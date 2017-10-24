باريس يستغل حفل فيفا للتفوق على النادي الكتالوني

برشلونة وسان جيرمان مرشّحان لمباراة كل النجوم

{ لندن – وكالات: تحرك مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي خطوة جادة نحو تدعيم صفوف الفريق بصفقة من العيار الثقيل، وذلك خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتوزيع جوائز الأفضل، والذي أقيم مساء اول امس الاثنين في لندن. وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان استغل تواجده في الحفل، لإنجاز خطوة مهمة في ضم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزي. وأشارت إلى أن مسؤول النادي الباريسي تقابل مع كيا جورباشيان وكيل أعمال كوتينيو، وطالبه بإقناع اللاعب بعدم التوقيع لبرشلونة الإسباني. من جانبها، لفتت صحيفة 10 سبورت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تعول على الصداقة التي تجمع بين كوتينيو ونيمار جونيور لإقناع نجم ليفربول بارتداء قميص العملاق الباريسي في مدة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الجاري. على صعيد اخر قال دون جاربر، مفوض دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، إن ملعب مرسيدس-بنز، الخاص بفريق أتلانتا يونايتد، سيستضيف مباراة كل النجوم، لعام 2018 . ولم يحدد جاربر، خلال مؤتمر صحفي، عقد داخل الملعب، موعد المباراة، التي تقام في الصيف، لكنه قال إن المنافس ينتمي لطراز عالمي. وأقيمت المباراة لمدة طويلة، بين فريق من أفضل اللاعبين في دوري أمريكا الشمالية، ومجموعة من الفرق الكبيرة في أوربا. وخاض ريال مدريد، بطل أوربا، المباراة هذا العام في شيكاجو. وذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة وباريس سان جيرمان، ضمن المرشحين لخوض اللقاء المقبل. وسبق أن شاركت في الحدث فرق، مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وأرسنال، وبايرن ميونيخ.