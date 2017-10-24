أحاديث الشارع الكروي : عودة ينقذ موسم زاخو في الجولات الأخيرة

مباريات تجريبية ساخنة بين الفرق الممتازة قبل الدخول الرسمي

الناصرية – باسم الركابي

من الفرق التي مرت في موسم صعب ونكسة كرويةخارج التوقعات وفي ازمة مالية خانقة بقيت تلازمه للأخير واللعب من دون حوافز واختلفت عن مشاركاته السابقة منذ صعوده الأخير للدوري الممتاز لانها استمرت متعثرة بشكل غريب لان الفريق سبق وان حقق النتائج والمواقع المهمة في اخر البطولات عندما كانت تقام البطولة بالية توزيع الفرق الى مجموعتين قبل ان يدخل في البطولة الأخيرة التي شكلت التحدي على مستوى الأداء وامام مواجهة الفرق الكبيرة جميعها انه زاخو وتشبث زاخو بالبقاء بشق الأنفس وفي وضع استمر مرتبك منذ البداية التي عصفت بنتائج الفريق والمدرب عصام حمد الذي كان اول مدرب يترك فريقه بسبب تذبذب النتائج وخلال فترة قصيرة واثار استغراب وحيرة المراقبين في ان يبعد المدرب بهذه السرعة من دون مراعاة الوضع الذي عليه أي فريق عند البداية التي اكثر ما تظهر صعبة على الفرق الكبيرة لحين مرور شيء من الوقت حتى تحقيق حالة الاستقرار التي بقيت مرتبكة كثيرا وزادها مشاكل إبعاد لمدرب في قرار متسرع زاد الطين بله واخذ بالفريق نحو التراجع السريع وتحول الى معبرا لإقرانه حتى تأخر في تحقيق الفوز الأول لفترة طويلة وسط ضربات بقية الفرق التي لم يصمد امامها دون ان يقدر اللاعبين من إيقافها والعودة ولو بشكل تدريجي إلى المنافسة التي بقي بعيدا عنها وعن تقديم العمل المطلوب الذي يفترض ان ينطلق به الفريق والاهم الحصول وجمع النقاط من البداية حتى تسير المشاركة بالاتجاه المطلوب ولان دعم المهمة وتحقيق الموقع المناسب الذي يجب ان ياتي متوازن وعبر جولات البطولة التي شكلت حملا ثقيلا غير متوقع على الفريق وجمهوره الذي دار ظهره للمباريات لتظهر مدرجات الملعب خالية على عكس المواسم السابقة عندما جعل من ملعبه مقفلا بوجه الكبار قبل الصغار ويتذكر متابعو الدوري تلك المباريات والنتائج التي شكلت التحدي بوجه تلك الفرق الجماهيرية ومنها فقدت المنافسة على لقب الدوري بعدما كان عليها ان تعبر زاخو والتعامل بحذر مع المباريات التي شهدت اختلافا كبيرا في المرة الماضية عندما استمر مترنحا وخاويا ومنحنيا حتى تنازل عن نتائج الأرض التي بقيت تدعم الموقف في البطولات السابقة غير ان كل المشاكل ظهرت هنا في هذه البطولة عندما مزقت النتائج شباك زاخو الذي لم يكن إمامه شيء فقط قبول النتائج السلبية بسبب عجز اللاعبين والجهاز الفني عن إيجاد الحلول التي بقيت بعيده امام تدني النتائج التي اجتاحت الفريق الذي لم يقدر على لملمة جراحه ومداواتها.

