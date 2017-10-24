يوم25 أيلول يوم عبوس قمطرير

وجاء يوم آخر ضاحك مستبشر

شاكر العاني

لقد نجح البارزانيون بعد تمرد دام على مدى عمر الدولة العراقية من عام 1921-2017 تمرد على القانون وعلى القيم الوطنية وعلى قيم الدين وعلى قيم اختلاط الأنساب وعلى قيم ذلك النسيج الذي للكرد فيه مكان الاحترام والامتياز ووصلوا مساء يوم الاثنين 25/ أيلول عام 2017 على خطوة من عرش الدولة الكردية البارزانية.

أيها العراقيون كان في الأفق معارضة وإن كانت هينة إلا أنها تعطي رجاء أن تثني الأسرة البرزانية عن عزمها إجراء الاستفتاء الذي يعني سحق ذلك النسيج الذي نسجته القرون قبل الإسلام وبعد الإسلام والتاريخ الحديث تاريخ الدولة العراقية الحديثة التي أشرت في مقال سابق نشر في هذه الجريدة إلى دور الكرد الممتاز وحصتهم من هذه الدولة.

لقد كان للوجود الكردي ببغداد القديمة وجود سكن ووجود اجتماعي ووجود ديني ووجود أدبي براعة باللغة العربية ووجود سياسي الزهاوي الشاعر المعارض والزهاوي مفتي الديار العراقية لفلسطيني والبرزاني مصطفى يتحالف مع الموساد الإسرائيلي وابنه مسعود يقول عنه رئيس الحزب الإسلامي الكردي أنه أي مسعود صهيوني، والزهاوي شارع ومحلة كاملة لزهاوي آخر والرصافي شاعر وتمثال وساحة قلت محلة هي محلة الفضل كاملة ما عدا قسم صغير لعشيرة العزه ومحلة باب الشيخ كاملة، ولا مدينة كبيرة ولا صغيرة إلا وللكرد فيها وجود في الحلة محلة كاملة ومسجد ومقبرة في طويريج الهندية مسجد صغير على مدخل السوق لبيت بكر الأكراد في الرمادي في عنه وهيت ونصف أهالي حديثة من أصول كردية، رؤساء وزراء احمد مختار بابان طاهر يحيى وطه ياسين رمضان نائب للرئيس صدام ودفن إلى جواره سعيد قزاز ما ولدت النساء أكفئ وأشجع منه رجولة وقادة عسكريون عمر علي صالح زكي وفيق عارف وإذا أردت أن أستمر بالعد فسوف استغرق عشرات الصفحات كل هذا وتلك سحقها البرزانيون الذين كانوا أداة يحرضهم الإنكليز ضد حكومة بغداد واستقدموا الإسرائيليين وتحالفوا مع إيرانيين وكانوا أدلاء لهم لاحتلال ما سمته البلاغات العسكرية رواقم، فإن كانت كل تلك المثالب نضال وطني في عرف الأسرة وأتباعها وتبعهم جماعات من الكرد دفعهم الهوس إلى حرق العلم العراقي ودفع ابنت رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم إلى اعتبار والدها تابع لمسعود البرزاني يتلقى الأوامر منه وإن منصب رآسة الجمهورية للدولة العراقية ليس له قيمة مقابل انفصال الكرد فأتجرأ وأقول اذهبوا مع ألف سلامة، لا أتمكن من السيطرة على فكري وقلمي لأن هذه تمنعني من ختام أسطري وأقول يقابلها هذا الفعل الذي رفضه العالم.

