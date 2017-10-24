خبير لـ (الزمان) : إتهامات العفو الدولية للقوات الأمنية غير دقيقة وتهدف لإثارة الرأي العام

السليمانية تمهل حكومة الإقليم 15 يوماً للحوار مع بغداد إنقاذاً للوضع المتردي

بغداد ــ داليـا أحمـد

نفى خبير سياسي صحة اتهامات منظمة العفو الدولية للقوات الأمنية بمهاجمة مدنيين اكراد بطريقة عشوائية خلال عملية استعادة السيادة على كركوك والمناطق المتنازع عليها، مشيراً الى ان هناك جهات داعمة تقف وراء مثل هذه الاتهامات لاثارة الرأي العام واحداث فتنة بين بغداد والاقليم. فيما قرر مجلس محافظة السليمانية امس الثلاثاء إمهال حكومة اقليم كردستان 15 يوما لارسال وفد الى بغداد لمعالجة المشاكل التي تواجهها المحافظة والإقليم. وقال ماجد زيدان لـ(الزمان) امس ان (المواجهة بشأن استقلال الاقليم تشتد بحدة من الطرفين، لكن يجب ان نكون على علم بأن اتهامات منظمة العفو الدولية للقوات الأمنية غير دقيقة وتحتاج الى رادع نتيجة أهدافها الضيقة، فهي تسعى الى اثارة الرأي العام على الطرف الآخر بتبشيع موقفه من اجل كسب الدعم العالمي والايحاء بتعرض الاكراد الى الظلم). واضاف ان (ما يحدث من خراب وهجمات قد يكون صراعا بين مدنيين معارضين للاستقلال ومؤيدين او عناصر متفرقة، وقد تكون هناك جهات داعمة لاثارة الرأي العام واحداث فتن بين بغداد والاقليم والدليل على ذلك وقوع ضحايا من كلا الطرفين. لذلك يجب الا تثار مثل هذه القضايا اعلاميا اذا لم تكن هناك ادلة وتحقيق معمق من جهات مختلفة ومحايدة مع ضرورة السعي لأنها الحرب بين ابناء البلد الواحد). ولفت زيدان الى ان (الصراع من اجل الاستقلال ليس وليد اليوم ولم يؤججه تقدم القوات الأمنية وانما هو صراع يمتدد لمدة طويلة وهو قضية لا تنتهي)، منوهاً الى انه (كان الاجدر بصنّاع الرأي العام والمنظمات الدولية ان يكونوا رعاة لحقوق الانسان وان يتعاملوا مع المشاكل بكل انسانية وعقلانية).

وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت القوات الأمنية بمهاجمة مدنيين أكراد بطريقة عشوائية وافتعال حرائق وعمليات نهب في مدينة طوزخورماتو خلال عمليات استعادة المناطق المتنازع عليها من الأكراد. وقالت في بيان امس انه (في 16 تشرين الاول قتل 11 مدنياً على الأقل في هجمات عشوائية وتم نهب وحرق وتدمير مئات الممتلكات) وأشارت إلى أن (هذه الحوادث بدت وكأنها هجوم استهدف الأحياء ذات الغالبية الكردية من المدينة).

ولفتت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف إلى أنه (في غضون ساعات، دمرت حياة عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال في طوزخورماتو وفقد الآلاف من هؤلاء منازلهم ومتاجرهم وكل ما يملكونه)، على حد قولها.

وأضافت أن (هؤلاء منتشرون الآن في مخيمات في المحيط، ويتساءلون ما إذا كانوا قادرين على العودة إلى ديارهم يوما ما ، وبحسب الأمم المتحدة، فقد فر 35 ألف مدني من المدينة منذ 16 تشرين الاول) .

ولفتت معلوف الى أن (القوات العراقية أعلنت أنها لن تتسامح مع أي هجمات ضد المدنيين وأنه ستتم ملاحقة الجناة وعليها الآن تطبيق أقوالها وإجراء تحقيق فوري ومحايد في هذه الانتهاكات) وتابعت أنه (يجب التعويض بشكل كامل عن الضحايا وأن يخضع المسؤولون للمحاسبة).

من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة ان (نحو 136 ألف شخص في شمال العراق شُردوا إثر العمليات العسكرية الأخيرة) ولفتت إلى أن (عمال الإغاثة واصلوا تقديم المساعدة للمحتاجين، كما قاموا بزيارة المخيمات والقرى لتقديم الرعاية الطبية وتوزيع الإمدادات الإغاثية الطارئة بما في ذلك الماء والبطانيات ومستلزمات النظافة والمستلزمات المنزلية إلى هؤلاء النازحين).

وأشارت ليز غراندي منسقة الشؤون الإنسانية إلى أن (الوضع ما زال متقلباً وأن الكثير من السكان يعودون إلى منازلهم للمرة الثانية أو الثالثة بعد هروبهم عند اندلاع الأعمال العدائية).

وأعربت غراندي عن قلقها الشديد من تقارير العنف والنهب والتدمير.

وشددت على أن تقوم الجهات المسؤولة بعمل ما يلزم ومن جميع الاتجاهات لضمان سلامة الأسر المحاصرة بسبب الأحداث الأخيرة. بدوره، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في المؤتمر الصحفي اليومي انهم يشعرون بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد المشردين، مناشدا الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان اتخاذ خطوات تنسيقية لمنع المزيد من المصادمات والتصعيد وتجاوز القانون والنظام.

ودعا الطرفين للعمل سوية لضبط الوضع وحل جميع المسائل العالقة من خلال الحوار بما يتوافق مع الدستور العراقي. وفي السليمانية اكد نجل رئيس الجمهورية السابق، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بافيل جلال الطالباني حسن تعامل القوات الامنية خلال دخولها الى كركوك. وقال في جانب من مقابلة متلفزة رداً على سؤال بشأن ماجرى عشية دخول القوات الأمنية الى كركوك (الحقيقة التي حدثت ان القوات العراقية جاءت الى مدينة كركوك لوقف الدماء والعنصريات)، لافتاً الى ان (اجتماع دوكان والأحزاب السياسية لم يسفر عن اتفاق على انسحاب قوات البيشمركة من المحافظة، لذا توجهنا في الاتحاد الوطني للحفاظ على دماء أهالي كركوك).

وتابع (لم يكن هناك اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية بشأن كركوك، ولكننا أجرينا حوارات مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن ازمة كردستان). وصوّت المجلس بالاغلبية خلال جلسته الإستثنائية امس على قرار يمهل حكومة كردستان 15 يوماً للتحاور مع الحكومة الاتحادية لتوفير رواتب الموظفين والنفط الابيض وموازنة المحافظة).

واكد رئيس مجلس المحافظة آزاد محمد أكد خلال الجلسة (ضرورة زيارة مختصين الى بغداد)، مشيرا الى أن (الاوضاع الاقتصادية وصلت الى مرحــــــلة متردية جداً).