متى يكون العراق بدون أميين ؟ – مجيد الملا

الامية مظهر لكل أنواع التخلف وسبب مباشر فيه ففي بلادنا مثلاً بلغت الامية نسبة عالية على الرغم من التطلعات الإيجابية لهذا البلد نحو التنمية الشاملة .

بذل العراق جهوداً حثيثة في مجال محو الامية وحالياً تولي الدولة اهتماماً كبيراً لهذه الظاهرة فوزارة التربية تقود حملة وطنية بعد صدور تشريع ينظم عملها ويرسم خارطة طريق لدفعها والمحو التام لها من المشاكل المعقدة لظاهرة الامية عندنا بالأساس المرأة بصفة خاصة وهي مشكلة تتجلى في لغة الأرقام فما زال خارج المدرسة فتيات هن في سن التعليم الأساسي ولهذا الامر أسباب كثيرة منها عدم التحاق نسبة منهن منذ البداية لظروف اقتصادية او لتحكم العادات والتقاليد او لعدم ملائمة مكان المدرسة او غير ذلك من الأسباب هذا فضلاً عن ارتفاع نسبة الامية بين الكبار من النساء بصورة بارزة وتنعكس هذه الحالة على مدى

مشاركة المرأة في العمل والإنتاج .

علاقة الامية بالتخلف

واذا كان الانسان هو هدف التنمية والتربية ومحورها فان الامية بشقيها الابجدي والحضاري تحول دون بلوغ هذه الغاية , فالعلاقة اذن بين الامية والتخلف غالباً ما تنعكس على عملية بناء الانسان وتطويره ما يؤثر على حركة المجتمع وعوامل تغييره وتأسيساً على هذا الامر لم تعد ظاهرة الامية تكمن في تلقي واستيعاب مهارات الكتابة والقراءة والحساب بالاساليب التقليدية المعروفة وانما تتعدى ذلك بكثير لتشمل كل مظاهر التنمية الشاملة بجوانبها المادية والاجتماعية والتربوية حتى تتفاعل اكثر وتتكامل مع طموحات المجتمع فالامر يتطلب ضرورة الاخذ بالأسلوب العلمي في مواجهة افة الامية وذلك بوضع استراتيجية هادفة ومخطط لها سلفاً عن طريق اعداد التقنيات الحديثة والاستفادة من المعطيات العلمية في فهم سيكلولوجية الانسان الامي ومعرفة الدوافع الحقيقية التي حدت به للتعلم وكذا رسم خطوات العمل وتقويمها إضافة الى توظيف الحوافز المادية وغيرها في عملية المواجهة الشاملة لظاهرة محو الامية وذلك بما يتناسب مع نوعيات الاميين صغاراً وكباراً ذكوراً واناثاً عملاً ومهنيين في البادية او في المدينة دون ان ننسى أيضا الالتزام بمبدأ المتابعة والتقويم المستمرين لكل المراحل والخطوات حتى يسير العمل بشكل جيد ولائق وايجابي وهو امر ضروري لمعرفة مدى مسايرة تلك المراحل والخطوات لمتطلبات العمل ومدى اقترابها او ابتعادها عن الأهداف المتوخاة .

التنمية الشاملة

لذلك نرى من الضروري ان يتحرر مفهوم محو الامية من اطاره الضيق الذي يقتصر فقط على تعلم القراءة والكتاب والحساب واعتباره نشاطاً تعليمياً من الدرجة الدنيا حيث يصبح اكتساب هذه المهارات ليس غاية في حد ذاتها بقدر ما يجب ان يكون وسيلة لبلوغ عمليات اهم تتجلى في تحقيق المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع الجديد والقيام بالمسؤوليات التي تقتضيها المواطنة الصالحة ومعنى ذلك مسيرة محو الامية ينبغي ان تستهدف تحديث المجتمع وما يشتمل عليه بنيات اقتصادية وعلاقات اجتماعية أي لانه لا بد من ربط الجهود المبذولة في مجال محو الامية بجهود التنمية الشاملة ويتمثل ذلك في عمليات التدريب المهني والإرشاد الزراعي وتنمية المجتمع وتوجيه الجهود لنمو الفرد بما يحقق انعكاسات واضحة على بناء المجتمع وتكامل التنمية الاقتصادية البشرية على مختلف المستويات . ومن هذا المنطلق نذكر الجهود التي يمكن أن ينهض بها المدني بحيث لا يمكن ان يقع عبئ التموين كله على عاتق الحكومة وانما ينبغي ان يكون في نطاق مشاركة واسعة وواعية .

وحتى تكون لمسيرة محو الامية في بلادنا أدوار طلائعية لا بد ايضاً من اتخاذ الخطوات الناجعة لتسيير العملية من ذلك مثلاً تدعيم الشبكات الاذاعية والتلفزيونية الوطنية من خلال اعتماد برامج تعليمية وتنشيط عمليات الإنتاج لهذه البرامج مع التوسيع في التبادل البرامجي بين الأقطار العربية .