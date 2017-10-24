إستطلاع .. مثقفون يؤكدون لـ (الزمان): السياسات الناعمة وراء الإنفراج في العلاقات العراقية السعودية

بغداد- احمد جبار غرب

يبدو اننا نتلمس سلوكا سياسيا جديدا يتسم بالنعومة منذ ان استلم الدكتور حيدر العبادي مقاليد الحكم فقد حدثت كثير من المتغيرات الايجابية رغم حقل الالغام الذي خلفه سلفه السابق فقد استطاع وبتأن اختيار قيادة مهنية عسكرية لا غبار عليها وحارب داعش وانتصر عليها في اشبه ما يكون بالإعجاز او المهمة المستحيلة اذا كانت الخزينة خاوية ورغم ذلك فقد تمكن من الارهاب واستطاع كسب ود الشركاء السياسيين وخلق ثقة في ما يعمل ورغم الصعاب الكثيرة فقد حاول قدر استطاعته محاربة الفساد تلك الافة التي تعادل الارهاب في قضمها لأموال الشعب العراقي وكذلك اظهر الدكتور العبادي حزما في ضرب النزعات الانفصالية التي تحاول تمزيق النسيج العراقي ونجح دون اراقة دماء بفضل هدوئه وحنكته وعقله الراشد وأيضا استطاع العبادي من خلق جسور ثقة واتصالات مع الاشقاء العرب عبر عقد اتفاقات اقتصادية وأمنية ولاشك ان التقارب العراقي السعودي هو الاكثر مفاجأة وإدهاشا اذا كانت العلاقات متوترة في العقود الماضية لكنها اليوم تشهد انفراجا على كل المستويات برغبة الطرفين بتجاوز الماضي وطيه والعمل وفق المشتركات السياسية وكانت الجولات المكوكية للدبلوماسيين العراقيين والسعوديين هي المؤشر لهذا التقارب الصحي والذي يخدم مصالح الشعبين وفي السياسة لا توجد مواقف ثابتة انما توجد مصالح ثابتة ولأجل هذا استطلعت عددا من المثقفين حول التقارب السعودي العراقي فكانت هذه الاجابات

صباح عطوان \ كاتب درامي

اسلوب حيدر العبادي براكماتي ولكن ينسجم مع ابجديات السلوك السياسي الواقعي المتناظر مع الحاجات..المستجيب للتحديات بمنطق بارد وعلمي وفيه تأثر واضح بالمدرسة التشرشلية،التعامل مع كل الانظمة والتحديات بهدوء غالبه المنطق وسنده القوة الدفاعية لا الهجومية لذا تفوق حضاريا وبامتياز على جميع من سبقوه في تسنم منصب رفيع كالذي شغله الان بل وهناك بون شاسع بينه وبين وزارته ووزرائه في انه عداء يسبقهم بدورة ملعب وانفتاحه على انظمة مختلفة سياسيا منسجمة مع مصالح العراق موقف بالغ الحصافة. لا ننسى. تحالف تشرشل مع الد اعدائه (ستالين ) في الحرب العالمية الثانية تحت شعار (مستعد للتحالف مع الشيطان من اجل مصالح بريطانيا العظمى)كذلك اسلوبه الدستوري البارد الممتنع يوحب برجاحة وعلمية وواقعية فيها من الدهاء العادل الكثير وانفتاحه على دول تعتبر (ساندة للعدوان الارهابي على ألعراق) كما يقول اعلام الدولة سابقا..

خطوة بمنتهى السداد والعلمية والفهم للظروف المحيطة. بالعراق اظن ان العبادي هو رجل الدولة الذي يحتاجه العراق قطعا والانفراج على الســــــــــعودية مهنية عالية وحذاقة وفهم ..فمن يأت معك اذهب معه والسياسة دول تقوم وســـــــياسات تدول، اتوقع كل الخير العراق من هذا الانفتاح ..ففي الاقل تخف الهجمة السلفية على ألعراق ومن جهة اخرى تنفتح افاقا ارحب للتنمية الاقتصادية . وحسن الجوار والفهم المتبادل والمصالح المشتركة نحن بأمس الحاجة الى تطوير علاقاتنا خليجيا ..وهو الفراغ الذي شغله غيرنا بالدس على العراق .

