شركات عربية وأجنبية تعد معرض بغداد فرصة إستثمارية ممتازة

التجارة تبحث مع المرجان تزويدها بأجهزة فحص مختبري

بغداد شيماء عادل

بحث مديرعام الشركة العامة لتجارة الحبوب هيثم جميل الخشالي مع شركة خليج المرجان للتجارة والمقاولات وتقنية تكنولوجيا الحاسبات امكانية تجهيز الشركة باحدث الاجهزة الحديثة المتطورة في المجالات التي تخص عمل الشركة .

وقال الخشالي في بيان تلقته ( الزمان ) أمس انه (تم خلال اللقاء عرض مفصل عن الية عمل الجهازالالكتروني الذي يقوم بسحب النموذج اوتوماتيكيا ويقوم بتحويل النموذج الى التحليل والفحص المختبري كما ان الجهاز يمنح النموذج رقما الكترونيا واظهارالنتائج الكترونيا بالاضافة الى نتائج الفحص المختبري وترسل تلك المعلومات الى قاعدة بيانات مغلقة للطبع واشار الخشالي الى ان تلك اللقاءات مع تلك الشركات تاتي من اجل الاطلاع على اهم ماتوصل اليه العلم الحديث في مجالات التقنية والتكنولوجيا ومكانية الاستفادة من تلك التجربة لتنطوير عمل الشركة ).

واضاف ان ( الشركة اجرت مباحثات مع جناح شركة الخليج المشارك ضمن فعاليات معرض بغداد الدولي بشان امكانية تزويدها باحدث الاجهزة المعروضه والتي تخدم عمل شركة الحبوب من خلال تقنية سحب نماذج الحبوب وفحص وتحليل النماذج الكترونيا).فيما كشف وزير التجارة سلمان الجميلي عن زيادة كبيرة في اعداد الزائرين لمعرض بغداد الدولي في دورته الحالية نتيجة تطور مستوى المشاركة كما ونوعا.

تفاعل شعبي

وقال الجميلي في بيان تلقته (الزمان ) امس ان (التفاعل الشعبي والرسمي هذا العام حقق تقدما كبيرا هذا العام نتيجة تدفق الجمهور بشكل كبير فضلا عن المشاركة النوعية التي اعطت انطباع ايجابي عن المعرض سواء من خلال المنتوجات المعروضة والتطورات الجديدة في مجالات الصناعة والزراعة وتكنلوجيا الاتصال والتجارة نتيجة وجود شركات عالمية مرموقة من مختلف البلدان الصناعية ).

مشيرا الى ( اهمية المشاركة السعودية في الدورة الحالية وبهذا العدد الكبير من الشركات والتي وصلت 66 شركة في قطاعات صناعية وتجارية وزراعية الامر الذي يؤكد حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتي وصلت مديات متقدمة نتيجة الخطوات الجديدة التي اتخذتها قيادة البلدين في سبيل طي صفحة الماضي والانطلاق نحو مستقبل يتيح استغلال الفرص الاستثمارية واقامة شراكات حقيقية والاستفادة من الخبرات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي تتوفر في المملكة ),واضاف ان ( الدورة الحالية حققت تطورا النوعيا سيكون نقطة انطلاق حقيقية باتجاه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم ووضع خارطة طريق نستطيع من خلالها اختزال الزمن وتحقيق التقدم المنشود في مجال استغلال القدرات والاستفادة من الخبرات وتحقيق الشراكات على مستوى القطاع الخاص الذي نتحمل مسؤولية دعمه واسنادة ومنح الثقه ليأخذ دورة في البناء الاقتصادي واقامة مشاريع استثمارية على غرار مايحصل في دول المنطقة والعالم).

واكد عدد من مسؤولي الاجنحة العربية والاجنبية المشاركة في فعاليات معرض بغداد الدولي في دورته 44 الحالية ان فرصة المشاركة لشركاتهم تعد مهمة من اجل تطوير العلاقات مع السوق العراقي وعرض المنتجات التي وجدت رواجا واقبالا من زوار المعرض.

وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس أن (مشاركة المنتجات العربية من خلال المعرض فرصة ثمينة لاطلاع زوار المعرض من العراقيين على منتجات اشقائهم العرب والدول الصديقة ليكون جواز مرور من اجل تبادل الخبرات والسلع والتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والسلعية ما بين الدول المشاركة في الدورة).

واضاف مدير التصدير لشركة ديمة السعودية الحسن احمد البدوي ان (الشركة تعد من اكبر الشركات المختصة بالمواد الغذائية في المملكة العربية السعودي وفي الشرق الاوسط وهي مسؤولة عن انتاج البسكويت والحلويات وان هذه الشركة العملاقة تشارك ولاول مرة في معرض بغداد ونحن مسرورين للتعاون مع السوق العراقي الذي يعد من افضل الاسواق التي نتعامل معه).

هبوط طائرة

معبرا عن (سعادته عن عودة العلاقات السعودية العراقية وان الوفد السعودي وجد كل الترحاب والاستقبال من الاخوة العراقيين منذ بداية هبوط الطائرة لغاية الان وتم تذليل كل العقبات ونتمنى ان تكون هذه البداية فاتحة خير بالنسبة لتجار وبالنسبة للدولتين ورجوع العلاقات السعودية العراقية افضل من السابق).

وقال مسؤول الجناح الاماراتي والمسؤول العام على شركة قصر العنود للعطور لـ(الزمان) امس ان (هذه المشاركة الرابعة في المعرض وهناك اقبال كبير من المواطنين على العطور الاماراتية حيث يوجد لدينا عطور ذات لمسات فرنسية مندمجة مع خلطات عربية منها عطر الخيال وغيرها وقد قمنا بانتاج وتسويق عطور ذات عطر زكي). موضحا ان (مشاركتنا كل عام بالجناح الاماراتي يكون بالعطور الاماراتية ولكن في الاعوام المقبلة سنقوم بتسويق منتجات اخرى تلاقي استحسان اذواق المواطنين من زوار المعرض والهدف من مشاركتنا في كل عام بالمعرض يعود الى ضرورة مقاربة بين الشعوب والمميز في معرض بغداد هذا العام هو افتتاح اجنحة جديدة لدول تشارك لاول مرة في الفعاليات المعرض).

وتشارك مصر في فعاليات المعرض في هذه الدورة بعرض منتجات مختلفة من الصناعات اليدوية من بينها الفوانيس ووانواع الاضاءة المنزلية والدلال مع تحف رمزية للاثار المصرية في صدارة جناحهم .

حرف يدوية

وقال تاجر في خان خليلي بالحرف والمنتجات اليدوية تامر احمد ان (مصر تشارك في كل عام بالحرف اليدوية او الصناعات اليدوية والتي تشتهر بها خان خليلي والمتمثلة بالفوانيس والشيش والاراكيل والدليات القديمة والاكسسوار والصواني حيث تشارك مصر في كل عام نشارك بنحو 40 شركة تعرض منتجات مختلفة كالمواد الغذائية والالبسة الجلدية والمفروشات والاواني والاجهزة الكهربائية والتراث العربي القديم كرمزيات الاثار المصرية).