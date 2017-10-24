الكشف عن أصوات النجوم في ليلة لندن

أحداث ساخنة ترسم معالم المنافسة على جوائز 2018

{ مدن – وكالات: كشفت تقارير صحفية عن أصوات بعض النجوم في جوائز الفيفا، مثل ميسي ورونالدو إضافة لسيرجيو راموس، وهم قادة منتخباتهم الوطنية. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، صوت الأرجنتيني ليونيل ميسي للويس سواريز وأندريس إنيستا ونيمار في جائزة أفضل لاعب، ولللمدربين إنريكي وجوارديولا وسيميوني. أما البرتغالي كريستيانو رونالدو فصوت في جائزة أفضل لاعب لكل من مودريتش وراموس ومارسيلو على التوالي، وهم زملائه في ريال مدريد. وصوت سيرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا لكريستيانو رونالدو ثم ليونيل ميسي ولوكا مودريتش. واختار مودريتش قائد منتخب كرواتيا، كريستيانو رونالدو ثم ليونيل ميسي وتوني كروس. أما جولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب الإسباني فصوت لـ3 لاعبين من المنتخب الإسباني، هم سيرجيو راموس وداني كارفاخال وأندريس إنيستا. وأعطى البرازيلي داني ألفيس صوته الأول لزميله ومواطنه نيمار، ثم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وحصل البرازيلي نيمار على 15 صوتا فقط في تصويت جائزة أفضل لاعب في العالم. كما نُشرت أصوات اللاعب الهولندي أريين روبين لاعب ريال مدريد السابق وبايرن ميونخ الحالي، والذي اختار كريستيانو رونالدو أولًا ثم سيرجيو راموس ومارسيلو. أما ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، فتجاهل لاعبه أنطوان جريزمان وجاءت أصواته لكريستيانو رونالدو ثم نيمار وبوفون. ولم يصوت قادة كل من أندورا وبربادوس وألمانيا ومونتسيرات وتنزانيا وتايوان وتايلاند وترينداد وتوباجو وبنغلاديش والهند وجامايكا وماكاو ومدغشقر وإسبانيا وويلز وإريتريا، بأي صوت لكل من ميسي وكريستيانو رونالدو.

عام جديد

عام كروي جديد ينطلق بعد تتويج النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب كرة قدم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اول امس الاثنين. وتنتظرنا في الأشهر المقبلة وحتى نهاية الموسم، مجموعة كبيرة من الأحداث والبطولات التي سترسم خارطة المنافسة على الجوائز الفردية للعام 2018 . سيتم اختيار الفائز بجازة أفضل لاعب في العالم المقبل، بناء على استفتاء الاتحاد الدولي الذي يتكون من 4 أقسام هي استفتاء المدربين، القادة، الصحفيين، والجمهور، بعدما تكون اللجنة الفنية الخاصة بالجائزة قد حدّدت المرشحين للجائزة، بناء على أدائهم في المدة ما بين نوفمبر / تشرين الثاني وتموز / يوليو المقبلين. وفيما يلي ملخص لأهم الأحداث التي ستلعب دورا كبيرا في تحديد هوية المنافسين للعام 2018:

الملحق الأوربي

أمام نجوم المنتخب الإيطالي فرصة لتجنيب بلادهم من خطر الغياب عن بطولة كأس العالم التي ستقام صيف العام المقبل في روسيا. وسيلاقي الأتزوري منافسه المنتخب السويدي في الملحق الأوربي الحاسم للتصفيات، والذي سيقام في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، وفي حال لعب أحد النجوم دورا بطوليا في الملحق، فإنه سيحصل على أفضلية في الجوائز الفردية، لا سيما في حال تألق أيضا خلال النهائيات، وساهم في إنجازات فريقه على صعيد الأندية. الأمر نفسه ينطبق على لاعبين آخرين مشاركين في الملحق الأوربي مثل الكرواتيين لوكا مودريتش وماريو ماندزوكيتش وإيفان بيرسيتش، والدنماركي كريستيان إريكسن.

كأس العالم للأندية

سيحظى رونالدو بأفضلية على غيره من المنافسين في جائزة العام المقبل، حيث سيخوض مع ريال مدريد منافسات بطولة العالم للأندية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في الإمارات العربية المتحدة، علما بأن هوية بقية المنافسين لم تتضح حتى هذه اللحظة. وفاز رونالدو مع ريال بلقب النسخة الماضية من البطولة في اليابان، وأحرز 3 أهداف في مرمى كاشيما أنتلرز في المباراة النهائية، وهدفا واحدا بشباك كلوب أمريكا في الدور نصف النهائي، ليتوج بلقبي الهداف وأفضل لاعب.

الدوريات المحلية

اللاعب الذي يستطيع القيام بدور بطولي في إنجازات فريقه على صعيد المسابقات المحلية، سيكسب نقاطا مهما في سباق الجوائز الفردية، لا سيما في البطولات الأوربية الخمس الكبرى. آمال لاعبي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ ستتلقى ضربة مؤلمة في حال فشل الفريقين بإحراز لقبي الدوري الفرنسي والألماني على التوالي، وذلك لضعف المنافسة من قبل الفرق الأخرى في المسابقة، وهو الأمر الذي يضعه الصحفيون المشاركون في استفتاء فيفا، بعين الاعتبار.

دوري أبطال أوربا

عادة ما يلعب دوري أبطال أوربا دورا حاسما في تتويج الفائز بجائزتي الفيفا والكرة الذهبية، ولهذا السبب فإن الفوز باللقب سيكون مفصليا في هذا السباق. هذه أفضلية لن يتمتع بها لاعبون معينون، مثل نجوم أرسنال أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل، وقلب دفاع ميلان ليوناردو بونوتشي وحارسه دوناروما، وقائد إنتر ميلان ماورو إيكاردي وزميله إيفان بيريسيتش، وذلك بسبب عدم مشاركة الفرق السابقة الذكر في البطولة.

كأس العالم

يجب الإشارة إلى أن دوري الأبطال يحظى بأفضلية في هذا السياق على كأس العالم، والدليل النسختين السابقتين من المونديال، حيث توج المنتخب الإسباني بلقب العام 2010 عندما نال ميسي جائزة الكرة الذهبية، فيما ظفرت ألمانيا بلقب آخر نسخة، في العام الذي توج فيه رونالدو بلقب دوري الأبطال ليحصل على الجائزة الفردية العريقة. لكن مجموعة كبيرة من النجوم ستشارك في النهائيات المقبلة، مثل البرازيلي نيمار والفرنسي بول بوجبا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيرهم، ولهذا السبب فإن التألق في المونديال سيجعل من صاحبه منافسا شرسا على الجوائز الشخصية، خصوصا إذا تزامن ذلك مع تألق اللاعب نفسه في دوري الأبطال والمسابقات المحلية.