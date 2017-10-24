البنية التحتية للمعلومات -رازي جبر العزاوي

إن البنية التحتية للمعلومات بوصفها مجموعة من وسائل دعم المجال المعلوماتي لأنشطة المجتمع وتوفير الوصول إلى موارد المعلومات للمستهلكين لا تغطي مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وأنظمتها فحسب بل تشمل أيضا المؤسسات العلمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمعدات المكتبية، ووسائل الإعلام، والمعالجات الدقيقة، والنظم المتنقلة في الصناعة والنقل والصناعات العسكرية والفضائية، ونظم المعلومات في مجالات الصحة والخدمات والتجارة، والمكتبة والصناديق والأدوات الإلكترونية والوثائقية. ومن خلال هذه البنية التحتية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يطور الانسان مساحة افتراضية خالية من العوائق ويختار معلومات مفيدة لنفسه ويتفاعل مع العالم. غير أن الشبكات الوطنية والشركات وغيرها من النظم الفرعية، التي أنشئت في الوقت المناسب بالمعايير الداخلية للبلدان والشركات، لا تزال غير متوافقة فيما بينها في البنية التحتية العالمية، وتوصلها إلى معايير موحدة، كما تبين الممارسة بانها صعبة للغاية، لأنها تتطلب الوقت، والتكاليف المالية، والمهنيين المؤهلين، والأهم من ذلك، إرادة الدولة. ومع ذلك، يتم هذا التوحيد في إطار المعايير الدولية ISO (المنظمة الدولية للمواصفات القياسية). عندما تكون البنية التحتية للمعلومات ثابتة على قدميها، ستظهر مستجدات لم يسبق لها مثيل، تماما بعد التحول الى الكهرباء في الحياة اليومية، ظهر التلغراف والهاتف والإذاعة والتلفزيون والحواسيب. لذا يمكننا أن نتوقع ظهور تكنولوجيات للمعلومات جديدة تماما لم تترك بعد جدران المختبرات العلمية – أجهزة الكمبيوتر الكمومية والخوارزميات التي تعمل مع بت الكم من المعلومات، الفوتون الكمومي , ” تيليبورتاتيون من البتات” ، “الحواسيب البيولوجية الجزيئية ستكون هذه البنية التحتية للنظام التكنولوجي الجديد.

نظم المعلومات والتكنولوجيات تتطور بسرعة عالية تقريبا كل عام، لذا يتعين على المنظمات ان تشطب الكثير من المعدات المتقادمة، وشراء وإتقان أنظمة الأجهزة وبرمجيات جديدة، وتعليم وتعلم الأفكار والتكنولوجيات التي بدت بالأمس غير مألوفة وغير عادية. ولذلك، فإن البنية التحتية للمعلومات ديناميكية، وهي في تحديث وتحسين مستمر. . الحالة الراهنة للبنية التحتية يمكن أن تكون ثابتة فقط باعتبارها قراءات من الزمن – على غرار إحداثيات السفينة العائمة. لضمان أن السفينة تسير سريعاً وأكثر أمانا، وغالبا ما يتم إسقاط الصوابير (ما يوضع في بطن السفينة من الثقل لئلا تميل على أحد جانبيها) منه. لذلك يتم تحرير البنية التحتية للمعلومات من (الصوابير) نظم المعلومات والاتصالات المتقادمة من أجل مواكبة تحديات العصر. ولكن عملية التخلص على من عفا عليه الزمن ليس بالامر الجيد ، على الأقل في بعض الأحيان من المفيد أن نلقي نظرة فاحصة على ذلك مع الاخذ بنظر الاعتبار: ليس هناك شيء لا رجعة فيه كما ان تدمير شيء مفيد للأجيال القادمة كذاكرة للماضي المجيد ليس بالفكرة الجيدة ، والتي بدونها لا يوجد حاضر، وسوف لن يكون هناك مستقبل ؟!

انشاء متاحف

لذلك، في العديد من البلدان ، تم إنشاء متاحف التكنولوجيا العالية ونظم المعلومات أو تم إنشاء المعارض المقابلة في المتاحف الموجودة مع صرف الأموال لتحديثها باستمرار. وإلى جانب المعروضات (بما في ذلك أجهزة العرض) لأجهزة الكمبيوتر من أجيال مختلفة، فإن هذه المتاحف لديها أيضا معارض للمعدات المكتبية والروبوتات، ووسائط التخزين، وأنظمة المعالجات الدقيقة المدمجة، وإظهار أنظمة التشغيل نصف المنسية وحزم البرامج والصور المثيرة للاهتمام .

