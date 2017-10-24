عندما تتحوّل الصداقة إلى مصلحة

كثيرآ ما نتعرف على أصدقاء جدد في حياتنا منهم من يكون صديقا حقيقيا وفيا ومخلصا ويحبك حبآ صادقآ ومنهم من يحبك لمصلحته ايآ كان نوع هذه المصلحة وهذا ما يسمى بالصديق المؤقت أو صديق المصلحة فهذا الصديق يصادق مصلحته ويصادق من يجد معه مصلحته حيث أن صداقتك به تنتهي بمجرد انتهاء مصلحته والصداقة التي تبنى على مصلحة كالوردة الذابلة لأن الورد عمره قصير والصداقة من هذا النوع ينتهي بوقت قصير ، في وقت أزمتك ستعرف من هو الصديق الحقيقي والصــــــــديق المزيف فالصديق الحقيقي يتحملك وقت غضبك ويهتم لألمك ويساعدك لحل مشاكلك وسماع همومك واذ تخاصمتما يعود إليك وينسى ما حدث.

أنها فعلآ صداقة حقيقية أما الصديق المزيف مع أول مشكلة حتى ولو كانت تافهة بينكم تنتهي صداقتكم للأبد وبدون أي عودة ، وفي النهاية ستعرفك الأيام الصديق الحقيقي من المزيف فحتى وأن طلى المعدن الرخيص نفسه بلون الذهب فإن هذا الطلاء الذي يعلوه سيزول يومآ ليتجلى أمام الجميع لونه الحقيقي ومعدنه الرخيص، أنتق أصدقاءك وتمسك بالصديق الذي معدنه طيب وأبتعد عن كل صديق مؤذ وخبيث فخسارتهم ربح لك ..

دعاء عامر