واستمر الوضع على حاله حتى لم تأت أية محاولة لتفادي الأمور والعودة للمنافسة لتغيير النتائج وبقي يترنح ويسير عكس تيار المنافسة التي اخذت منه إضافة الى المخاوف التي زادت بسبب ملازمة الموقع الاخير وقبله لفترة طويلة واستمرت الامو ر تزداد صعوبة بعدما شعر اهل زاخو انه مرشح للهبوط بعدما كانت ضوابط وتعليمات البطولة تشير الى هبوط فريقين والأنصار يدعون الى ايجاد حلا لمشاكل النتائج في امر لايمكن تجاوزه بسهولة مع اللاعبين المتواجدين الذين بقوا يواجهون ضغط المباريات والنتائج التي انعكست على العلاقة مابين الفريق والانصار الذين سجلوا غيابا واضحا وسادت حالة اليأس بينهم عندما بقي الفريق يسير بفوز واحد ويواجه مصير البقاء بعدما زادت المتاعب ولان اللاعبين لم يعملوا كما يجب وفي المهمة التي ان يضطلعوا فيه من احل تقليص الفوارق في سلم لترتيب لكن الفريق بقي غير مستقر في كل شيء واستمر يتلقى المزيد من الخسارات دون مواجهة النتائج السلبية وما زاد الأمور صعوبة استقالة رئيس النادي.

رهن النتائج

ومع الوضع الذي بقي تغيره مرهون بسوء النتائج التي اكلت من جرف الفريق وامام مخاوف ولابد من اخذ خطوات والتركيز على حلحلة الخلل بعد تصاعد المعاناة التي اعترف فيها الأنصار بعدما فظلوا مراجعة النتائج والمشاركة من خلال التلفزيون وسط مخاوف حقيقية توقع المزيد من التراجع مع مرور الوقت ولابد من فعل مؤثر والمزيد من العمل عندما أناطت الإدارة المهمة بالمدرب عماد عودة على امل ان ينقذ الفريق في وضع صعب واجهت المدرب الشاب الذي كان قد ترك نفط الجنوب من بداية الموسم وتحمل مسؤولية المهمة وبحسابات معقدة لانه يرى الامر مرتبك وسط السؤال المطروح من قبل الأنصار ماذا سيفعل عودة وهو الذي استلم فريق يعاني الكثير من المشاكل وتراجع الأداء وعليه ان يقوم بأمور من شانها استعادة توازن الفريق ولايبدو الأمر سهلا إمام عودة والمدربين رغم تجربته التدريبية مع الفرق المهمة نفط الجنوب ونجح معه في احد الموسم ولو العمل يختلف من فريق لاخر في ظل الإمكانات الموجودة مع ان فريق زاخو يمتلك مقومات اللعب وملعب حديث وجمهور واسع لكن غلبته المسابقة بسبب البداية التي اخذت منه وهددت المشاركة وشكلت مشكلة كبيرة وقبل ان تستفحل الأمور وباتة بحاجة الى حلول التي تاخرت في وضعها الادارة في راس المدرب الثالث للفريق الذي تسلم المهمة في اخطر وضع مشتعل مع فرق معدودة التي بقيت متواجدة في اخر السلم ولم يهدا لها بال امام مواجهة مهمة البقاء بسبب أزمة النتائج التي تواصلت لان تلك الفرق افتقدت لروح المنافسة لكنها لاتريد الاستسلام من وقت ولابدان تصل الى الحلول الممثلة في تحقيق النتائج واستعادة توازنها وان تستمر بذلك للأخير إمام تحقيق هدف البقاء في الدوري ما جعل من الآمال قائمة وهو ما ينطبق على زاخو الذي راح يلعب مبارياته الأخيرة بشكل اختلف تمام عن المرحلة الاولى واخذ يرد على خساراته في الحصة الأولى من خلال تغير النتائج التي بدأت تطاوعه ويعلن الفريق التحول ي مسار المباريات في احرج وقت البطولة وأصعبها .

وتمكن الفريق من تحقيق النتائج المقبولة ومنها التعادل مع الميناء البصري والكهرباء والنجف ونفط لوسط وفريق الحسين والسماوة والكرخ وحقق الفوز الثاني على البحري بهدفين لواحد ليخرج بفوزين فقط خلال مدة الدوري بعدما لعب 36 مباراة والتعادل في 18 مباراة قبل ان يخسر 16 أخرى واكبر خسارة تعرض لها كانت امام النفط عندما تلقت شباكه ستة أهداف ما زاد الطين بله.

