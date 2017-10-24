بابل توزع مبيد مكافحة حشرة ذبابة الياسمين

البصرة توسّع زراعة وتطوير شجرة الحنّاء

البصرة – الزمان

اعلنت مديرية الزراعة في محافظة البصرة عن تطوير وتوسيع زراعة الحناء حيث تم انشاء هذا المشروع بمساحة 1650 مترا مربعا في ناحية الهارثة، بعد تراجع انتاجها في قضاء الفاو جراء ملوحة مياه الري الناجمة عن زحف اللسان الملحي القادم من الخليج في شط العرب .

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (عدد الاشجار المزروعه بلغت 1090 شجرة حناء، حيث ان حناء الفاو تتميز بنوعيتها الجيدة والمرغوبة لدى المواطنين والذي تفوق المستورد منها).

لون السيقان

واضاف أن (هذه الشجرة تتكاثر عن طريقة الاقلام باستخدام منظومات الري الحديثة، وتجني اوراقها مايقارب من 2 الى/ 3 مرات في السنة،حيث تتم زراعة هذا المحصول على عروتين فعند تغير لون السيقان الى اللون البني وتصل الى ارتفاع يصل من متر ونصف الى مترين، ويتم بعدها جني هذا المحصول على شكل رزم توضع في مخازن بعيدة عن ضوء الشمس الذي يحافظ على لون الصبغة الاصلية لها، و تطحن وتاخذ الى السوق كي يتم بيعها), واوضح البيان ان (هذه الشجرة ذات صبغة حمراء وتحتوي على زيوت طيارة ولها القدرة على شفاء بعض الامراض، حيث نجحت زراعتها في ناحية الهارثة بعد تراجع انتاجها في الفاو بسبب كثرة الملوحة والمد الملحي بنسبة وصلت الى 3 ملتمرات، ومن المؤمل أن تسهم زراعتها في تنمية زراعة الحناء شمال المحافظة، بعد ان أوشكت على الاندثار في قضاء الفاو جنوباً). وتابع البيان ان (زراعة البصرة تقوم بانشاء مختبر لزراعة شتول النخيل في المحافظة بالتعاون مع الحكومة المحلية وخبراء من الامم المتحدة ويعد من المشاريع المهمة لتطوير واكثار زراعة النخيل في المحافظة والذي حقق نجاحات كبيرة في هذا المشروع الذي سوف ينتج آلآف الفسائل التي تنتمي الى أصناف نادرة سنويا). وتابع ان (الفسائل التي ينتجها المختبر ستباع على المزارعين بأسعار زهيدة، بسعر لا يزيد 30 ألف دينار برحي، فيما يبلغ سعر الفسيلة الواحد في المشاتل الأهلية 250 ألف دينار).

واوضح البيان انه (تم الوصول الى مراحل متقدمة في انتاج فسائل كما ونوعا حيث تكون فيها نسبة النجاح مضمونة 100 بالمئة). واضاف أن (المختبر يعد الأول من نوعه في المحافظة الذي سوف يضمن الحفاظ على أصناف النخيل النادرة أو المهددة بالإنقراض، فضلاً عن إكثار الأصناف التجارية الجيدة، وأهمها صنف البرحي)، مؤكدا ان (تشغيل المختبر سوف يؤدي في غضون أعوام قليلة الى النهوض بواقع زراعة النخيل في المحافظة).

توزيع مبيدات

وعلى صعيد اخر باشرت مديرية الزراعة في محافظة بابل بتوزيع المبيدات على المزارعين والفلاحين في المحافظة، حيث شرعت بتوزيع مبيد (ليفو) الذي يستخدم لمكافحة حشرة ذبابة الياسمين البيضاء التي تصيب أشجار الحمضيات في البساتين في حين أن التحري عن حشرة سوسة النخيل في بساتين المحافظة لايزال قائماً للتأكد من خلوها من أي طور من أطوار تلك الحشرة. واضاف البيان ان (مديرية الزراعة في المحافظة لاتزال مستمرة في إقامة الندوات الإرشادية لغرض توعية المزارعين والفلاحين، حيث أقامت ندوة إرشادية بشأن الإرتقاء بزراعة الحنطة في العراق لمناقشة جميع العوامل التي من شأنها الارتقاء بزراعة محصول الحنطة وتحقيق إنتاج أعلى ونوعية بذور أفضل، إضافة الى مناقشة أهمية فحص بذور التوفير الذاتي وتعفير بذور الحنطة والتي تمت فيها الإجابة على تساؤلات المزارعين والفلاحين بشأن عملية التعفير بمبيد الراكسيل المجاني الذي توفره المديرية ضد الامراض والفطريات التي تصيب الحنطة والتأثير الايجابي لعملية التعفير على غلة المحصول). وتابع ان (المديرية نفذت ندوة أرشادية تناولت موضوع مكافحة حشرة حفار أوراق الطماطة في البيوت البلاستيكية، جرى خلالها التأكيد على أهمية اختيار شتلات وبذور الطماطة عند الزراعة وذلك لدورها الاساس في خلو البيوت البلاستيكية من الاصابة بالحشرة، كما تم التركيز على المبيدات الواجب استخدامها في المكافحة).