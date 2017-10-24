جودة التعليم قاعدة لتقدم الأمم – محمد عبد الوهاب منشد العامري

ان تطور وتقدم الامم في جميع الاتجاهات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية تعتمد اعتمادا كليا على ثقافة الفرد ، وعليه يجب الاهتمام بالمؤسسات العلمية والتعليمية .

هناك أمثلة لبلدان كثيرة أصبحت متطورة ومتقدمة في جميع نواحي الحياة من خلال الاهتمام بالتعليم كقاعدة أساسية لبناء بلدانها . وهذا يتطلب دراسات وخططاً من قبل متخصصين في التخطيط والتنسيق لوضع آفاق مستقبلية رصينة معتمدة على دراسات وأسس علمية . على سبيل المثال النظر الى احتياج المجتمع لتخصص معين مهندسين ، أطباء ، مهنيين وكافة الاختصاصات وهكذا يكون مبرمج لخطة عشرية أو خمسية تحدد احتياج البلد من كافة مؤسساته من الكوادر المذكورة أعلاه لكي يوظف كل اختصاص في مكانه المناسب .

تعد وزارة التخطيط ما ذكرناه من صميم عملها من خلال مخرجات الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة الى دراسة سوق العمل والاحتياج وهي المسؤولة بشكل مباشر في عملية التنسيق والتوظيف لكل هذه الاختصاصات العلمية والهندسية وكيفية الاستفادة منها في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.

هنا أتوقف ، يتخرج سنويا أعداد ضخمة جدا من مؤسسات اكاديمية حكومية وأهلية لا يتم استيعابها بشكل مبرمج ودقيق من قبل الوزارات والمؤسسات وسوق العمل وهذا بحد ذاته استنزاف للطاقات البشرية كونها ضياع للجهود المبذولة بالرغم من الميل الكبير من قبل مجتمعنا الذي نعيش فيه ان يكون اما طبيبا او مهندسا … والخ ولم يكون هناك اهتمام بتخصصات الكوادر الوسطية المقصود بها مؤسسات التعليم التقني والمهني .يمكننا أن نتوسع في هذه النظرة الإنسانية من خلال تبني نهج العدالة الإجتماعية في جودة التعليم وذلك من خلال الإعتراف بأن البلدان تختلف من حيث الدخل، ومستويات الفقر، والفرص التعليمية وفرص الحصول على التعليم، ومسارات التنمية والإقتصادات السياسية باعتبار منهج العدالة الإجتماعية متجذراً في فهم الحواجز والفوارق المختلفة التي تواجهها الجماعات في المجتمع في سبيل الحصول على تعليمٍ عالي الجودة، في الوقت الذي يتم فيه فتح المجال لوجهات نظر بديلة لتبرز من خلال النقاش العام تحت تأكيد نهج العدالة الإجتماعية في جودة التعليم على الطبيعة المعقدة للتربية، والتعليم، والتعلم، ويسعى للسيطرة على هذا التعقيد من خلال الإعتماد على وجهات نظر متعددة التخصصات وخلط أساليب البحث الكمية والنوعية.

وانا على يقين هناك رجال دولة قد خططوا لهذه الامور التي أشرت اليها ونتمنى ان تنفذ على ارض الواقع خدمتا لمصلحة المجتمع والبلد الذي نعيش فيه وهذا الموضوع يكون تراكميا المقصود بتقدم السنين تبدأ القاعدة بالارتفاع الى مستويات أعلى وهذا هو المطلوب في المستقبل .