وضع مختلف

وظهر في وضع مختلف في اخر الجولات وهنا الأمر المهم ان تبقى تلعب وتدافع عن حظوظك للأخير مع كل التفاصيل ومواجهة المشاكل الفنية في دوري طويل اكثر من المقرر وهو ما اثر على اداء الفرق ومنها زاخو الذي استمر يلعب ويبذل الجهود والتصدي للمباريات للأخيرة بعدما تحسن شكل الفريق في اخطر مواجهات الدوري مقارنة في المرحلة الأولى عندما وجدت فرق الوسط في السلم ضمان البقاء ما جعلها ان تلعب اخر المباريات بالموجود من اللاعبين بعد تسريح اللاعبين ومنهم المحترفين لكن فرق أخرى استمرت وتعاملت مع الأمور وحرصت من تصعيد الجهود في اخر الجولات والتعامل بحذر شديد بعدما بقيت النقطة لابل الهدف هو من يحسم الأمور في الأخير وهو ما حصل مع زاخ الذي ضمن البقاء لاسباب منها

خطوة الإدارة في تسمية المدرب عماد عودة الذي عمل في اجواء غاية في الصعوبة ولانه عمل في وقت قصير على نهاية الدوري لكنه تمكن من استعادة توازن الفريق الذين نجحوا في تحقيق النتائج المناسبة وإضافة النقطة تلو النقطة امام الحاجة التي لايمكن تقديرها لزاخو والحال والحسين والكرخ والسماوة قبل ان يلغى قرار الهبوط الذي منح البقاء لجميع الفرق لموسم اخر وهو الخطأ القاتل في عمل لجنة المسابقات الذي لم يعكس حقيقة الأمور قبل ان تاتي الإخبار في إضافة أربعة فرق اخرى ومنها فريق غاز الشمال الذي الغي بقرار من وزارة النفط ما يتطلب اضافة فريق بديل عن غاز الشمال لتمثيل مدينة كركوك في الدوري الممتاز.

اهتمام اللاعبين

وجاء اهتمام اللاعبين بالمباريات الأخيرة الذي شكل التحدي بعينه لكنهم صبورا ونجحوا في عدد من المباريات عندما راحوا يتقاسمون النقاط مع فرق قوية حيث الميناء ونفط الوسط ونفط ميسان ومهم ان تعمل حتى النهاية وان لاتفقد الامل وتحقق هدف المشاركة وعكس اهتمام اللاعبين في البقاء . تحقيق النتائج المهمة في اخر الجولات ما حفز اللاعبين في الحفاظ على التوازن وتقديم العطاء وكان لدى اللاعبين الرغبة لتي عكسوها في تحقيق هدف المشاركة وهو ما تحقق بعدما بذل اللاعبين ما في وسعهم ووضعوا الفريق في مكانه المطلوب بعد منافسات عانى منها الفريق وأنصاره قبل ان تنفرج الأمور والاقتراب شيء فشيء من البقاء الذي تجاوزه الفرق باستحقاق أي من دون مساعدة الاتحاد كما حصل الامر مع السماوة والكرخ.