كنت والمهندس حسن رفعت وزير إسكان زمن عبد الكريم قاسم جارين كانت صلة الجوار اقوى من فارق المنَصَب طلب مني يوماً بعد تقاعده أن أذهب معه إلى الرمادي لزيارة أكراد اسكنتهم الحكومة في الرمادي كأحد إجراء تمرد الملا مصطفى وذهبت معه ووجدنا من دلنا على مكان إقامتهم في منازل محترمة ودخلنا بيتا قصده حسن بالأسم وبعد السلام وكلام باللغة الكردية أخرج حسن من جيبه شدة من الدنانير العراقية ذات الفئة خمسة دنانير وأراد وضعها في جيب من سلم عليه ولكن الكردي المنفي في الرمادي دفع يد حسن ومع كلام ذكر فيه اسم بيت خربيط وهم أسرة بارزة في الرمادي وبعد أن أكمل حسن زيارته بزيارة كافة المساكن التي كان فيها الكرد المنفيون طلب أن أرافقه إلى بيت خربيط استقبلنا من وجدناه في مصيف كبير على شاخة الحبانية –الجدول الذي يسقي بحيرة الحبانية- لأن من رفض المبلغ رافقنا وأخبر حسن أن بيت خربيط متكفلون بمعيشتهم ومصاريفهم وقد (يزعلون) إذا ما عرفوا أن الضيوف الكرد أخذوا مبلغ من غيرهم، شكر حسن من وجده من بيت خربيط.

ارض المدائن

اقول بكل ثقة أن أحداً من هؤلاء الكرد لم يعد إلى جبله ومن عجيب الصدف أن يشتغل عندي في أرض بالمدائن أحد أبناء هؤلاء المنفيون لأنهم وجدوا عمل واحترام لهم.

في مدينة العمارة على بعدها تاجر كبير للتبغ هو الحاج فهمي وجدته عام 1947 لا زال يرتدي بدلته الكردية ويرفع صوته أثناء سيره بلغته ومعه أسرته وآخرون في أول وجود لي في البصرة في نفس العام نزلت بفندق السعادة وكان صاحبه كردي.

إذن فالكرد ساحوا من جبالهم إلى السهول المجاورة لجبالهم كما تسيح مياههم الطاهرة النقية وأجزم أن من عرفته منهم كان طاهراً حتى من كان في نفسه تلك الرغبة في أن يكون له دولة ولكن ضمن العراق وكان الحكم الذي والخطأ بل والجريمة الكبرى من جرائم صدام أن استثنى البرزانين من المفاوضات والحكم الذاتي وكان عليه أن يصدر عفواً عاماً ويستمر في مشروعه تنمية منطقة الحكم الذاتي التي جلبت بجمالها وعذوبة مائها ورقة هوائها الشيخ زايد ابن خليفة حاكم دولة الإمارات وخصص له صدام مكان وباشر بإعماره وكنت اسهر ليلي رغم متاعبي كرجل شرطة لأسمع مذيعة كويتية لها حديث بعنوان (غناوي الليل) تتحدث به عن ذكرياتها في العراق وخصصت عدة حلقات تحدثت فيها عن زياراتها للشمال وعلى الأخص مصيف سرسنك وأقول عن معايشة أن كثير من الكويتيين صعدوا جبال الكرد عندما استقرت الأحوال فيه وقبلهم أمراء البحرين كان مشفاهم في شبه جزيرة الطيب في العمارة على الحدود العراقية الإيرانية ولو بقيت الأحوال مستقرة لأقام عرب الخليج استثمارات قام بها الترك وسحقها البرزانيون بأقدامهم.

لو طلب من إنسان عاقل متحضر الاختيار بين منصب رئيس دولة مثل دولة كردستان التي أحاطت بها المخاطر والعقوبات وبين أن يكون إنسانا سويا يذهب إلى جبله برزان ويعمر ويثمر بما أمتلكه من أموال ويمشي متبختراً يسلم عليه الناس مع إنحناءة، لفضل الحياة السوية على هذا الصراع الدامي وسيزداد دموية سيما وأن زعيم مثل مسعود البرزاني مصر إلا أن يسمي ملكا أو رئيس جمهورية كردستان حتى وإن كانت محاصرة وفقيرة معادية لكل جيرانها وكثير من دول وشعوب العالم.

هنا ومن موقعي المتواضع أتوجه إلى كل عراقي خلصت نواياه للعراق الأرض والإنسان أن يستوعب هذه الحدث ويبقى حريص على سلامة هذا النسيج لأنه كما قلت تاريخي وإنساني.

