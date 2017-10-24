تخصيص 4 قطارات لنقل الزوار من البصرة

وصول 3 الأف موكب إلى كربلاء للمشاركة بالأربعينية

كربلاء – محمد ظاهر فاضل

اعلن مدير عام مؤسسة المواكب الحسينية في محافظة كربلاء عبد علي الحميري عن وصول 3 الاف موكب خدمي من المحافظات الى كربلاء ، فيما وضعت مديرية سكك المنطقة الجنوبية التابعة لوزارة النقل خطة لنقل زوار الاربعينية من محافظة البصرة الى المدينة. وقال الحميري لـ (الزمان) امس انه (تم وصول 3 مواكب خدمية الى المحافظة للمشاركة بمناسبة الاربعينية وتقديم الخدمات للزائرين من خلال نصب السرادق في محاور المدينة)، مشيرا الى ان (هؤلاء قدموا تعهدات قانونية تم تسجيلها من قبل الدائرة القانونية في مديرية شرطة المحافظة).

أصحاب مواكب

واوضح الحميري ان (التعهد يدعو اصحاب المواكب الى الالتزام بالقوانين والانظمة التي تصدرها شرطة المحافظة وقيادة عمليات الفرات الاوسط ومنها عدم حمل الاسلحة النارية في مركز المدينة وكذلك عدم ايواء المشتبه بهم بالاضافة الى تهيئة 5 افراد لمراقبة المكان المحيط بالموكب والالتزام بعدم رمي مخلفات الطبخ)، متوقعا (وصول نحو 7 الاف موكب خدمي من المحافظات والدول العربية والاسلامية)، لافتا الى ان (هناك تنسيقاً مع مديرية المنتجات النفطية في المحافظة لغرض تزويد المواكب بالغاز السائل وبالسعر الرسمي ما عدا مادة النفط الابيض فسيكون توزيعها مجانا بين المواكب)، داعيا اصحاب المواكب الى (نحر الذبائح خارج المدينة للحفاظ على جمالية المحافظة من المخلفات). من جهة اخرى خصصت مديرية سكك المنطقة الجنوبية 4 قطارات لنقل زوار الاربعينة من البصرة الى كربلاء . وقال مدير سكك المنطقة الجنوبية رياض ياسر شيال انه (بناء على الاتفاق مع الوفد الذي قدم للمديرية برئاسة معاون محافظ قم فانه سيتم تسيير 4 قطارات للزوار من قم ينطلق الاول منها نهاية الشهر الحالي فيما يكون انطلاق القطارات الثلاثة الأخرى في الثاني والثالث والرابع من تشرين الثاني المقبل وذلك في الساعة الثالثة عصرا)، مشيرا الى (الاتفاق مع وفد اخر من محافظة مشهد على توفير قطارات اخرى للوافدين لزيارة الاربعينية).وتابع ان (هؤلاء الزائرين حال وصولهم الى منفذ الشلامجة يتم نقلهم بالحافلات إلى محطة قطار المحافظة ومنها الى كربلاء).لافتا الى (وجود مقترحات مبدئية تقضي بتخفيض أسعار تذاكر السفر عبر القطار بواقع 10 الاف دينار للاشخاص الراغبين بحجز الغرف الموجودة في القطار للسفر بينما سيكون سعر تذكرة المقعد السياحي 6 آلاف دينار خلال مدة الزيارة). ووضعت الادارة المحلية في قضاء القرنة التابع للمحافظة خطة خدمية متكاملة لاستقبال زوار الاربعينية . وقال قائممقام القضاء محمد ناصح الحسن في تصريح امس ان (الخطة تضمنت توزيع مفارز ومجاميع من الدوائر الخدمية على طريق الزائرين ولمدة 24 ساعة فضلا عن توفير المياه والأدوية و الكابسات لتنظيف الطرقات بالاضافة الى تجهيز اصحاب المواكب باسطوانات الغاز وباسعار مدعومة بالتنسيق مع معمل غاز القضاء).

دفاع مدني

وأضاف ان (الدوائر المشاركة في الخطة هي الدفاع المدني ودائرة الماء والبلدية ومستشفى القرنة العام وغيرها من المؤسسات الحكومية).

الى ذلك اكد مدير فرع مكتب غاز الناصرية تميم مهدي رفع انتاج الغاز السائل الى نحو 40 الف اسطوانة يوميا من اجل تأمين احتياجات الزيارة الاربعينية ، وقال مهدي في تصريح امس ان (ملاكات الدائرة تعمل بشكل مستمر لتغطية احتياجات المواطنين والمواكب في اطار استعداداتها لخدمة زوار الاربعينية)، وتابع ان (الدائرة مستمرة ومن خلال مكاتب التوزيع الحكومية والوكلاء بتوزيع الاسطوانات وبالسعر الرسمي).