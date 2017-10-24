إحباط إعتداء لداعش بواسطة الكلور ببغداد خلال محرم

العمليات المشتركة تنهي الإستعدادات لإنطلاق معارك تحرير غربي الأنبار

بغداد – قصي منذر

احبطت القوات الامنية محاولة اعتداء ارهابي لتنظيم داعش بغاز الكلور خلال شهر محرم لاستهداف المواطنين في بغداد، فيما تمكنت قوات الحشد الشعبي، من قتل 24 عنصرا من داعش بعد تعرض واسع للتنظيم على صحراء الحضر بمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (جهوداً استثنائية لمحكمة التحقيق المركزية وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل قضاتها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة لاستهداف المواطنين في إحدى مناطق العاصمة بغاز الكلور القاتل من قبل تنظيم داعش).وأضاف أن (هذه الجهود أسهمت في القبض على ما يسمى بأمير قاطع أبو غريب المكنى أبو آمنة و9 من أفراد مفرزته، واعترفوا خلال استجوابهم بانتمائهم إلى تنظيم داعش). وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن عثرت على كدس للعتاد في منطقة اللطيفية).وأضاف أن (الكدس يحتوي على 5 قنابر هاون و59 صاعق تفجير واربع و4 رمانات يدوية، ومادة C4 وصاروخ واحد، وفتيل اشتعال 50 مترا، واعتدة أخرى مختلفة). وفي الانبار قال القيادي في حشد محافظة الانبار عبد الله الجغيفي في تصريح امس ان (القوات الامنية بصنوفها المختلفة تتأهب لاقتحام ناحية راوة بالتزامن مع قيام تلك القوات بحملة امنية واسعة النطاق استهدفت صحراء قضاء عنة باتجاه المنطقة المستهدفة لتعقب الخلايا النائمة وتطهير الطرق الرئيسية والفرعية قبيل انطلاق عملية التحرير).واضاف أن (تعزيزات عسكرية وصلت الى قضاء الرطبة وقاعدة عين الاسد في مؤشر على ان انطلاق عمليات التحرير ستكون سريعة وخاطفة وقاصمة). مبينا أن (مدفعية الجيش قصفت وبشكل مكثف معاقل التنظيم في المنطقة المستهدفة، وانباء عن مقتل واصابة العشرات من عناصر التنظيم).واشار إلى أن (القوات الامنية والقوات الساندة لها على استعداد تام لاقتحام المناطق الغربية حال تلاقيها اوامر من القيادات الامنية العليا). وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية الاستخبارات العسكرية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع صقور الجو الأبطال تمكنت من تنفيذ ضربة جوية في صحراء الانبار).وأضاف أن (الضربة أسفرت عن قتل كل من الإرهابي احمد العيساوي مسؤول الانتحاريين والإرهابي رباح الحلبوسي وتدمير عدد من العجلات والأسلحة). وقال مصدر امس ان (طيران الجيش استهدف معقلاً لعناصر داعش في منطقة حي القادسية وسط مدينة راوة، ما أدى الى مقتل سبعة عناصر منهم، بينهم من جنسيات اجنبية).وأضاف ان(القصف ادى ايضا الى تدمير عجلتين فضلا عن تدمير اسلحة مختلفة). موضحاً ان (استهداف المعقل من قبل الطيران الحربي استندت الى معلومات استخبارية دقيقة).وقال مسؤول حشد قضاء حديثة عواد الجغيفي في تصريح امس ان (عشائر حديثة وحشد القضاء أعلنوا النفير العام للمشاركة بعمليات تحرير المناطق الغربية من الأنبار من تنظيم داعش). وأضاف، أن (العشائر وحشد حديثة سيشاركون في عمليات تحرير راوة والقائم رغم امكانياتهم الضعيفة وخاصة بقلة الدعم المقدم لهم من السلاح والعتاد والاليات من قبل الحكومة المركزية وهيئة الحشد الشعبي).وطالب الحكومة المركزية وهيئة الحشد الشعبي (بدعم حشد عشائر حديثة بكافة التجهيزات والأسلحة والاعتدة والاليات).وقال اعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء الثالث والثلاثين في الحشد الشعبي صدت، اعتداء واسعا لعناصر تنظيم داعش على صحراء الحضر جنوب غرب نينوى). مبينا أن (التعرض مصدره جبال مكحول شمال صلاح الدين).وأضاف أن (القوات تمكنت من قتل 24 عنصرا من القوة المهاجمة بينهم انتحاريان، فيما لا يزال البعض الآخر منهم محاصرين في شق جنوب غرب صحراء نينوى).