على أساس هذه المتاحف (قياسا على التاريخ، علم الآثار، علم الحفريات، الأنثروبولوجيا) المعلوماتية (في تطورها التاريخي)، يتم تدريس تاريخ العلم والتكنولوجيا لمجتمع المعلومات. على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أي مدينة كبيرة يوجد متحف علمي وتقني واحد على الأقل، حيث يوجد بطبيعة الحال معرض قوي لتكنولوجيا المعلومات. هناك متاحف متخصصة فقط في أجهزة الكمبيوتر، فعلى سبيل المثال، في كاليفورنيا متحف تاريخ الكمبيوتر، وهناك متاحف الإنترنت الافتراضية من علوم الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر. تشتهر بمتحفها الوطني الأمريكي الفريد للتشفير.

في متاحف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتم تطبيق نظام “الانفتاح الكامل”: لا توجد أي عبارات “لا تلمس بيديك”، كل المعروضات صالحة، على الرغم من التقدم في السن لكثير منهم. ونحن نعتقد أن إدراج مثل هذه المتاحف في البنية التحتية للمعلومات يسهم في إضفاء الطابع الإنساني على التعليم التقني.

وتشمل البنية التحتية للمعلومات المختبرات البحثية العلمية تعمل في مصلحة البلدان المتحضرة، تعمل هذه المختبرات في معظمها في مؤسسات التعليم العالي وتزود بالمعدات الأكثر تقدما والتي تسمح بتنفيذ أي مشاريع مبتكرة، وتنفذ مبدأ تعليم الطلاب، واستخدام إبداعهم ورغبتهم في الابتكارات الجريئة للإبداع والأنشطة. حيث تشارك الشركات الرائدة بالإضافة إلى الهيئات الاتحادية في تجهيز مثل هذه المختبرات التدريبية والبحثية. المختبرات الرائدة هي مجموعة من المتخصصون الموثوقون في صناعة المعلومات والاتصالات.

مختبرات افتراضية

وبطبيعة الحال، يستخدم العلماء خدمات المختبرات الافتراضية بدلا من التجارب والاختبارات على نطاق واسع. النمذجة الافتراضية مفيدة في العملية التعليمية، في مراحل التصميم والتصميم الأولي للبحث والتطوير (التصميم التجريبي) . ولذلك، في علم تكنولوجيا المعلومات من مجتمع المعلومات على الأرجح أن تعطى المختبرات الافتراضية “المتخصصة” اهمية غير محدودة، على النقيض من التعليم، حيث المختبرات الافتراضية سوف تجد تطبيق واسع النطاق.

بنية اساسية

وتعد وسائل الإعلام (الإعلام – الصحافة والتلفزيون والإذاعة والإنترنت) عنصرا مهما من عناصر البنية الأساسية للمعلومات، وهي مسؤولة في المجتمع عن تعليم الثقافة الجماهيرية والوعي الجماهيري. خصوصية وسائل الإعلام في العالم الحديث هي حرية كاملة في التعبير. ضخ المعلومات في وسائل الإعلام لا يتحدد على اساس فصل المعلومات المفيدة من كومة من ضجيج المعلومات عديمة الفائدة والتضليل الضار. إن شعار “في دولة ديموقراطية يجب أن تكون وسائل الإعلام حرة” مفهومة من قبل مؤسسات وسائل الإعلام بطريقة خاطئة: “كل شيء مسموح به”. ولكن حريتي لا ينبغي أن تنتهك حريات الآخرين، والعكس بالعكس. ولذلك، يجب أن تكون الحرية مسؤولة. وإلا فإنه يسمى بطريقة أخرى – الفوضى. وسائل الإعلام ليس لها الحق في فرض نظرة العالم الفوضوي على الرجل الثقافي والتنظيم الذاتي لديمقراطية حقيقية ، حيث ان مجتمع المعلومات ، وشبكة الإنترنت،، يشبه السوق يبدو ظاهريا مثل الفوضى ، ولكن داخليا ليست فوضى، فهناك ادارة “اليد الخفية”. واذا كانت وسائل الاعلام تتلاءم مع البنية التحتية للمعلومات، فان المبدأ الحديث “ما اريده، سأعود الى الماضي” يجب ان يفسح المجال لمبدأ “الحرية هي المسؤولة”.