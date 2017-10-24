هيومن رايتس تطالب بمساءلة الرئيس المصري عن وضع حقوق الإنسان

لقاء السيسي بماكرون في باريس يسفر عن تعاون إقتصادي

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة الفرنسية الى أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (على فرنسا التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة بما فيها استخدام أجهزة الأمن المصرية التعذيب على نطاق واسع ومنهجي والذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية)، واضاف البيان انه يجب أن تكون اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس في باريس فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس للحقوق. وقالت مديرة المنظمة بينيديكت جانرو ان (على ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية وان مواصلة دعم هذه الحكومة القمعية هو خيانة للنشطاء المصريين الذين يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم لتحسين بلدهم) .وأستقبل ماكرون السيسي،بقصر الإليزيه، بالعاصمة الفرنسية باريس امس.

وبدأ السيسي بدأ زيارته الرسمية لفرنسا اول أمس فى جولة تستمر ثلاثة أيام، وكان فى استقباله عدد من مقاتلات رافال الفرنسية التى رافقت طائرة الرئاسة بعد دخولها الأجواء الفرنسية ترحيباً به.

ولاحظ مراقبون ان ماكرون استقبل السيسي بترحاب حار. وقال ماكرون ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي امس إن تحديات أمنية تجمع فرنسا بمصر.

وأكد أن باريس والقاهرة اتفقتا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية على المستويات كافة.من جهته، قال السيسي، إن لقاءهما ناقش تعزيز التعاون الثنائي واستعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.وأكد السيسي في أنه حريص على إقامة دولة ديمقراطية حرة.