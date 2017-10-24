هل تنجح صفقة إطلاق سراح المليونيرة القاتلة؟

لندن – الزمان : أصبحت قضية الفتاة الأوكرانية ابنة أحد كبار أصحاب الملايين في البلاد تشغل الجميع هناك بعد أن قتلت 5 أشخاص أثناء سباق بالسيارة مع أحدهم في شوارع مدينة خاركيف، وقد طرأ على القضية تطور مهم قد يجنبها عقوبة السجن. إذ يعمل المحامي الذي عينه والد الفتاة أليونا زايتسيف على صفقة بقيمة 1.1 مليون جنيه إسترليني كتعويض لأسر الضحايا بهدف إطلاق سراحها، وفقا لما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. واحتجزت الشرطة الأوكرانية زايتسيف التي تسببت بمقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث مروع في مدينة خاركيف الأوكرانية. ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورة لزايتسيفا وهي تنفجر في البكاء قيد الاحتجاز، على الرغم من المحاولات السابقة لوالدها صاحب الملايين لإخراجها مقابل تعويض أسر ضحايا الحادث. وفي وقت سابق، نشرت السلطات الأوكرانية فيديو للحادث المروع الذي ارتكبته زايتسيفا عندما كانت تتسابق مع أحدهم وقطعت إشارة حمراء قبل أن تجتاح مجموعة من المشاة وتقتل 5 منهم وتصيب 6 آخرين وتحول المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب.

ووفق ما تداولته وسائل الإعلام، فإن الحادث وقع يوم 18 أكتوبر، وأن المتسببة به كانت تقود السيارة في حالة «غير عادية» وهي معروفة بانتهاكها لقوانين السير.

وفور وقوع الحادث فتحت الشرطة تحقيقا فيه، واستبعدت تماما أن يكون متعلقا بالإرهاب.