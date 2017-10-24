القطاع المصرفي والتحديات التنموية

أظهر القطاع المصرفي العربي قدرة عالية على التعامل مع مختلف التحديات والاحداث التي شهدتها المنطقة وما ينتج عنها تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية فعلى الرغم من صعوبة تلك التحديات وتقلب المعطيات وما رافقها من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم مستويات البطالة وارتفاع درجات المخاطر وعدم اليقين ولاسيما في الدول غير النفطية …

الا ان المصارف العربية بشكل عام واصلت اداء دورها المحوري في اقتصاديات الدول العربية وتمكنت من المحافظة على متانة مراكزها المالية الى جانب تحقيقها لمستويات ربحية مستقرة ومقبولة ولعل من ابرز العوامل التي ساهمت في تعزيز وضع القطاع المصرفي العربي هو تبني السياسات المصرفية الحصينة المتمثلة بالمحافظة على نسب عالية من السيولة وزيادة الاحتياطات والمخصصات لمواجهة الظروف والضغوطات هذا الى جانب التعاون الوثيق والمتواصل مع البنوك المركزية والجهات الرقابية الامر الذي ساهم في تعزيز من متانة الجهاز المصرفي في مواجهة اية مخاطر محتملة فلا بد من نقله لتحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية وكان من ابرزها التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العربي هو التطورات والتحولات التي تشهدها المنطقة العربية والتي باتت تلقي بظلالها على اقتصاديات عدد من الدول لاسيما غير النفطية منها حيث ساهمت هذه الظروف في الحد من فرص التمويل والاستثمار الى جانب ارتفاع كلفة العمليات نظرا” لارتفاع المخاطر الامر الذي خلق ضغوطات متزايدة على ايرادات البنوك ومستويات ربحيتها وعلى الجانب الاخر فان تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية وما يرافقه من تباطؤ في الانفاق الحكومي في الدول النفطية بشكل يؤثر على وتيرة نمو الاصول وجودتها ومستويات السيولة الامر الذي قد ينعكس على اداء المصارف في تلك الدول خلال الفترة المقبلة .

وكما يبقى تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتعلقة بتحفيز بيئية الاعمال والاستثمار وبناء الشراكة الفعالة ما بين القطاعين العام والخاص ضمن التحديات الرئيسية في عدد من بلدان المنطقة حيث يشكل ذلك متطلبا” رئيسيا” لقطاعات الاعمال المختلفة بما فيها المصارف من اجل احداث النقلة المطلوبة لاقتصاديات تلك الدول بما يكفل تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية .

كذلك فان المصارف العربية باتت تواجه تحديات جديدة مؤخرا” تتمثل في تزايد المخاطر القانونية والتظيمية في اعمال البنوك في ظل التشدد في تطبيق المعايير التنظيمية العالمية والعقوبات الاقتصادية والتجارية وهو الامر الذي دفع العديد من البنوك العالمية الى تقليص او حتى انهاء علاقات المصارف المراسلة في ما بات يعرف بظاهرة (تخفيف المخاطر De-risking) مع التطور المطرد في تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات تقف البنوك اليوم امام تحد استراتيجي يتمثل في ضرورة مراصلة العمل بشكل حثيث على ابتكار وتقديم الافضل من ناحية الخدمات والحلول المصرفية لمواكبة التطور المستمر وغير المحدود في تطلعات واحتياجات العملاء من مختلف الفئات لاسيما الشباب فهم الامر الذي يتطلب قيام البنوك باعادة النظر في تركيبة منتجاتها وطرق واليات تقديم خدماتها والتوظيف المستمر لاحداث الوسائل والادوات التكنولوجية بما ينسجم مع تلك التطورات والمتطلع للقرار والمتتبع له فأن معدلات الشمول المالي في المنطقة العربية لاتزال تمثل احد ابرز التحديات التنموية للقطاع المصرفي فلا بد لقيادة البنك المركزي العراقي والدوائر القيادية فيه اتباع النظرة الشمولية ودفع الى تحركات التنموية وكلنا امل بذلك .

صلاح الحسن