وعلى حكومة العبادي بالذات وسيادته على وجه الخصوص الذي نجح حتى الآن الإمساك بدفة السفينة العراقية ومنعها من الغرق وأمامه الآن مهمة خطيرة لا أتصور إنه قادر على تجاوزها إن لم:

=يعلن حالة الطوارئ.

=يشكل خكومة ليس فيها من شارك في العملية السابقة حتى درجة مدير قسم.

=حل البرلمان.

=إجراء إحصاء فردي من المناطق المتنازع عليها تأسيساً على إحصاء عام 1957 على أن يلزم الفرد ذكر قوميته لأن الأسماء والأنساب اختلط في تلك الأرض وفي كل العراق.

=عند ذلك يجري استفتاء مجزئ في محافظة كركوك والمدن التي توصف متنازع عليها.

=عدم التفاوض مع حكومة أربيل إلا بعد إجراء انتخابات رآسة للإقليم ومجلسه التشريعي اللذان انتهت ولايتهما قبل سنتين لأن ما فعلوه خارج عن القانون (جنه).

=بعدها يجرى استفتاء جديد بإشراف دولي تشترك فيه دول الجوار دفعاً للتزوير وفي كل محافظة غالبية سكانها كرد.

=بعد ذلك أما أن تعترف الحكومة العراقية بالدولة الكردية الجديدة وتتفاوض معها على علاقات تنهي الخلاف للعيش بسلام وأما العودة إلى إدارة الحكم الذاتي للمحافظات التي لم تطالب بالانفصال، وإلا فخطر تفكك العراق إذا بقيت العملية السياسية هي الحاكمة التي فشلت وأقرت بفشلها.

إن اقتطاع أي شبر من أرض العراق التي كونها الماء المنحدر من جبال الكرد هو يوم عبوس قمطرير لمن له مشاعر العراقي العراقي الذي يسموا انتماءه على أي انتماء، إن البرزاني يستعد الآن هو وفريقه لإجراء انتخابات تثبته على عرش الكرد الموعود ويعيد فريقه مجلس النواب إلى حصصهم على حساب الشعب الكردي الذي أعرف أنا عن قرب درجات فقر وجهل سكان جباله وحتى المعلمين لا يترك لهم حتى ما يسد رمق حياتهم.

إن على الحكومة العراقية إن كانت كما أعلن دولة رئيس الوزراء مسؤولية عن أمن وكرامة والعيش الكريم لكل العراقيين عليها أن تجد الوسائل التي تبصر بها اولئك المندسين الذين بلغ بهم الهوس حرق العلم العراقي الذي عليه كلمة الله أكبر.

وهنا أكرر بعد أن تسكن رياح هذه العاصفة التي أجاد البرزانيون هياجها فإن رغب الكرد كرد المدن والقرى والجبال الاستقلال فذلك حق طبيعي لهم، وقبل الاستفتاء كان على حكومة بغداد تبصير الكرد لما يراد بهم شعب لملوك يريدون السيادة عليهم لأن ما يقوم به السادة الجبوري والنجيفي وعلاوي تسكين للجروح وليس لعلاجها لتشفى من آلام سنين سفكت فيها دماء طاهرة وهدرت أموال لو وظفت في إعمار الجبال لأصبحت جبال الكرد أفضل من جبال اليابان.

جاء يوم كركوك

ضاحك مستبشر

رؤية الوطن

لقد كتبت الأسطر السابقة وكان العنوان فقط (يوم 25 أيلول يوم عبوس قمطرير) وتعطل النشر بسبب التصحيح وعدم قدرتي البدنية والعقلية متابعة هذا الشأن لإنسان مثلي بلغ من العمر أرذله ولكني كمواطن عشت أيام وطني حلوها ومرها وأتمنى أن أفارق الحياة وأرى وطني قد استعاد حريته وكرامته ووحدته تصالحاً بين فئاته الذين مزقتهم الأطماع التي خلفت فيهم الأهواء على اختلافها إلا مصلحة الوطن ومصلحة الجميع.

وربما بالغت إن وصفت يوم انسحاب جيش الكرد من كركوك بالذات يوم ضاحك مستبشر لأن ما هو قادم من أيام العراق وأيام المنطقة ما يستوجب الحيطة والحذر.