الاهم هو كيف انهى زاخو الموسم حيث البقاء في مكانه بعدما اهتزت الامور طيلة فترة الدوري قبل ان يستفيد من تراجع فرق الحسين والكرخ والسماوة التي واجهت نفس المشكلة ومرت في اسوء ايامها كما واجهت خطر الخروج من الدوري لو طبقت لجنة المسابقات قراراها التي للاسف بقيت عالقة وتستخدم وقت الحاجة ولاتبدو قرارات ثابتة ن تفهم من خلالها الأندية انه من دون تحقيق الاستحقاق من النقاط المطلوبة لايمكن ان تبقى في الدوري وهو ما نال من وضع لجنة المسابقات التي تفتقر للعمل المطلوب في ان تطبق التعليمات وان تبقى ثابتة ولايمكن التلاعب فيها ووضعها تحت الرغبة في ان يصعد هذا الفريق ويبقى الأخر والا لماذا إصدار التعليمات وتبقى بعيدا عن التنفيذ كما حصل في الموسم الحالي لابل ذهبت اللجنة الى زيادة عدد الفرق وهو ما يحصل عندما تقوم الفرق المسموح لها اللعب في الدوري الممتاز في الإعداد للموسم المقبل المقرر ان ينطلق في السابع عشر من الشهر المقبل كما تقرر تغير الية اللعب وفي عمل تقليدي يدار بشكل غريب على عكس ما يجري في الاتحادات لمحلية وعملية إدارة الدوريات بصورة ثابتة منذ يومها وموسمها الاول الا عندنا في كل موسم نشاهد إلية إضافة الى الغاء الهبوط والسبب يعود لواقع التنظيم المرتبك حيث كثرة التأجيلات وغيرها من جوانب العمل التي أكثر ما تدفع ثمنها الفرق نفسها ما تعكسه الفرق بالدوري ولجنة المسابقات التي تشير الاخبار انه لم يحدد بعد الية الدوري المقبل إمام الفرق التي اغلبها دخلت في معسكرات محلية وخارجية أملا في دوري اكثر أهمية.كما واجهة الفريق ضائقة مالية شملت التأخر في تسديد مستحقات اللاعبين الليبيين المحترفين وخسر جهودهم لكنه سدده بالاخير وحصل على رخصة اللعب في الدوري المقبل وهو من بين الفرق التي تمتلك ملعبا متكاملا بل من أفضل الملاعب المحلية الخاصة بفرق الدوري.ومهم جدا ان تلتقي لجنة المسابقات بالفرق وتعلن النظام المقرر للدوري القادم الذي تظهر رغبة الفرق القوية في ان يقام بالية الدوري العام الذي تراها الفرق أفضل بكثير من المجموعات وتظهر أهميته على الفرق واللاعبين والحكام وحتى الجمهور الذي اكثر ما يشعر بالمتعة ويحرص على متابعة المباريات الجماهيرية والتي تظهر أكثر أهمية في ملاعب المحافظات.

ويأمل الوسط الكروي ان يحسم امر الدوري من هذه الأوقات والإعلان عن مباريات الدور الاول او مباريات المرحلة الاولى التي تسهم في تفعيل عمل الفرق من خلال تحديد ملامح اللعب من خلال واقع الفرق بينها. ولم نسمع عن استعدادات زاخو للموسم القادم الذي يبدو يعاني من تراكم مشاكل الموسم الأخير التي تجاوزها في النفس الاخير لكن مهم جدا ان يستفيد من مشاركته من خلال تحيد مواقع الخلل من خلال المدرب الذي يبدو ان عماد عودة هو من يقود المهمة ويحتاج الى عمل كبير وإمكانات عالية في مهم لاتبدو سهلة بعدما بقيت اثار المشاركة الأخيرة عالقة للان لكن مؤكدا دارة النادي تحاول تامين اجواء اللعب والمشاركة التي تحرص على ان تكون مختلفة عن الأخيرة التي كادت ان تنهي تواجده في اهم مسابقة محلية لكنه لايريد تركها بعد تواجد مهم والاهم تدارك الهبوط في الموسم الأخيرة عندما صارع من اجل البقاء انهى الدوري جالسا في مكانه الذي يريدان يحصنه من البداية بعد تجربة الموسم الأخير التي تظهر فاشلة وربما ينعكس تمسك الإقليم بالاستفتاء على المشاركة المقبلة لفريق زاخو والحال لاربيل.

