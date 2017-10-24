ترشيق برعاية برلمانية – مفيد بدر عبد الله

علمتني الحياة ان الندم على ما فات عبث، وان القرارات الصائبة تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي، وأن العاقل من يعتبر من الماضي ويتخذ القرارات الصائبة، بعدما ينتصر على نفسه ولو بعد صراع مرير، وفي أحيان كثيرة النصر يبدأ من داخل الانسان يبقى كامنا لبعض الوقت بانتظار بواعث ومثيرات قادرة على تفجيره فيتجسد أفعالا، تتخذ شكلا من أشكال التحدي، ولعل صراعي المرير لعقود مع السمنة وانتصاري عليها في الجولة الاخيرة بعد جولات عديدة من الفشل شاهد على ما اقول، الباعث للهمة في هذه الجولة الهامة فجرته عبارة قالتها لي قبل أشهر نائبة برلمانية عند زيارتها الى دائرتنا، عبارتها كانت نصيحة حملت بين طياتها معاني العطف والشفقة، ختمت حديثها بعبارة ( أذا كنت لا تملك الارادة فالجأ الى عملية قص المعدة)، غادرتنا لكن عبارتها لم تغادرني حتى الساعة، ظلت تدوي في مخيلتي وفجرت بداخلي تحدياً كبيراً لم يهدأ، عبارة صنعت لحظة إفاقة وندم، لم تمض ساعات حتى اتخذت قرارا ان التزم نظاما غذائيا متوازنا، وأن التحق في أحدى القاعات الرياضة لممارسة التمارين، عبارات النائبة وهي تشفق علي ظلت حاضرة في كل لحظة يتسلل الياس الى نفسي، فتزيدني اصرارا على الثبات لأثبت لها ولغيرها اني أمتلك ارادة ولن ابقى حبيس ملذاتي التي اوصلتني الى ما وصلت اليه، ولدى قطافي الثمرة لأولى بعد أسابيع ارسلت لها صورا عبر تطبيق الواتساب تبين الفارق بين ما وصلت اليه وبين ماكنت عليه، لم تخف دهشتها وانبهارها، عبارات التشجيع والحث على المثابرة والثبات زادت من عزيمتي، وصرت كمن يريد اثبات أنه على قدر وعده. أفكار كثيرة تراودني يتخذ بعضها شكل الطرفة منها أن القاسم المشترك والوحيد بيني وبين النائبة أن كلانا ينتمي للكتلة الاكبر، فانا الكتلة الاكبر في دائرتي بلا منافس، وكذا هي تنتمي للكتلة الاكبر في البرلمان، لكن الفارق شاسع بين الكتلتين، فانا منزعج من كتلتي واسعى جاهدا للخلاص منها، فيما تعتز هي بكتلتها، وتحثني على الخلاص من كتلتي، وفي هذا الامر أتفق معها تماما ولا أظن بان أحدا له راي مخالف، فالترهل أمر مذموم وله مخاطر كبيرة وكثيرة على الصحة والمظهر والحركة والمزاج، مثلما للترهل الحكومي في المؤسسات من مخاطر على الاقتصاد سيما واننا نمر بظرف اقتصادي عصيب، ولا ادري أن كانت النائبة تتفق معي في هذا ام لا؟ ومثلما نجحت في ازاحة نسبة كبيرة من الترهل عن بدني لإراحة قلبي، على البرلمان أن يعالج الترهل في المؤسسات الحكومية أبتداءً من عدد أعضاء البرلمان مرورا بنواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الى مجالس المحافظات وليس أنتهاءً بعدد أعضاء المجالس البلدية ليريحوا قلوب العراقيين، القضية هامة تستوجب الوقوف عندها ومعالجتها، فهي من أسباب الضغط على الميزانية، أعرف المحاصصة والتوازنات السياسية ستقف عائقا، والامر يتطلب صراعاً مريراً، ترى ما الذي تغيّر في حياة العراقيين جرّاء استحداث مناصب ووزارات بهذا الكم. ختاما أدعو الله أن يعينني على الخلاص مما ابتلــــــــيت به وأن أصل ولو بعد حين للوزن المثالي لصحتي اولا ولأثبت للنائبة والاخرين أني على قدر وعدي ، واتمنى أن يكون النواب حريصين على صحة المواطنين وخزينة الدولة، وأن أفوز بالهدية التي وعدتني بها النائبة عند بلوغي الهدف، فكلي شوق لها وستكون الهدية الاهم في حياتي سيما أن ثمنها سيدفع من مال البرلمان.