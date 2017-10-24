الأعرجي يتوعّد مخالفي القانون في خانقين بعقوبات رادعة

بغداد – محمد الصالحي

أكد وزير الداخلية قاسم الاعرجي ان القانون فوق الجميع، مشيرا الى ان اي تجاوز لن نقبل به وسيحال مرتكبوه فورا للقضاء، فيما وصف اهالي خانقين بانهم عنوان للتآخي بين المكونات العراقية، فيما تمكنت قيادة عمليات بغداد، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالخطف وترويج المواد المخدرة في منطقة السيدية وقال مدير اعلام قائممقامية قضاء خانقين يوسف ابراهيم في تصريح امس ان (الاعرجي عقد فور وصوله الى مبنى قائممقامية قضاء خانقين اجتماعا موسعا ضم القيادات الامنية والمحلية وشخصيات عشائرية ومجتمعية). واضاف ان (الاعرجي اكد في الاجتماع ان القانون فوق الجميع واي تجاوز يمس حقوق الانسان لن نسمح به وسيحال مرتكبوه فورا للقضاء)، مشيرا الى انه (وصف خانقين بانها عنوان للتآخي بين المكونات ).

وتابع ان ( الاعرجي اكد ان نشر القوات الاتحادية هو لحماية كل العراقيين دون استثناء بغض النظر عن قومياتهم ومذاهبهم)، لافتا الى انه (عبر عن اهتمامه البالغ بتعزيز امن المدن المتنازع عليها ومنها خانقين).وقالت عمليات بغداد في بيان امس ان (القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بترويج المخدرات، في منطقة السيدية، وضبطت بحوزته مادة الكرستال المخدرة ومسدسا) موضحا أنه (تمت احالته الى القضاء لينال جزاءه وفق القانون). واضاف ان (قوة امنية اخرى تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بجريمة الخطف في منطقة جسر ديالى).

وفي البصرة قال مصدر امس إن (جهاز الأمن الوطني في البصرة تلقى معلومات تفيد بوجود مخزن للأدوية البشرية في منطقة البريهة الواقعة ضمن مركز المحافظة يحتوي على كمية من الأدوية منتهية الصلاحية). مبيناً أن (مفرزة من القسم الاقتصادي في الجهاز قامت بالتعاون مع قسم التفتيش التابع لدائرة الصحة بدهم المخزن، وفيه تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية).ولفت الى ان (الأدوية التالفة تم التحفظ عليها، وتمت إحالة أوراق التحقيق الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية).