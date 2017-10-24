الإجراءات القانونية من إختصاص رئاسة الإدعاء العام – طارق حرب

23/10/2017 تم الاعلان عن اصدار مذكرات توقيف من اقليم كردستان بحق عدد من اعضاء البرلمان وشخصيتين واذا كان الاجراء المتخذ من الاقليم يدخل في باب الحرب القضائية اذ بعد ان صدرت مذكرات قبض بحق رئيس اركان الجيش السابق الفريق زيباري عن تهمة فساد مالي واداري وليست مسأله سياسية ولعدم حضوره على الرغم من تبليغه وصدور مذكرة قبض على السيد كوسرت رسول عن تهمة اهانة الجيش بوصفه الجيش بالمحتل ومذكرات قبض او تبليغ او استقدام اخرى وصدور احكام بحق شقيق شخصية كبيرة عن تهم تتعلق بالنزاهة وحالات اخرى وخاصة احكام على كثيرين باحكام وصلت الى الاعدام فالذي يبدو انه تم اللجوء الى ما يسمى بالمعاملة بالمثل بحيث يرد الاقليم على الحكومة الاتحادية بنفس الاسلوب وهو اصدار مذكرة من اربيل لمواجهة مذكرات بغداد واذا كان اغلب من وردت اسماؤهم من النواب الذين منحهم الدستور صلاحية ابداء الرأي لما لهم من سلطة الرقابة البرلمانية التي قررها الدستور ولما لهم من حصانة برلمانية تقف امام اوامر القبض الصادرة من اربيل خاصة وان التهمة عن جريمة اهانة الهيئات النظامية باعتبار الاقوال الصادرة تمس رئاسة الاقليم والبيشمرگة والجهات الاقليمية الاخرى في اربيل واذا علمنا ان بعض هذه الجهات ينقصها الاساس الدستوري في كسب الصفة الشرعية فاننا لا بد ان نذكر ان الموضوع محكوم بقانون رئاسة الادعاء العام وقانون اصول المحاكمات الجزائية وهو ان الموضوع من اختصاص رئاسة الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية واتخاذ الاجراءات الـــقانونية وليس من اختصاص الادعاء العام في الاقليم اذا لم تكن هنالك شـــــــكوى اما اذا كانت هنالك شكوى فانها لا بد ان تتم الشكوى طبقا للاختصاص المكاني اي محاكم بغداد باعتبار ان التهم الخاصة بالاهانة صدرت من النواب والشخصيتين في بــــــغداد وبالتالي فانه لا يجوز لمحاكم اربيل قبول هذه الدعاوى او عدم قبولها واحالتها حسب الاختصاص المكاني الى محاكم بغداد وسيكون الموضــــوع من اختصاص مجلس القضاء الاعلى بالطلب من الاقليم الاوراق التحقيقية ومن ثم يودعها المجلس الموقر الى محاكم بغداد لاجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحيث ان اوامر القبض لا يتم تنفيذها مالم يتم صدور اوامر جديدة من محاكم بغداد .