إيران توفد 60 ألف طالب جامعي لزيارة العتبات في العراق

ناس السعودية تسيّر 14 رحلة أسبوعية من الدمام إلى النجف

النجف – سعدون الجابري

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

أعلنت شركة طيران ناس السعودية عن بدء رحلاتها المنتظمة ابتداءً من يوم الجمعة المقبل بين الرياض وبغداد، وذلك بعد احتفالها الأسبوع الماضي بتسيير أول رحلة بين البلدين بعد 27 سنة من الانقطاع.

وقالت الشركة في بيان إن (الرحلات بالتزايد تباعًا حتى تصل إلى 35 رحلة أسبوعيًا)، مضيفة (ستكون هذه الرحلات من المدن الرئيسة بالمملكة وهي الرياض وجدة والدمام إلى المدن الرئيسة بالعراق وهي بغداد وأربيل والنجف الاشرف، حيث سيكون هناك 14 رحلة أسبوعية من الدمام إلى النجف الاشرف، و 7 رحلات أسبوعية من جدة إلى بغداد، و7 رحلات أسبوعية من جدة إلى أربيل، و7 رحلات أسبوعية بين جدة والنجف مرورا بالمدينة المنورة). وذكر بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران ناس السعودية في تصريح حول إطلاق الشركة 35 رحلة مجدولة بين الدولتين (نفخر في طيران ناس بأن نكون أول طيران سعودي يصل برحلاته إلى الأراضي العراقية بعد انقطاع 27 سنة، ونأمل بأن تكون رحلاتنا لضيوفنا المسافرين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية خياراً يحقق لهم ما يرغبون ويسهل وصولهم إلى وجهاتهم بكل يسر وراحة).

واضاف (وقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في تنسيق اتفاقية التعاون مع شركاء عراقيين في صناعة الطيران لتقديم خدمات متكاملة بين الوجهات في المملكة والعراق).

وتعد هذه الرحلات نقلة نوعية في العلاقات والنقل الجوي بين الشعبين الشقيقين، حيث ستصل بالمواطنين السعوديين إلى مختلف المدن العراقية، وتسهل وصول المواطنين العراقيين إلى وجهاتهم في السعودية.

ايفاد طلبة

على صعيد اخر اعلن مسؤول البعثة الايرانية في العراق نجفي روحاني عن ان 60 الف طالب جامعي ايراني قد تم إيفادهم لزيارة العتبات الدينية في العراق خلال العام الماضي.

وقال روحاني، في تصريح امس خلال اجتماع حضره رؤساء الجامعات الثلاث الاولى في ايران ورئيس جامعة كربلاء ان (200 الف طالب من مختلف الجامعات الايرانية سجلوا اسماءهم لزيارة العتبات المقدسة في العراق الا ان طاقة الايفاد لاتتجاوز 60 الف طالب فيما ينتظر المتبقون دورهم وهو مايدلل على رغبة الطلاب الشديدة لاداء مراسم زيارة العتبات للائمة عليهم السلام في هذا البلد).

واضاف، ان (خطة جيدة قد أعدت لايفاد الطلبة الجامعيين الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق كما ان اللجنة الجامعية للعمرة والعتبات المقدسة قد وضعت برنامجا لاعتكاف الطلبة في مسجد الكوفة).

واوضح روحاني ان (المسؤولين المعنيين بذلوا جهودهم لمنح الطلبة الايرانيين الراغبين قرضا لتسهيل مشاركتهم بهذا البرنامج). وعلى صعيد اخر نصبت وزارة الاتصالات هاتف عمومية في مدارس محافظة كربلا ء من أجل المشاركة بخدمة الطلبة.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (إستخدام التكنولوجيا بالشكل الصحيح وإستثمار تطورها يؤدي للأرتقاء بقطاع الإتصالات نحو الأفضل ومن هذ المنطلق انهت مديرية إتصالات المحافظة نصب عدد من الهواتف العمومية في مدارس المحافظة من أجل المشاركة بخدمة طلبتنا الأعزاء).

ونقل البيان مدير اعدادية الحسن (ع) التجارية للبنين عزيز حسين والتي شملت بالخدمة انها (مبادرة جيدة قدمتها إتصالات المحافظة كونها سهلت التواصل مع أولياء أمور الطلبه في الحالات الإضطرارية والإنسانية وان هناك إقبالا كبيرا من الطلبة لشراء بطاقات الهواتف لما توفره لهم من خدمة مميزة وبأسعار زهيدة).

وتابع البيان ان (الطلبة اكدوا إنها تجربة رائعة لأنها مكنتهم من الإتصال بأولياء أمورنا وعدم إحراج إدارة المدرسة بدخول الموبايلات و لعل هذه الخطوة أثبتت نجاحها مما يعني انها لاقت إستحسانا ونجاحا في البيئة الطلابية ).

تنفيذ توجيهات

واضاف البيان ان (جهود الملاكات الهندسية والفنية في إتصالات المحافظة اثمرت بعد تنفيذ توجيهات الوزارة بنصب مايقارب 24 هاتفا عموميا حتى الان والعمل جار لشمول عموم مدارس المحافظة وذلك بهدف الإستمرار بمواكبة أخر ماتوصل إليه العالم من تقنيات وإعادة الثقة للهاتف الأرضي وللمميزات التي يوفرها للمواطن).

وتابع ان (مديرية اتصالات محافظة ذي قار قامت بنشر 16 هاتفا عموميا في سجن الحوت المركزي في وقت سابق وتسعى الاتصالات لتعميم هذه التجربة في باقي المحافظات) .