شرعية الأندية ومقترحات الوزارة – قصي حسن

استوقفني التصريح التلفازي لوزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، بشان شرعية عمل الهيئات الادارية للاندية الرياضية بعد انتهاء فترة الاربع سنوات، ووجوب اجراء العملية الديمقراطية تحت سقف القوانين العراقية الرياضية باسرع وقت ممكن.

الجدلية القائمة على تطبيق قانون الاندية الرياضية رقم 18 لعام 1986 وتعديله بالرقم 37 لعام 1988، تأخذ اشكالا متعددة وفصولا من الشد والجذب لابقاء الواقع على ماهو عليه، ولاسيما ان هناك معارضة لعدم التغيير، ودخول وجوه جديدة تاخذ على عاتقها التصدي لمهام ادارات الاندية في الحقبة الانتخابية الجديدة.

وزارة الشباب والرياضة تضغط في اتجاه اجراء انتخابات الاندية، كاجراء قانوني واستحقاق دستوري يمنح الهيئات الادارية الجديدة كامل الصلاحيات للمضي قدما في تطوير الرياضة العراقية وتجاوز تحديات المرحلة وتعزيز دور ومكانة الاندية التي سجلت حضورا مميزا، ولاسيما على الصعيد الاسيوي عندما اعتلى القوة الجوية منصة التتويج في كاس الاتحاد الاسيوي 2016 في اول انجاز قاري للاندية العراقية.

المشهد الحالي سيفضي الى حرمان رؤساء الاندية والهيئات الادارية من ادارة الامور المالية، كون ديوان الرقابة المالية لن يوافق على صرف الاموال، اذا بقيت الامور تدور في حلقة مفرغة بعيدة عن الحلول التي تتماشى مع التعليمات والصلاحيات الممنوحة لاصحاب الشأن.

التعديلات التي اطلعنا عليها على مقترح قانون الاندية من قبل وزارة الشباب والرياضة تحاكي طموحات الابطال والرياضيين الذين لايملكون الشهادة الاولية، حتى يجدون موطأ قدم في الهيئات الادارية، كما ان المقترحات تمنح الاستقلالية المالية والادارية للاندية، بعد انتخاب اعضاء الهيئة الادارية للاندية تحت مراقبة لجنة ثلاثية من قبل الوزارة واللجنة الاولمبية وممثل عن الاتحادات الرياضية، وغيرها من الفقرات التي توضح الجانب الايجابي في التعامل من روح القانون وصولا الى انتخابات شفافة تنعكس تاثيراتها ومخرجاتها على الاتحادات المركزية والفرعية وصولا الى المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية.

حالة الوفاق بين الوزارة والاولمبية، ووضع خريطة طريق، واختيار اللجنة التنسيقية العليا للرياضة في العراق، لم تؤت ثمارها بشيء ملموس في إتمام العملية الانتخابية وتاسيس مرحلة جديدة عبر انتخابات شفافة ونزيهة تنتج هيئات عامة سواء للأندية ام الاتحادات.

وان هذه الخطوات والمساعي، اصطدمت بعقبات قبل ان يجف حبر التوقيع، ليكون مجلس النواب امام مسؤولية كبيرة لانهاء ملف انتخابات الاندية بشكل موضوعي تكون نتائجه في صالح الرياضة العراقية التي امامها مهام كبيرة لنفض غبار مرحلة متشابكة لايمكن فك طلاسمها بدون تشريع قوانين تتماشى مع الميثاق الاولمبي والواقع الرياضي الذي نعيشه.