.وكسب الحلفاء الذين يستوجب علينا كسبهم..اعتقد ما فعله العبادي. ضربة معلم. ! عالم ودكتور وابن بريطانيا ومدرستها.. كيف يقارن بسياسيين خرافيين عشاقا للسلطة عميانا سياسيا؟ليس هذا فقط..هو بعض الشيء سياسة اليابان (الاستعمار البارد) (قلدتها الصين فيما بعد ونجحت) لا تقتلك..ولا تقاتلك..ولا ترسل جنودا ولا اساطيل. بل ابتسامات ناعمة..وتغرق اسواقك ببضاعة مميزة ولكن رخيصة. فتبتلعك اقتصاديا.

شوقي كريم حسن \ كاتب وروائي

تشكل المملكة العربية السعودية العمق التاريخي والإنساني للعراق منذ ابعد ألعصور وثمة مشتركات كثيرة اسست تلك الاستمرارية التي ظلت راسخة .. حتى وقت قريب حيث بدأت السياسات المتقاطعة تفعل فعلتها. وخاصة فيما بعد صخب التغيير الذي اصاب العراق وكانت للسعودية اليد الطولى به. كانت تحلم بأن يكون العراق ضمن خط الانتماء السياسي وخاصة أن السعودية وأمريكا هما عرابا هذا الخط. لكن دخول ايران بهذا الدفق الغريب والذي اصاب الجميع بالارتباك. وهيمنة المولين لإيران على العملية السياسية وابتعاد العراق عن العمق العربي. بل وظهور من يطعن بالفكر القومي والوجود ألقومي من اجل اضعاف الهوية القومية ومن خلالها اضعاف الهوية ألوطنية وهذا ما حدث فعلا حيث تشظى الوجود الوطني وأصبح مذهبيا لا يؤمن بهويته ألقومية وعرقيا لا يؤمن بالآخر ألا من خلال الموقف ألسياسي وقد ادى الخلاف العقائدي بين ايران والسعودية الى ابتعاد العراق عن الصف ألسعودي والاصطفاف طائفيا وان كان دون القصد منه مع ايران التي جعلت من العراق ساحات للتناحرات ألسياسية واحدة سعودية وأخرى أمريكية وثالثة تركية وهذا التشظي وابتعاد العرب عن العراق وما حدث في الربيع العربي من ارتباكات . ملحوظة في خطوط العمل العربي وغياب الموازين التي اسست لخطوط عمل تاريخية بين العرب وضعف جامعة الدول ألعربية ازدادت العزلة. وصارت الدول تسعى الى تحالفات جديدة ،لكن السيد العبادي الذي استلم تركة سياسية غريبة لم يتعرض لها رئيس وزراء عراقي منذ تأسيس العراق ألحديث ظل حائرا البلد محتلاً .. ومتشظياً.. ومهدداً بمخاطر كبيره وضعف واضح في القوات المسلحة وغياب المساند الحقيقي..

هذه القواعد جعلت العبادي يبحث عن منقذ نفسي للجيش اولا ومن ثم اعادة تشكيل الاتحاد الوطني والعمل من اجل تعزيز الوحدة الوطنية وهذا ما حدث بعد اعلان الفتوى الكفائية التي اعلنها السيد السيستاني.. خطوة عززت قوة العبادي العسكرية ومنحت القوات المسلحة دفقا معنويا قويا..

رغم رفض المحيط الاقليمي وحتى المحلي لفكرة الحشد الشعبي. لكن النجاحات التي حققها في وقت قياسي. اعطت السيد العبادي قوة معنوية جعلته يعيد حساباته ثانية وثالثة ولهذا برزت القوة الناعمة بكل ثقلها لحظة ظهرت فكرة الاستفتاء لدى مسعود البرزاني..

السياسة ألهادئة والفعل ألناضج ومخاطبة العقل ألوطني والاندفاع باتجاه البلدان الاقليمية بسرعة هما من افشل الفكرة وأسقطتها وتجيء زيارة العبادي الى المملكة كإشارة الى ان للعراق عمقا عربيا وستؤكد هذه الاشارة زيارته لمصر والأردن السعودية حليف اقتصادي ممتاز يمكن ان يسهم في ديمومة الفعل الاقتصادي الراكد بعض الشيء وتحريك الفعاليات الاستثمارية التي يحتاجها العراق فعلا وهذا ما جعل البلدين يؤسسان المجلس ألاستثماري وتوقيع اكثر من وثيقة تعاون على جميع الأصعدة العمق العربي مهم جدا.. وعلى العبادي بذل صارى جهده من اجل ديمومته واستمراره.

