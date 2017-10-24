تسويغات عرابي إستفتاء الإنفصال – سامي الزبيدي

يؤكد عرابو استفتاء انفصال إقليم كردستان والمناطق المتجاوز عليها في تبريرهم للإقدام على هذه الخطوة الخطرة التي لا تهدد أمن ووحدة وسيادة العراق حسب بل أمن دول الجوار والمنطقة التي تشهد منذ سنين تحديات أمنية وعسكرية وسياسية خطيرة ان الحكومات الاتحادية وطريقة إدارتها للحكم هي من دفعتم الى القيام بهذا العمل وكأنهم لم يكونوا شركاء لهذه الحكومات في المناصب والمكاسب والسرقات الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن ولم يحصلوا على وزارات ومناصب سيادية كبرى خلال أربعة عشر عاماً وكانوا خير شركاء لحكومات المركز في الفساد والسرقات الكبرى لأموال الشعب وفي تجويع العراقيين بكافة قومياتهم وأديانهم وفي تقاسم المناصب الحكومية وفق المحاصصة الحزبية والطائفية التي دمرت العراق أرضا وشعبا وبعد أربعة عشر عاما من التمتع بامتيازات الشراكة وامتيازات الدستور الذي وضعوه بالاتفاق والتوافق مع باقي الأحزاب والكتل ها هم يضربون الدستور عرض الحائط بالجرائم استفتاء الانفصال غير الدستوري وغير القانوني والذي رفضته حكومة المركز ورفضه كل الشعب العراقي و دول الجوار ودول العالم الأخرى ثم يقولون ان الحكومات الاتحادية هي التي انتهكت الدستور وأهم الانتهاكات كما يقولون ويردد خلفهم أغلب السياسيين والإعلاميين الكرد هو ان الحكومات الاتحادية لم تنفذ المادة 140 الدستورية التي تخض كركوك والمناطق المتجاوز عليها وهم يعرفون جيداً إنهم سبب عدم تنفيذ هذه المادة الدستورية نظرا لعملية التغيير الديموغرافي الكبير في الذي أجروه في كركوك خاصة وباقي المناطق المتجاوز عليها عامة وإخضاع هذه المناطق الى سيطرتهم وليس لسيطرة الحكومة الاتحادية كما ينص الدستور خلال أربعة عشر عاماً وعلى سبيل المثال فان عدد سكان كركوك كان قبل عام 2003 حوالي ستمائة ألف نسمة وبعد التغيير الديموغرافي الذي قام به الأكراد بعد عام 2003 أصبح عدد سكان كركوك نحو مليون نسمة حيث تم إسكان عوائل كردية جيء بها من كردستان العراق ومن دول الجوار وأسكنوهم في أراضي معسكرات الجيش السابق وفي الحدائق والأراضي الشاغرة فأي عاقل من السياسيون يقبل أجراء استفتاء في كركوك بعد هذا التغيير الديموغرافي الكبير وتهجير العرب والتركمان منها وتجريف قراهم وأراضيهم الزراعية مع العلم ان كركوك كانت ذات أغلبية تركمانية حسب إحصاء عام 1957، وتبرير آخر يتشدق به السياسيون الكرد عرابو الاستفتاء ومن خلفهم أعضاء أحزابهم ان الحكومات الاتحادية قطعت عن الإقليم الموازنة الخاصة به وهم يعرفون قبل غيرهم ان سبب قطع الموازنة عن الإقليم هو استئثار سياسيو الإقليم بأموال تصدير نفط الإقليم وعدم تسليمها للحكومة الاتحادية وكما ينص الدستور الذي يحتكمون إليه وسرقة أموال تصدير نفط كركوك أيضاً ويصدر الإقليم ما مقداره تسعمائة ألف برميل يومياً من نفط الإقليم ونفط كركوك وعائداتها أضعاف نسبة الـ 17 بالمئة حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية فأين تذهب عائدات تصدير النفط ، ومثال آخر على تجاوز الإقليم على الدستور الذي يـــــؤكد ان البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية وتأتمــــــر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة فهل تخضع البيشمركة لأوامر القائد العالم للقوات المسلحة ان أزمة استفتاء الانفصال وأحداث كركوك وألتون كوبري الأخيرة تجيب عن ذلك .

هذه بعض الأمثلة التي بتشدق بها سياسيو الإقليم وأعضاء أحزابهم والتي يعتبرها عرابو الانفصال من ألأسباب والمبررات التي دفعتهم لإجراء استفتاء الانفصال وبالمقابل هناك أمثلة عديدة تؤكد هشاشة أدلة ومبررات الساسة الكرد وعلى رأسهم مسعود البارزاني على تجاوز الحكومات الاتحادية على الدستور الذي شارك في كتابته الأكراد وفصلوا بعض مواده على مقاسهم واستفتوا عليه ووافقوا عليه فلماذا لا يعودون الى الدستور ويلغون نتائج الاستفتاء غير الدستوري وهو الشرط الأساسي الذي وضعته الحكومة الاتحادية لبدء حوار جاد وشامل ومعمق لحل كل الخلافات والاختلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ؟ ولماذا هذا الإصرار والتعنت والتحدي السافر للحكومة الاتحادية ولدول الجوار والمجتمع الدولي في إتباع سياسة فرض الأمر الواقع ولي الأذرع للوصول الى أهداف خبيثة في مقدمتها تقسيم العراق الى دويلات قومية وطائفية خدمة لإسرائيل ولمصالح الدول الكبرى .

ونقول لعرابي الانفصال ان شيئا من هذا لن يحدث وان أحلامكم المريضة وأهداف أسيادكم الصهاينة وبعض الدول العربية للأسف الشديد في تقسيم العراق الواحد الموحد لن ترى النور أبدا ما دام في العراق شعب حي متآلف ومتجانس ومتعايش منذ آلاف السنين في هذا الوطن المعطاء بلد الرافدين ومهد الحضارات وموطن الأنبياء والأوصياء الذي أفاض بخيراته وأظل بظلاله الجميع ومن مختلف القوميات والأديان والمكونات على مدى تاريخه الطويل .