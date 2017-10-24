المؤتمر الوطني يجدّد إنتخاب حبيب أميناً عاماً

بغداد – محمد الصالحي

جدد حزب المؤتمر الوطني العراقي انتخاب امينه العام آراس حبيب خلال المؤتمر الاول العام للحزب الذي عقد في نادي الصيد ببغداد، فيما أكد كريم انه سيتم انتهاج رؤية جديدة في طرح المؤتمر السياسي مكملة لسابقتها. وقال حبيب خلال المؤتمر الصحفي الاول وحضرته (الزمان) عقب انتخابه من قبل الامانة العامة للحزب ان (انطلاقة المؤتمر الوطني الجديدة جاءت لتحقيق حلم طالما تمنيناه للشعب العراقي بحصوله على حقوقه وارساء اسس الديمقراطية التي كفلها الدستور) مبينا ان (مؤتمرنا هو بداية سياسية بوجوه جديدة للعراق الديمقراطي الحديث).واضاف ان (المؤتمر سيتحالف ويعمل مع الكتل السياسية الاخرى التي تؤمن بالدولة المدنية فقط وقريبة من نهجه السياسي) موضحا ان (الرؤية السياسية الجديدة تأتي استكمالا للطرح السابق والذي لو تم تطبيقه لما وصلنا الى ما نحن فيه اليوم من مآس ووضع سياسي مضطرب). ودعا حبيب (كل القوى السياسية أن تعلن براءتها من أي فاسد أو متهم بملفات فساد إنتمى اليها وأن تترك حرية متابعته للأجهزة المعنية وهي النزاهة والقضاء بالإضافة الى الشرطة فيما يتعلق بمن يحاول الهرب).وتابع إن (ذلك من شأنه أن يعيد ثقة المواطن بأجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية ويضاعف من مسؤولية الجميع بإتجاه بناء المؤسسات على أسس علمية سليمة). وقد انتخبت الامانة للحزب اعضاء الهيئة السياسية بضمنهم ابراهيم الصميدعي وحسنين معلا وسبعة آخرون.