عالية طالب \ اديبة

اولا من اشتراطات الاستطلاع ان يكون سؤالا من خمس كلمات او ست ولا يكون مقالة او تقريرا يظهر فيه رأي من يقوم بالاستطلاع او يؤثر تأثيرا مباشرا او غير مباشر على رأي المتلقي ان كان سلبا او ايجابا.

ثانيا – انا لا ارى ما تراه وقد لا اتفق معك تماما في كل ما اشرت اليه في استطرادك في صيغة سؤال الاستطلاع فالسعودية لم تغير سياستها لان رئيس الوزراء في العراق يحمل عصا الساحر وحنكة القائد وبراعة المحلل وسطوة المقتدر وقوة الرئيس ولا ثعلبة السياسة ليستطيع عبر هذه المواصفات تطويع السعودية وجعلها تغير سياستها تجاه العبادي المنتمي لذات حزب رئيس الوزراء السابق الذي رفضته يوما واعتذرت عن زيارته لها !! السعودية لا تعيش زمنها الذهبي الان وعليها ان تغير سياستها بعد ان اثبتت فشلها في اكثر من ورطة ادخلت نفسها فيها وخرجت بخسائر معنوية ومادية ضخمة وتسلل ملفاتها السلبية التي رعتها لدول اخرى تسللت اليها بوجه او بأخر ومنها فشلها في اليمن وأزماتها في الداخل التي تتستر عليها ببراعة الدكتاتور المعروف عربيا.السعودية من مصلحتها اليوم ان تهادن العداء للعراق الذي لم تكسب من ورائه ألا ازمات مضافة للمنطقة العربية ولها ووجدت نفسها مجبرة على قبول الاخر المختلف معها مذهبيا وسياسيا لان الطرق لم تعد كلها تتوجه صوب رغباتها وتصب في خزائنها . العراق لم يصبح قويا بإدارة العبادي بين يوم وليلة فما زال واهنا وعظمه طرياً وممكن ان يلتوي تحت ضربات داخلية او خارجية او اقليمية او من دول الجوار لكن الشعب الذي ارهقته الازمات ونالت منه التشنجات بات يجد في خطاب العبادي الهادئ مسكنا لأوجاع رأسه وقرصا مفيدا لأعصابه المتوترة منذ اربعة عقود ، لم يعد المواطن قادرا على امتصاص تشنجات متجددة وخطابات متشحة بالسواد ومتمنطقة بالأسلحة لذا فظل الهتاف بهدوء للعبادي منتظرا ان يرد عليه بهدوء ليتخلص من صخب المدافع والضجيج الذي ضرب رأسه منذ سنوات دون جدوى.لا يعني هذا اننا ضد التقارب مع السعودية او مع اية دولة اخرى بل يعني ان علينا ان لا نصنع الهة او ابطالا من جديد لنجلسهم في وسط الساحات ونهتف لهم فقد شبعنا هتافات وأصنام وأسماء ومواقف وشخصيات كلها بلا استثناء لم تقدم ما يتوجب عليها لبلد مثل العراق يتمتع بالثراء الفكري والطبيعي والثقافي والحضاري والعلمي ولم يجد ألا فراغاً هائلاً بانتظار كل ما هو فيه من تميز فريد.

كاظم المقدادي \ صحفي واكاديمي

العلاقات العربية / العربية موضوع جوهري ومهم..ويفترض ان يكون الحديث اليوم على ضرورة دفع هذه العلاقات الى ابعد مدياتها وعلى ركيزة المصالح العربية المتبادلة..هنا لابد من دراسة وتحليل أسباب ودوافع تراجع هذه العلاقات..

ووضع ارضية جديدة تعتمد على قاعدة اقتصادية تؤمن الأمن الغذائي العربي وصولا الى فتح المنافذ الاجتماعية من نشاطات ثقافية وفنية وتسخير الاعلام العربي لهذا المنعطف المهم الذي اعتبره اساسا لديمومة العلاقات العربية والتي يفترض ان تنتقل من العلاقات الرسمية الى العلاقات الشعبية .