بصيص امل

وإن كان عليّ كمواطن أن أشكر من عمل وجعل هذا اليوم مستبشر فعلي أن أشكر مسعود البارزاني وإن غضب مني الجميع وربما شتمني لأنه لا يوجد أي عراقي كان لديه بصيص من أمل أن لا يقاتل البرزانيون أمام كل بئر منتجة وبئر معطلة لأنه لا حياة لدولة كردية بدون نفط كركوك وهذا ما وقرّ في نفوس البرزانيين وعملوا الاستفتاء على هذا الأساس دولة تحت يدها ثروات تغنيها عن كرم أمريكا وبخل إسرائيل وسواءً كان احجام البرزاني عن القتال بسبب تفكك القيادة الكردية أو بنصح وربما يطلب من أمريكا وآخرها رحمة وشفقة على دماء الشباب الكردي التي قد تسفك بالحرب ونفوس تموت جراء الجوع والمرض فهو لم يفعلها مثلما فعلها صدام، لهذا فإنني أشكره وشكري أو عدم شكري لا يزيد ولا ينقص من قيمة الرجل بين قومه وإنما الذي أشكره وأحمده هو الله سبحانه وتعالى وللدكتور حيدر العبادي الذي أبدع في الإمساك بدفة سفينة العراق في هذه الأمواج المتلاطمة قادة معركة الاستفتاء إعلامياً وقانونياً وعراقياً واقليمياً ودولياً وجاءت معركة الأرض المتنازع عليها بل ومعركة كركوك بالذات فقد أبدع القيادة الإعلامية والسياسية والدســــــــتورية والعسكرية فله ألف شكر حتى وإن كان وراءه دعم أمريكي أقنع البرزاني أن لا يقاوم فهو يستحق الاحترام إذ أجبر ترامب المتمرد المجنون أن يضع ثقته به والكرد يقاتلون داعش وكالة عن الأمريكان وترامب بالذات الذي أعلن الحرب ومقاتليه الكرد وتتوارد الأخبار عن طرد داعش من عاصمتهم الرقة.

والآن أمام العبادي مهمات أخطر وهو أولاً أن يبقى على زخمه في عدم التعاون او التساهل مع إدارة الاقليم الحالية (البرزانيون) ويروج لإجراء انتخابات جديدة لرئيس إقليم ومجلس تشريعي جديد يستقبل في بغداد أو يذهب إليهم في أربيل ويزيد لهم من حصته المالية، وإن كانت هناك معوقات تعكر صفو العلاقة مع الإقليم يمكن إزالتها بما لا يمس أمن عموم الوطن.

والمر المستعجل أن يمنع أو يتبرأ هو والحكومة من تصرفات اؤلئك الذين يعلنون أنهم هم المنتصرون ويمنع الاستفزازات وإن اقتضى الأمر إلغاء جميع الإجراءات ضد أي كردي إلا خيانة الوطن والأمر الأكثر استعجالاً أن يعالج موضوع البشمركة بما يحفظ كرامتهم كعراقيين وإن أمكن أن يكون لهم مكتب في وزارة الدفاع العراقية يديره أكراد من البيشمركة.

أنا أتكلم عن خبرة أتتني من معايشة عمرها نحو 75سنة منذ أن وعيت القضية الكردية فهي إن خمدت نارها كما كان عام 1975 وعادت أكثر قدرة على الحرق، لهــــــــذا أخشى أنه سيكون عام 2017 أسوأ من عام 1975 وأكرر القول أنه قد جاء الظرف المناسب لحل المسألة الكردية، على أن يسبق ذلك اعلام عالم وذكي يعرف العراقيين واقع كركوك، وواقع أربيل وواقع دهوك وواقع السليمانية بالنسبة للكرد والعرب والتركمان وباقي الأقليات، ما هي علاقة كركوك ببغداد المدينة وليس العاصمة؟ وعلاقة دهوك بالموصل وأربيل والسليمانية مع المحيط الذي حولهما لأن زخم الاعلام الجاهل أخفى الحقائق.