 زيادة عمليات السطو والسرقات في تونس 

تونس – الزمان : تشهد تونس في الأشهر الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد السرقات والنشل والسطو المسلح خاصة في وسائل النقل العمومي في الحافلات والميترو بالإضافة إلى السطو على المنازل والسيارات، ما جعل السلطات تتخذ خطوات أولية لمواجهة الظاهرة. وقال مدير السلامة والأمن في شركة نقل تونس الرئيسية في البلاد في تصريحات إعلامية محلية إن عمليات السرقة في وسائل النقل ارتفعت في الأشهر الثمانية الأخيرة إلى 34 بالمئة بمعدل عمليتين في اليوم الواحد على مستوى العاصمة وضواحيها. وتتم عمليات السرقة بنسبة كبيرة للنساء والطلبة وتشمل خاصة هواتفهم وأموالهم وتكون العمليات حتى عبر التهديد بالسلاح الأبيض أو الاعتداء المباشر بالعنف في بعض الحالات.

ورغم أن العاصمة هي التي تقع فيها أغلب العمليات إلا أن بعض المدن الداخلية الكبرى أيضا تشهد بعض الحالات وإن بنسبة أقل باعتبار أقل أيضا على مستوى الكثافة السكانية والازدحام في وسائل النقل.

يشار أن تونس العاصمة شهدت خلال الأيام الماضية حملات أمنية مكثفة داخل عربات الميترو والحافلات إضافة إلى الأنهج والشوارع الفرعية للمدن وقامت بإيقاف عشرات الشبان منهم عناصر خطيرة بهدف الحد من هذه الظاهرة.