أفترض ايضا ان التكامل لمنظًومة العمل الاقتصادي والتجاري العربي سيساهم على خلق حالة جديدة من فرص الاستثمار الواعدة و خلق ارضية من التبادلات التجارية والعمل الجاد لخلق فرص عمل كبيرة تمتص البطالة في الوطن العربي ان العراق وبسبب من توفر الموارد الطبيعية والبشرية وتراكم الخبرات في كل المجالات يستطيع ان يؤدي دورا مهما ورائدا في مجلس التنسيق العراقي //السعودي..والأمل ان تكون ولادة هذا المجلس بداية لتأسيس مجلس تنسيقي عربي متكامل ان تحقيق مثل هذه النشاط الاقتصادي العربي الواعد كفيل بوضع نهاية للإرهاب ونهاية للتدخلات الدولية في الشؤون العربية وتسهل في خلق مناخ سياسي عربي جديد من التعايش السلمي الذي افتقدناه طويلا.

هشام الهاشمي \ محلل سياسي

على خلفية هزيمة داعش، ناور اللاعبون العراقيون وداعموهم الامريكان منذ اشهر الى تحقيق التنسيق الحالي بين بغداد والرياض والقاهرة. حيث أصبحت أولوية حكومة العبادي إحباط محاولة التيار السياسي العراقي الداعي للقطيعة مع العمق ألعربي والرافض للتحالف مع ألسعودية وسعت الدبلوماسية الشعبية المتمثلة بالسيد مقتدى الصدر والسيد الحكيم والتي أكدت على إعادة العراق إلى الساحة العربية وإعادة بناء نفوذه. وشكّل المسعى الذي قام به الدكتور سليم الجبوري في وضع العراق بالقرب من العرب بعيدا عن معادلات المحاور وأسند خطوات الدكتور ألعبادي

حسين السلمان \ مخرج سينمائي

انطلاقا من المصلحة العامة للعراق اجد تامين الحدود العراقية ضرورة وطنية ..وأن أول وأهم هذه الحدود هي الحدود السعودية لأنها تشكل ثقلا عربيا ودوليا مثلما تعكسه الاحداث العالمية وقد ظهر جليا بالعلاقات الكبرى مع الولايات المتحدة الامريكية عبر تلك الاتفاقيات الكبيرة التي عقدتها .لذا احد أن هذه الخطوة الايجابية مع الخطوات الاخرى السليمة التي ينتهجها العبادي هي التي تمهد الطريق السليم لنهوض العراق من كبوته الكبرى نحو استعادة دوره الريادي في المنطقة العربية بما يمتلكه من قدرات وطاقات مذهلة قادرة على أحداث تغير جوهري في أغلب المجالات ..وأجد ان العبادي قد رسم أبعاد العراق الجديدة باندحار الدواعش وفرض القانون في الشمال وعليه أن يكمل المشوار بوضع ضوابط جديدة لإقليم الشمال ومن ثم التوجه نحو المعركة الكبرى ضد الفساد والضمائر الفاسدة لكي يصل الى مبتغاه في بناء وطن جديد يعتمد سلطة الشعب باعتباره مصدر اساس في أحياء الحركة الاجتماعية الي لها المكانة في حركة المجتمع بكامله ..شخصيا أجد ان حركة تصحيح سياسية ومجتمعية قد بدأت صولتها الاولى ببعض القرارات ضد شخصيات كانت خارج المحاسبة القانونية وهذا يتطلب دعما مجتمعيا وسياسيا كبيرين لشخصية العبادي خوفا من انقلاب أسود من قوى تضررت من تلك الانجازات ..أن الاتفاق مع السعودية خطوة ايجابية وهامة جدا للشعب العراقي الذي عليه أن يفكر من جديد ضمن وعي حديد يتلاءم مع متغيرات الوضع الراهن بعيدا عن المفاهيم الضيقة التي زرعوها في ذهنه اولئك الذي يحتمون بالطائفية وغيرها من امراض التخلف والدجل ..

