرر مصيرها في ان تبقى جزءا من تلك الدولة التي تعيش فيها وعلى ارضها او تنفصل عنها وتشكل دولتها المستقلة الخاصة بها داخل الدولة الام كما هو الحال مع الاكراد في شمال العراق الذين يريدون بالقوة ان ينفصلوا عن العراق بعد ان اجروا استفتاء غير شرعي على ذلك الانفصال وإنشاء دويلة مستقلة فيه.. اذ لو ان لكل اقلية من الاقليات الموجودة في اية دولة من الدول الحق في ان تطالب بحق تقرير مصيرها ومن ثم اقامة دولتها الخاصة فإن معنى ذلك ان كل دولة من دول العالم ستتحول الى مجموعة من الدول بقدر عدد الاقليات الموجودة في هذه الدولة او تلك وهذا ما لم يقره مبدأ تقرير المصير.

ومن هنا فإن من حقنا ان نسأل ايضا : هل الاكراد الموجودون في شمال العراق امة مستقلة منفصلة عن غيرهم من الاكراد المنتشرين في دول الجوار العراقي وفي غيرها بالمعنى العلمي الحديث لمفهوم الامة؟

هل كان الاكراد خلال القرن الماضي لهم دولتهم المستقلة تم الاستيلاء عليها واحتلالها واستعمارها من قبل دولة اجنبية هي العراق ويريدون الان وفق مبدأ تقرير المصير استعادتها والتحرر من الاستعمار العراقي؟

فإذا كان الجواب بالنفي فلماذا هذا الاصرارعلى الانفصال والعمل المستمر من اجل انشاء كيان انفصالي مستقل داخل الدولة العراقية خاصة وان مبدأ تقرير المصير لم يشر كما اوضحنا الى ان من حق الاقلية ان تقرر مصيرها..ان على اكراد شمال العراق الكف نهائيا عن الاستفزازات اليومية التي يطلقونها من خلال التصريحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع والاستماع الى صوت العقل واعتبار الاستفتاء لاغيا وهم يعرفون جيدا بعدم وجود اي نص دستوري يسمح لهم بالأنفصال عن العراق وتأسيس كيان لهم في شماله.. لقد قامت الحكومة العراقية بإعادة انتشار قواتها المسلحة في محافظة كركوك والمناطق المتجاوز عليها وفرضت فيها القانون وسيادة وهيبة الدولة العراقية وليس على الاكراد الان الا التوقف عن نهجهم المتطرف وتجاهلهم للحقائق الجديدة على الارض والاعتراف بوحدة العراق وانهم عراقيون والاقليم جزء لايتجزأ من العراق من شماله الى جنوبه والا فإنهم سيفقدون ما حصلوا عليه من انجازات ومكاسب كانت بالنسبة لهم حلم من الاحلام في ظل انظمة حكم ما قبل العام 2003 ..