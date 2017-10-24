مصدر أمني مصري لـ (الزمان):   لم تحدث خيانة في عملية الواحات

القاهرة – مصطفى عمارة : اكد مصدر امنى مصري رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان القوات البرية والجوية تقوم حاليا بعملية تمشيط واسعة فى الصحراء الغربيه بحثا عن الارهابيين الهاربين، ونفى المصدر ماتداوله بعض وسائل الاعلام من وجود خيانة داخل وزارة الداخلية وان هشام العشماوى المتهم الاول فى الضلوع فى تلك العملية تم فصله منذ مدة وهو الان موجود فى ليبيا . وكشف المصدر ان الداخلية تلقت معلومات خاطئة عن وجود 120 ارهابيا قادمين من ليبيا على راسهم هشام عشماوي فى تلك المنطقة مما دفع الاجهزة الامنية للتحرك سريعا للقبض عليهم وخلال تحركها تعرضت لكمين اوقع بها تلك الخسائر . فى السياق ذاته اكد الناطق الرسمى باسم الجيش الليبى العميد احمد المسمارى فى اتصالمع -الزمان- ان التعاون بين الجيشين المصري والليبى مستمر حتى استئصال الارهاب واتهم العميد المسمارى قطر بالضلوع فى العمليات الارهابية من خلال تمويل الجماعات الارهابية بالمال والسلاح وان هناك تحالفاً الان بين داعش والقاعده والاخوان لتنفيذ عمليات ارهابية داخل مصر عبر الحدود الليبية فيما اعرب الناطق الرسمى باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي عن استعداد الاجهزة الامنية والاستخباراتية فى ليبيا للتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال مكافحة الارهاب .