لاهاي عبد الحسين \ استاذة علم الاجتماع جامعة بغداد كلية الآداب

بوضوح أقف مع أي جهد سياسي أو حكومي يعمل على تمتين صلة العراق بدول العالم وبخاصة الدول المؤثرة ومنها المملكة العربية السعودية. تمكنت المملكة من إقامة نظام سياسي واقتصادي ناجح بدرجة مبهرة.

أنظر إلى الطريقة التي يقودون فيها أهم النشاطات الدينية والاقتصادية والتي تتمثل بتمكين ملايين المسلمين من أداء مراسم الحج والعمرة. أنظر إلى الإدارة الصارمة والفعالة لسوق العمل والتي لم تتعارض مع السماح بتأدية الصلاة لخمس مرات باليوم. فالسوق يعمل وبنشاط ويتوقف لأداء الصلاة ولكنه يعود منتظماً وفعالاً ونشطاء كالساعة بعد الانتهاء منها.

تعمل المملكة على إقامة علاقات اقتصادية بالدول المؤثرة اقتصادياً في العالم إلى جانب الدول الأقل تأثيراً لتلبية حاجات ضيوف بيت الله الحرام تبعاً لمستوياتهم الاقتصادية.

اعتقد إن على العراق أن يعمل على تمتين العلاقات مع المملكة بما يمكن من العودة بالنفع عليه وإيجاد قنوات للتواصل بشأن القضايا التي تهم سكان البلدين على الأصعدة السياسية والدينية والاجتماعية.

فالتوتر والتشنج ليس في خدمة أحد وقد آن الأوان لمنطقتنا العربية أن تنهض وتنزع عنها أسباب الخلاف والفرقة والتعصب أياً كان مصدره.

صالح الصحن \ اكاديمي في كلية الفنون الجميلة

لنا مع المملكة العربية السعودية صلات جمة فهي الجارة العربية المسلمة الشقيقة . لساننا واحد وثقافتنا وتاريخنا مشتركة ومصيرنا امام الاخطار متطابق ولكن ممرات السياسة احيانا تغلق او تضيق او تنحرف بما لا تتمناه النفس والروح والعقل .. ونعتقد ان على السياسة وإدارتها ان تأخذ بعين الاهتمام أهمية القرب والتفاعل والانسجام والتعاون والمشاركة بين أبناء الشعوب المتقاربة روحيا واجتماعيا وإنسانيا ولما فيه من مصلحة المجتمعات واليوم في ظل التحديات الكبيرة في المنطقة ارى ان التقارب والتفاعل مع دول الجوار الموقرة ضرورة حتمية تتطلبها الحكمة في التداول والمشاورة واحترام وجهات النظر وتقريبها من بعض لمصلحة الشعوب وتخليص بلدانها من التأزم والصراعات والحروب وبما يحقق العدالة الانسانية والتعايش المتحضر بمشاركات واقعية من خلال تبادل الخبرات في المصانع والجامعات والمستشفيات اضافة الى بقية الحقول والميادين والاختصاصات والخبرات .. سلاما كبيرا للأخوة والاشقاء واحتراما كبيرا للحكمة والخطوات المثمرة والمنتجة لصناعة السلام والجمال .

ضياء الاسدي \ شاعر

بعد تسنم الدكتور العبادي مقاليد ألحكم لم يدخر العراق جهدا في رسم سياسة معتدلة تصحح الكثير من المسارات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات العراقية بعد ألتغيير رغم التحديات الهائلة التي اعترضت الحكومة العراقية ألحالية بدءا من تحرير الاراضي من داعش الارهابي وما رافقته من مشكلة استيعاب الاعداد المهولة من ألنازحين وحتى مرحلة بناء علاقات مع دول الجوار والمجتمع ألدولي تعيد للعراق هيبته السياسية التي كادت ان تذهب ادراج الرياح. لابد ان اسوق هذه المقدمة قبل التطرق الى سعي الحكومة العراقية لبناء علاقات إستراتيجية تعتمد على المصالح بالدرجة الأساس لا سيما الاقتصادية منها بعد ان ترنحت الميزانية العراقية بسبب معاول الحروب المكلفة والمرهقة.لذا نجد التقارب العراقي السعودي يشرع بفتح بوابات كبيرة للتبادل التجاري الكبير الذي يمكن ان يصل الى ذروته في جميع ألمجالات ناهيك عن استتباب الأمن بين ألبلدين إذ من المتعارف عليه ان العلاقات القوية بين الجيران كفيلة بخلق حزمة من التفاهمات التي تفضي بالضرورة على التنسيق الأمني بأعلى المستويات.

