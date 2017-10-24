الخيط والعصفور

رويدة ابراهيم

حين تربطُ العصفورَ بخيطٍ يكونُ كمن وقع َ في الفخِ فصارَ غيرَ قادرٍ على الأنفلاتِ والهروبِ يبقى عالقا بذلك الخيط فيعني ذلك بأنَّهُ ماعاد حُراً…….. روحه التي تعوّدتْ بأنْ تحلُمَ بالطيران لاتعرفُ أن تستكينَ.. ولكن الخيط عاقَتْ روحهُ المُحلّقةِ حاول َأن ْيدفعَ نفسَهُ الى الأمام لعلّ الخيطَ ينقطعُ حاولَ فحاولَ ولكن لاجدوى!

هكذا يكونُ الأنساُن عالقاً بخيوطِ دوامةِ الحياةِ باحثاً عن حريتهِ عن كينونتهِ وسرِّ وجودهِ ……تراودهُ الأمالُ الكبيرةُ يحلمُ حتى أنّهُ يُخاطرُ بنفسهِ من أجلِ حُلُم حريتهِ .. ..

أشبه بنا نحن العالقينَ والمكبلينَ بقوانينِ هذا الكونِ بخطيّ الزمانِ والمكانِ في لعبةٍ تُسمى : الحياة…

العصفورُ وهو عالقٌ بخيطٍ مشهدٌ باعثٌ للأسى ..يُخيّلُ إليّ بأنّهُ مشغولٌ في فهْمِ حقيقةِ هذا القيد/ الخيط أهو جزء من شبكة صّياد مُحترفٍ أم خُدعة ٌ لايعرفُ سبرَها ؟!…

وحتى ساعةٍ متأخرةٍ من الليل وعيناهُ لاتزالان تحدقان في الظلام إلى الأمام لايحاول الألتفات إلىَ الوراء كأنّهُ في قرارةِ نفسهِ يعلمُ انّ الخيطَ وهمٌ وتيهٌ ليبررَ لنفسهِ سكونَ روحهِ التي تتأبّى على الأستسلامِ بقيَ العصفورُ الأسيرُ مُكبّلاً بالخيطِ لزمنٍ لايكادُ أنْ يُحسبَ .

‎هذا الكائنُ الصغير ُتعوّدَ أنْ لايكونَ إلاّ حُراً..

اشتياقُه لعشهِ كبيرٌ وحنينه لذلكَ الغصنِ المجرّدِ من اوراقهِ الذي نفختُه الريحُ وعصفتْ ببقاياه وقد خذلته جناحاه ُ لأنهما لم يتمكنا من حمل جسده الضئيلِ لأنهما مجروحانِ وجرحٌ آخر في أسفل ساقهِ التي عُلقتْ بالخيط وفقدَ في تلك المِحنِة جزءا من ريشهِ الثمينِ لكن روحهُ ماعرفتْ لليأسِ سبيلاً فكررُ محاولاتُهُ مراتٍ بقفزاتٍ اسفل واعلى حتى وصلَ الى الغصنِ واخيراً وضعَ جسدهُ المُتعبِ في بقايا عشه الفارغ بعد جهدٍ مُضنٍ وأيقنَ ان السقوط َفي شبكةٍ ما في فخٍ ما ثمنهُ حياتهُ ولكن خُلقتْ من اجله معجزةً لتمنحهُ الحياةَ من جديدٍفكانتْ لهُ صباحاتهُ الجديدةُ المُحلّقةُ…

.هذه حادثة ٌحقيقيةٌ رايُتها وانا طفلةٌ صغيرةٌ علمتني الكثيرّ .

. هذا المشهدُ مثلَ ذلكَ الخيط ظلَّ عالقاً في ذهني وتأجّج أكثرَ حين رأيتُ خروج الآفِ الُأسرِ من الموصل هاربةٍ من صدى القذائفِ وهي تسقط ُ على المدينة كوابل المطر ومَن رزحَ في بيته كان عالقاً بين لعبة الموتِ والحياةِ يأسرهُ الخوفُ تشدّهُ خيوطُ الشبكِة وهو مكّبل يفرشُ حنينَه الى بيته امام خيمِ النازحين ولثلاثة أعوامٍ عسيرات ٍ…..

كانت حقيبةُ العودة الى المدينةِجاهزةً على الدّوامِ ولكن الفصول تتوالى والأيامُ تمضي فتمضي،حتى نسِيَ اينَ وضعَ حقيبتهُ وفي أيّ دارٍ للأيجارِ اركنَها!! فتذّكر أنّهُ نزخَ بلا حقيبةٍ فعلامَ يبحثُ هذا التائه!؟

وهو من أتى بثوبه الذي،يرتديه فقط !

لاتبحثوا عن حقائب بل عن جناحين متمردينِ يقطعان الخيط َ فيطيرُ العصفورُ ويهنئُ بالعشِ…