مباريات تجريبية

تشهد ملاعب العاصمة و عدد من المحافظات إقامة المباريات التجريبية ما بين فرق الدوري الممتاز التي يبدو انه منها فرق الأندية التي تواجه الضائقة المالية عندما تغلب الطلاب على الصناعات الهندسية بهدف الزائر الجديد للمسابقة بعدما حصل على بطولة الدرجة الاولى كما حصل على الترخيص في اللعب من خلال ملعب وزارة الصناعة الذي سيكون محلا لإقامة مباريات فريق الصناعة الذي شمل بزحف لجنة المسابقات ليعود للعب بالدرجة الممتازة بعد موسم قضاه في الاولى وقبلها كان قد عاد مع السماوة للممتازة في وقت يسعى الطلاب الى تصعيد مستوى الاعداد عندما تغلب على الكرخ بهدف الى تغير نهج المشاركة القادة بعد الاستعانة بمدرب روماني على أمل ان يصحح المسار سعيا لدخول الدوري مدعوم بلاعبين قادرين على العطاء وأهمية ان تقوم الإدارة في تامين مستحقات اللاعبين لكي تأتي المشاركة بالحال المطلوب إمام رغبة طويلة في تحقيق اللقب الذي يؤمله جمهورهم الكبير.

وتغلب نفط الوسط خامس الموسم الأخير الذي يقوده اليوم مدرب الحدود السابق عماد نعمة على جيرانه الكوفة بهدف ويأمل في مشاركة مهمة بعد اكد حضوره في المواسم الثلاثة له في البطولة التي يامل ان يظهر بشكل أفضل فيها بعد انتداب مجموعة لاعبين والجهاز الفني.وحقق الصناعات فوزا على الأمانة بهدفين لواحد وهو الذي يامل بمشاركة تمنحه المنافسة القوية مع اقرأنه في اول دخول في ميدان الدرجة الممتازة التي بلغها باستحقاق وتفوق ويرد ان يعكس نفسه كما يجب.وتعادل الكرخ والديوانية وكلاهما يتطلعان الى المشاركة المطلوبة وأهمية البقاء في الممتازة التي كاد ان يبتعد عنها الكرخ بسبب تراجع نتائجه التي جرته للموقع الأخير في وقت يسعى الديوانية بطل الدرجة الأولى تخطي المشاركة الأولى بعد العودة للدوري الذي سبق ولعب به من سنوات بعيدة وتجددت المشاركة قبل ان تأتي الأخيرة بدعم من جمهوره الذي كان من بين اسباب عودة الفرق للممتازة والتي يكون الفريق قد تخطى الترخيص وسيلعب في احد ملاعب الاقضية كما تعادل الديوانية مع نفط الوسط بهدف.

وتغلب الميناء بقياد المدرب السوري فجر إبراهيم على البحري بثلاثة أهداف لواحد في اول مباراة للفريقين وسط حاجة الميناء للأموال لإقامة معسكرا خارج لعراق والإخبار تشير الى تجديد الفريق عبر الانتداب لمجموعة لاعبين بعد مشاركة الموسم الأخير والموقع الذي انتهى عنده الفريق الذي يبدو اعد العدة من فترة تحت ضغط جمهوره الذي رفض موقع الفريق في سلم الترتيب. وفي اول ظهور للسماوة عندما خسر من قبل جيرانه الكوفة بهدف وينتظر جمهور الفريق ان تتصاعد الاستعدادات من اجل تغيير مستوى المشاركة الأخيرة وحال الفريق ونتائجه والبقاء في اخر المواقع وبقي مرشحاً للهبوط قبل ان ياتي قرار الاتحاد والسماح له بالبقاء موسماً اخر.

وكان فريق القوة الجوية أكثر الفرق فنيا ويعمل المدرب إحسان السيد على تهيئة اللاعبين والفريق لخوض نهائي الاتحاد الأسيوي في مواجهة استقلال دوشنيه في الرابع من الشهر المقبل عندما تعادل مع الصناعات بهدفين وكذلك التعادل مع الطلاب بهدفين وسبق وقبل ايام اقترحنا في ان تدخل باقامة بطولات مصغرة بين ثلاثة الى اربعة فرق على مستو ى المواقع الجغرافية خصوصا بين الفرق التي تواجه أزمات مالية مثلا ان تقام بين فرق الديوانية والكوفة وكربلاء والحال لفرق العاصمة لكن المشكلة ان الدارين بحاجة الى فترة سفر واستجمام الى المناطق السياحية المعروفة خارج العراق في وقت تشكو الوضع المالي.