ولا نستطيع ان ننكر الدور الكبير الذي تضطلع به السعودية في ان تكون لاعبا مهما وكبيرا في ألمنطقة. كذلك ما يمكن ان تحققه الزيارات المكوكية المكثفة لكبار المسؤولين بين البلدين. والتي آمل ان تتكرر هذه الإستراتيجية وبناء العلاقات المتينة بين العراق من جهة، وبين دول الجوار ، خصوصا بعد الدور المؤثر الذي لعبته تلك الدول في احباط استفتاء كردستان ألعراق وتحاشي دخول المنطقة في طوفان الاقتتال والحروب.

عدويه الهلالي \ كاتبة صحفية

تقوم السياسة الخارجية الناجحة على تواصل بلد ما مع البلدان الاخرى في العالم بما يخدم مصالحه الوطنية والاقتصادية ويحمي امنه الداخلي ، ويعتبر التواصل ايجابيا وصحيا اذا ما تحقق عبر التعاون السلمي وضمن للبلد حفاظه على صورته المتوازنة امام العالم ليكفل له ايجاد سبل للتفاهم الدولي المطلوب لتخفيف حدة الازمات الخارجية ..

في ما يخص العراق ، كان قد ابتعد لسنوات طويلة عن التواصل مع بعض الدول الجارة وعانى الكثير من التدخلات العربية والإقليمية والغربية في مقدراته الداخلية بل خاض عدة حروب بالنيابة وانعكس ذلك على كيانه الداخلي ليصبح هشا ومضطربا على مختلف الاصعدة ما دعا حكومته الى انتهاج سبل جديدة لتلميع صورته الضبابية عبر اعادة فتح قنوات التواصل مع دول العالم خاصة تلك التي تضمن له مستقبلا افضل على صعيد تحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق الحماية والدعم الدولي لحمايته من الارهاب والازمات الداخلية التي يمكن ان تؤدي الى تقسيمه او انهياره ..وعودة علاقته مع السعودية يمكن ان تعد بادرة ايجابية لاستئصال الارهاب من جذوره والاهتمام بمستقبل البلد الاقتصادي عبر رفع اسعار النفط والتعاون التجاري فضلا عن توجيه ضربة قاصمة للدول العربية والإقليمية الرامية الى اضعاف كيان العراق وتركه يتخبط في ازماته الداخلية ، لذلك وجدت الحكومة العراقية ان الحل يكمن في نسيان الماضي وتغيير سياق السياسة العراقية بنبذ العداء ومد يدها للدول التي يمكن ان تساعدها على الخروج من ازماتها الداخلية والخارجية على السواء ..

صباح محسن كاظم \ مؤرخ وناقد

لعلّ المميزات التي أتسم بها الدكتور حيدر العبادي برئاسة الوزراء ،هي الحكمة ،والتعاون ،وحل حلة الأزمات بالحوار سواء كان مع الجوار ،أو المشاكل العالقة بين المكونات ، بالطبع الانتصارات الساحقة على داعش بتحرير ثلثي العراق دون عنتريات ،أو بالونات فارغة ميزت العبادي عن سواه ..ما يخص العلاقات العراقية -السعـــــــــودية لابد من حل تلك المشاكل .

.وبصراحة تامة يجب توضيح مايلي للسعوديين وهو إن الإرهاب الذي حرق المدن العراقية كان بأموالهم وفتاوى التكفير لذا عليهم بدأ صفحة جديدة بين الأشقاء مادامت هناك حدود مشتركة ،ومصالح مشتركة ،ومصير مشترك فالجوامع أكثر من الاختلافات الجزئية ..

المنطقة مُلتهبة ،الآخر الغربي طامع بثرواتها ،إسرائيل تحرك أجندتها وغيرها من الدوافع التي تُحتم التقارب السعودي الذي يصب بمصالح الأمة والسلام والوئام وبخدمة الاقتــــــصاد العربي والعالمي ..

الإرهاب إلى زوال..والسلام قادم إن تحققت النوايا الصادقة من السعوديين .