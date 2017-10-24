مهمات الديمقراطية – خالد محسن الروضان

من اهداف ومهمات اية نظرية في العالم تتحدد مبادئها الثابتة، خصوصاً اذا كانت تلك الاهداف والمهمات ذات علاقة حية بحياة الشعب ومصير الامة، فالمشاركة الفاعلة في اختيار القرارات الجماعية الملزمة ومدى امتلاك متخذي هذه القرارات الفهم السليم والمعرفة والدراية السياسية التي تتطلبها سلامة القرارات الجماعية الملزمة وتنفيذ هذه القرارات وعلاقتها بدستور البلاد وقبول المجتمع لها، ومدى فعاليتها، ونطاق علاقتها بالحكم وتأثيرها في حياة الناس، كل هذه الاهداف والمهمات تتطلب من نظرية الديمقراطية تحديد مبادئها الثابتة ومن هذه المبادئ:-

1- مبدأ الانتخابات:- ان مبدأ الانتخابات تتجلى فيه ابرز ملاحم الديمقراطية حيث ان مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، المدنية والمهنية، لاتفرض فرضاً بل تنتخب بصيغ ديمقراطية فعالة مباشرة لان هذا هو حق طبيعي للانسان في المشاركة في توجيه وبناء الدولة. اضافة الى ذلك، ان الانتخابات تحقق اكبر قدر من الانسجام بين الشعب وقياداته بعيداً عن التعيين والماحصصة والتوافقية، مما يزرع الثقة بينهما بحيث لاتتحول الديمقراطية الى هيئات وتكتلات وانقسامات، كما يحصل الان في الحياة السياسية العراقية.

نظرية ديمقراطية

ولتلافي مثل هذه المحاولات يتطلب من دعاة نظرية الديمقراطة في مجال الانتخابات الشعور بمسؤولية استعمال حق الانتخابات استعمالاً لايقود الى الاضرار بعقيدة ونظرية الديمقراطية القائمة على حسن اختيار العناصر التي تمثل الشعب، وهذا يتطلب تسلح أبناء الشعب بمقاييس موضوعية كالابتعاد عن العشائرية والقبلية والمذهبية والطائفية، ومعرفة ماضي المرشح ومدى جدية ارتباطه بمصلحة الشعب وانسلاخه من المصلحة الشخصية من جهة ومدى وعيه وقدرته وكفاءته من جهة اخرى، ورصد محاولات اختراق الانتهازيين والوصوليين للوصول الى اعلى المراكز، ولكي تكون الانتخابات (بيضاء) يجب ان تترفع عن المفاسد التي ترافق الجولات الانتخابية، والابتعاد عن التكتلات والتحالفات المصلحية والمذهبية الهامشية التي تتم بمعزل عن تحقيق الهدف الاساس من الانتخابات، وبالتالي تنعكس اثار هذه المفاسد على العملية الانتخابية، ولاتكون الانتخابات ديمقراطية الا اذا كانت عملية حقيقية لممارسة الفرد لحريته التي تنبع من قناعاته المبنية على معايير ثابتة لاختيار الممثل دونما اي تأثير اخر الا القناعة بأن المستفيد الوحيد هو الشعب، والابتعاد عن كل مايسيء الى الديمقراطية والانتخابات كسيــــــطرة العلاقات الشخصية والعاطفية، وروح المساومة النفعية والمجاملة والوجاهية والصداقة وغيرها من الارتبــــاطات المشبوهة التي تناقض الروح الديمقراطية التي تحدد هوية الشعب.

حرية الاختيار

2- مبدأ المحاسبة والاشراف والنقد:- ان حرية الاختيار من خلال عملية الانتخابات تركت للشعب بواسطة مؤسساته الديمقراطية كمجلس النواب حرية المحاسبة والاشراف والنقد داخل تلك المؤسسات وان مقاييس هذه المحاسبة يقوم على مدى اقناع الشعب بقيام الدولة بما يمكنها ان تقوم به شريطة الابتعاد عن اتساع المحاسبة الى حدود غير معقولة بحيث تدفع العناصر المغامرة والعابثة الى تشويه الصور الديمقراطية.

غير ان ذلك لايعني السكوت وعدم اتباع المحاسبة الدقيقة والصارمة لتصحيح الاخطاء والتقليل منها.

ان المغالاة بالمحاسبة غير الموضوعية او التقليل المقصود منها يؤدي الى نقل المساوئ والاخطاء خارج تلك المؤسسات، ومن ثم يضعف تدريجياً من المسؤولية ويثبـــط العزيمة ويخلق اجواء صالحة للاجتهادات الفردية والسلوك الفوضوي والعقــــوبات الشاذة، ويقلل من هيبة الدولة وانعكاس هذه التصــــرفات على الشعب.

3- تعميق الترابط بين الاكثرية والاقلية:- ان التزام الاقلية بقرارات الاكثرية واحترامها لها من جهة، واحترام الاكثرية لرأي الاقلية من جهة اخرى امر ضروري لتسيير العمل الاداري ورفع مستوى فعالياته في كل مجال من مجالات الدولة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والادارية، كما انه ضروري حتى لو كان رأي الاقلية مخالفاً لرأي الاكثرية، لان رأي الاكثرية بحكم اشرافها على هذه المجالات وبحكم اتصالها الواسع بمؤسسات الدولة اقدر على اتخاذ الرأي الاسلم ضمن حدود عملها مادامت منتخبة من وسط الشعب فهي تبعاً لذلك ذات اختصاصات وصلاحيات ادارية ومالية واسعة وذات مستوى عالي من المسؤولية غير ان تراخي الاقلية في عدم تنفيذ قرارات الاكثرية سيؤدي الى تضييع قيمة هذه القرارات وعدم جني اي فائدة منها. عند ذلك تتخلخل العلاقة العضوية بين الاكثرية والاقلية وتتحول الى اساليب الديمقراطية الى طاعة عمياء، غير ان الطاعة الواعية المتواضعة بين الاكثرية والاقلية هي السلوك الحقيقي الذي يقود الدولة الى تقويتها ويعطيها فرص عديدة للمبادرة والابداع في تنفيذ قراراتها وسياساتها الداخلية والخارجية وسيطرتها على الاحداث بحيث تصبح قادرة على التحكم في الظروف والاحداث التي تواجهها، كما انها تحقق نجاحاً متفوقاً في الميدانين النظري والتطبيقي، ان تمتين العلاقة بين الاقلية والاكثرية والترابط الجدلي بينهما هو المقياس الاساس لممارسة الديمقراطية شريطة ان لا تترك تنفيذ هذه القرارات لشخص فردي تؤلهه او تستعمل اساليب ممارسة الضغط الفكري والارهاب الشخصي وعدم الانزلاق في اي وصايا حزبية او تكتيكية. ان تمتين هذه العلاقة أمراً هاماً في جميع المبادئ فأنه من غير الممكن اللجوء الى العنف في تطبيقها لان حل المشاكل لا يمكن ان يكون عن طريق الاساليب غير الديمقراطية.