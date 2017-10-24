صلاة السختة – فائز جواد

انتشرت مؤخرا ظاهرة الصلاة اثناء الدوام الرسمي وساعات العمل اليومي ، واثناء مراجعتي لاحدى الدوائر الخدمية تفاجأت بوجود عشرات المراجعين عند باب مسؤول الدائرة الذي بتوقيعه فقط تنجز المعاملة وسالت احد الموا طنين كان يقف ضمن الطابور الطويل عن سبب الازدحام وهل ان المدير خارج الدائرة؟ فرد المواطن قائلا (ان المدير يؤدي بصلاتي الظهر والعصر معا) فانتظرت اكثر من ساعة قبل ان تفتح باب المدير علما ان وقت الصلاة لايتجاوز الربع ساعة في كل احوالها ، لكن من يستطيع الاعتراض على تصرف المدير هذا ؟ بكل تاكيد ستسحب معاملته ولم توقع بالتالي توجب على الجميع السكوت وانتظار الفرج لاكمال معاملاتهم ، نعم الصلاة هي واجب ولكن عندما تقصر تجاه واجباتك في تقديم الخدمات للناس فانها يقينا ستبطل صلاتك ، وهذا الحال يسري ايضا على غالبية موظفي الدوائر الرسمية عندما يترك مكانه ويذهب بحجة الصلاة لاكثر من ساعة وفي باقي المؤسسات المدنية ينهج منتسبو الدائرة من الرجال والنساء معا نفس النهج حيث يتركون عملهم وواجباتهم التي يقبضون عليها اجوراً ويقضون ساعات بحجة الصلاة ولايعلمون ان العمل عبادة بل بعلوها ولكنهم يتناسوها فترى عامل البناء والمعمل والمصنع ايضا يترك ساعات عمله بحجة الصلاة والتسابيح لساعات وبالتالي يقتل الوقت الذي يقبض عنه اجوره اليومية وعندما تحاججه وتحاسبه يدخلك بايراد ومصرف بل يدخلك في حقل الملحدين وتاركي الصلاة.

وهنا السؤال هل ان صلاتك في الدائرة وعندما تستقطع فرضها من اوقات الدوام تصل الى الرب وصلاة الذين يؤدون فرضها في بيوتاتهم وبعد اوقات الدوام لاتصل الى الرب ؟ اتقوا الله يامن تسختون في اوقات الدوام بحجة الصلاة وحللوا خبزتكم امام الله ورب العمل لتطعموا عوائلكم بالرزق الحلال وخيرا فعلت الزميلة تضامن عبد المحسن عندما اثارت الموضوع على موقع التواصل الاجتماعي وتركت الامر للنقاش ليلقى صدى وترحيباً واسعاً وذلك لاستفحال مثل هذه الحالات في يومنا هذا ويكفينا تسخيتاً بحجة الصلاة .

وللعلم ان كلمة (السخته) هي كلمة كانت متداولة في العراق وهي (السختجي) و جمعها (السختجية) وهي كلمة قديمة منذ أيام الحكم العثماني للعراق، ففي مطلع القرن العشرين وأبان الحكم العثماني في العراق لاحظ أهل العراق وخصوصا أهل بغــــــداد وجود موظفين أتراك في الدواويـــــــــن أو الدوائر الحكومية العثمانية هؤلاءالموظفون الجــــــــدد أذاقوا أهــــل بغداد الطيبين الأمرين من جراء تلونهم وكذبهم ونفاقهم ودجلهم .