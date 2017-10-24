ماذا بعد التضارب بالقضاء؟ – شامل حمد الله

بين دعوات الحوار، وحمى الانتقام والتحريض، تُفهمُ غايات النسور والحمائم، اقول النسور لان سمعتها انها تعتاش على بقايا الصيد، وفريق واسع من امراء حرب العراق الجديد يرون في العراق صيدا لا اكثر.

منذ 2008 لمعت سكاكين الجرح بين الطرفين وتأجلت بسبب وجود الامريكان والالتهاء بأقصاء يكون آخر، ثم جرى التلويح بالرماح ثم جاءت داعش وما ان قاربت من النهاية تم التحريض على القادة الكرد وجرت مواجهات عسكرية بين عناصر منظومة الدفاع الوطني، غير ان البيشمركة يجري دائما غبنهم من بغداد وبشكل متعمد رغم ان تاريخهم في العراق قديم قدم الحديث عن الحكم في العراق، لكن ساسة كثر لا يحبون البيشمركة او بالحقيقة يخشون وجودهم بل بعضهم سعى لخلق تنظيم مماثل لغايات لا تسمو لما قام به البيشمركة.

دعوات ضبط واستقدام جرى تبادلها ربما حتى تقول كردستان من خلالها ان كل اجهزة المركز دخلت على خط التأزيم لا خط التفاهم، وهذا يصعب من مهمة العقلاء الذين يحرصون على جملة امور اهمها السلم الاجتماعي ومصالح الافراد التي احترق بعضها بسبب موسم حصاد الكراهية التي زرعتها احزاب متنفذة تريد ستر عورتها بسرقة رداء الشريك.

بغداد بهذا التصعيد الذي تقوت برسميتها فيه فرق ربما تتظلل بالحشد ستسمح لدوائر اقليمية ان تدخل لتنبيهها الى ان زخم المناورة انتهى وان العالم لن ينتهي الى سعادة او عناء فاز فريقها ام خسر، فالبقية للمصالح والخصـــــــومة الرعناء ليست من صفات الاذكــــــــياء، وعزل القوي والتفاوض مع الغض الطامح للباس كفن وابيه الميت حديثا سيعني ان يستنشق الشريكان الجديدان رائحة اللحد السياسي.