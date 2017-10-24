معصوم وعلاوي يحثان الكتل السياسية على الحوار

رئيس الجمهورية يؤكد لتيلرسون دعمه وحدة العراق وسيادته

بغداد – قصي منذر

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دعمه لوحدة العراق وسيادته، معرباً عن ثقته بأن الحوار على أساس الدستور هو السبيل الوحيد لحل المشاكل الداخلية الموروثة والطارئة.ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس عن معصوم تأكيده خلال اللقاء (أهمية علاقات الصداقة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية)، مثمناً (دعم الولايات المتحدة للشعب العراقي في العديد من المجالات، لا سيما في الحرب الظافرة على عصابات داعش الارهابية، فضلا عن القضاء على الدكتاتورية البائدة وارساء النظام الاتحادي الديمقراطي). وأكد (وحدة وسيادة العراق) كما أعرب عن ثقته بأن (الحوار والتفاهم على أساس الدستور وعبر خارطة طريق فعالة هو السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل الداخلية الموروثة والطارئة)، في اشارة إلى الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

كما أبدى ارتياحه لـ(تأكيد الجانبين استعدادهما للدخول في حوار أخوي فوري للوصول الى تفاهمات سلمية للمشاكل كافة بما يضمن وحدة العراق والعراقيين، وتكريس جميع طاقاتهم لدحر الارهاب نهائيا، كما تدعم تقدمهم المشترك لبناء دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة تحقق طموحاتهم جميعاً).ورأى معصوم ان (تطبيق الدستور في المجالات كافة من دون استثناء وبشكل كامل هو الضامن لحل القضايا الخلافية كافة) ، مؤكداً(ضرورة الافادة من تجارب الشعوب وخبراتها، لا سيما خبرات الأمم المتحدة للتوصل إلى نتائج ايجابية ومستديمة بشأن حل مشكلة المناطق المتنازع عليها مهما تطلب ذلك من وقت وجهد). من جهته، أشاد تيلرسون بـ(انتصارات العراق على داعش) مثمناً(كفاءة ووحدة القوات العراقية في الحرب ضد الارهاب). وشدد على ان (الولايات المتحدة تدعم وحدة وسيادة العراق، كما تحرص على بذل كل ما تسطيع لمساعدة العراقيين في حل مشاكلهم الداخلية عبر حوار يضمن حقوق وأمن الجميع وفق الدستور)، عادًا (تعزيز الأمن والسلم الأهلي في العراق أساساً لاستقرار وازدهار المنطقة).

وكان تيلرسون قد وصل إلى بغداد مساء اول امس في زيارة مفاجئة حيث ألتقى برئيس الوزراء حيدر العبادي، بحسب بيان لمكتب الاخير نقل عنه تأكيده ان الحكومة العراقية لا تريد خوض معركة مع اي مكون، مشيرا الى ان الدستور لا يسمح بوجود جماعات مسلحة خارج اطار الدولة.

واوضح ان (المبادرة والرؤية العراقية للمنطقة المتكونة من خمس نقاط، تقوم على اساس التنمية وبسط الامن بدل الخلافات والحروب واعطاء امل للشباب). وفي ما يتعلق بالحشد الشعبي اكد العبادي أن (مقاتلي الحشد الشعبي هم مقاتلون عراقيون قاتلوا الارهاب ودافعوا عن بلدهم وقدموا التضحيات التي ساهمت بتحقيق النصر على داعش)، لافتاً الى ان (الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة، وان الدستور العراقي لايسمح بوجود جماعات مسلحة خارج اطار الدولة). من جهته، جدد تيلرسون تأييد واشنطن لوحدة العراق واهمية الالتزام بالدستور، كما أكد(حرص بلاده على الحوار وفق الدستور والابتعاد عن اي صِدام). الى ذلك، اكد معصوم ونائبه اياد علاوي اهمية تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية.وقال بيان رئاسي تلقته(لزمان) امس ان معصوم استقبل علاوي مساء اول امس (وتم خلال اللقاء دعوة الكتل السياسية كافة إلى الحوار، ومواصلة الجهود لتعزيز التفاهم بين الجميع والعمل على تذليل العقبات التي تواجه العملية السياسية)، مضيفاً ان (الجانبين اكدا أهمية تعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية على أساس التفاهم والمصارحة البناءة واعلاء مبادئ الدستور).