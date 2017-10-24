علاوي يبلغ كوبيش: الإستفتاء أصبح من الماضي

شيخ جنكي يهدّد بالتفاوض المباشر مع بغداد ويحمّل البارزاني المسؤولية التامة

بغداد – الزمان

ابلغ نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش أن استفتاء اقليم كردستان اصبح من الماضي.وقال بيان لمكتب علاوي تلقته(الزمان) امس ان الاخير استقبل كوبيش في مكتبه وتسلم منه رسالة من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس اشاد فيها بـ(جهوده في حلحلة الاوضاع وابدى خلالها دعمه ومساندته لمبادرته الخاصة باللجوء الى الحوار لحل الأزمة الراهنة).واوضح البيان أن (اللقاء شهد بحثا مطولاً لمستجدات الاوضاع على الساحتين السياسية والامنية بالاضافة الى التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك والمناطق المختلف عليها).

وأكد علاوي خلال اللقاء (دعمه ومساندته لأي اجراءات من شأنها ان تسهم في خفض التوتر وتحافظ على حياة المدنيين وتحفظ وحدة وسلامة واستقرار العراق, وبدء الحوار الثنائي بين بغداد واربيل وكذلك حوار وطني شامل يهدف لازالة جميع المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية).

دستور حاكم

مؤكداً ان(الاستفتاء اصبح من الماضي وأن الدستور هو الحاكم للاوضاع في المناطق المختلف عليها)، مشددا على اهمية ان (تدعم الامم المتحدة والجامعة العربية الحوار البناء تحت سقف الدستور للوصول الى حلول للمشاكل العالقة).وفي اطار الحراك السياسي، اجتمعت قيادات تحالف القوى الوطنية العراقية مع قيادات التحالف الوطني مساء اول امس لبحث تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة ومتطلبات المرحلة المقبلة .

وأكد المجتمعون (ضرورة انهاء ملف النازحين واعادتهم الى مناطقهم المحررة، من خلال تهيئة الظروف والمستلزمات كافة لاعادة الحياة للمدن التي تضررت جراء الارهاب). واستعرض اللقاء الجهود المبذولة في سبيل البدء بحوار شامل بمشاركة جميع الاطراف لحل جميع الملفات الخلافية، كما تناول اللقاء فتح حوار جدي لحل الازمة التي تمر بها البلاد والوقوف على ابرز الملفات الخلافية وحلها وفقاً للدستور. في هذه الاثناء ، شن القيادي الكردي ورئيس جهاز الإستخبارات والمعلومات بإقليم كردستان لاهور شيخ جنكي انتقاداً شديداً للمتسببين بما وصلت اليه الاوضاع في كردستان، داعياً الى البدء بحوار مع بغداد. ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عن شيخ جنكي قوله أن (الوضع الراهن في الإقليم يتطلب توحيد الصف والمضي نحو التغيير وإستعادة ثقة الجماهير بالقوى السياسية التي تعمل باتجاه تحقيق المكاسب للشعب بعيدا عن الفساد والحكم الدكتاتوري والإستحواذ على السلطة بطريقة غير قانونية)،

مضيفاً (يجب أن يجري حوار معمق بين الأطراف السياسية بكردستان لإنقاذ الإقليم من وضعه الراهن، فلا يمكن بعد الآن أن ننتظر ما سيقوله رئيس حزب أو متحدث حزبي وما سيكون موقفهما من الأحداث الجارية على الساحة السياسية، فالواقع تغير ويفترض أن تسهم القوى الجماهيرية الفاعلة في رسم السياسات المستقبلية). وتابع أن (الظرف الراهن يتطلب الدخول بحوار عقلاني وشفاف مع الحكومة الإتحادية)، مضيفاً (إذا تأكدت بأنه ليست هناك جهة تريد الدخول بالمفاوضات،

فأنا مستعد لتولي هذا الأمر وأن أذهب الى بغداد للتفاوض من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالأمر لايحتمل أكثر مما نحن عليه اليوم). واضاف خلال لقائه مع نخبة من الإعلاميين الكرد(لايمكن أن نقف موقف المتفرج تجاه ما يحصل اليوم من تطورات مذهلة قد تغير واقع ومستقبل شعبنا الكردستاني، فإذا وقفنا هذا الموقف سنخسر كل ما حققناه عبر تضحيات شعبنا خلال السنوات الطويلة من نضالنا القومي والوطني وكذلك مكتسباتنا المثبتة في الدستور العراقي). وتابع ان (الواقع الراهن يقول بأننا نواجه تحديات خطيرة في المستقبل المنظور، وأن شعبنا الذي عانى كثيرا من إستبداد السلطة وإستئثار جهات معينة بثروات الإقليم، سيتعرض الى مخاطر إضافية).

واقع جديد

ولفت الى انه(على أرض الواقع أصبحت الثروة النفطية بيد الحكومة الإتحادية الآن، وبسبب سيطرة تلك الحكومة على 450 ألف برميل من النفط المستخرج من كردستان تكرس واقع جديد ينبغي أن نتعامل معه بمسؤولية، فلم يعد بمقدور حكومة الإقليم سوى السيطرة على 150 ألف برميل من النفط يوميا وهذه كمية لاتكفي لتغطية ربع رواتب موظفي الحكومة، فكيف يمكن تدبير معيشة بقية الموظفين والمواطنين، عليه يجب التحرك السريع لتدارك وقوع كارثة معيشية)، مضيفاً (إذا وقفنا عاجزين وننتظر من حكومة الإقليم أو متحدثي الأحزاب ليعلنوا مواقف رافضة للحوار مع بغداد، فإن معاناة المواطنين ستزداد وتتعاظم كثيرا مما سيؤدي الى خروج الناس للشوارع عندها سنخسر ما تبقى لدينا).وابدى شيخ جنكي استغرابه من استمرار وضع أطراف سياسية شروطا للحوار مع بغداد، وقال انها (شروط غير مقبولة هدفها التهرب من الحوار والتفاوض) .

مشدداً على ان(الأمور لاتتحمل مزيدا من التأخير والمماطلة ووضع الشروط أمام الحوار).

وبشأن الاحداث العسكرية الاخيرة نفى القيادي الكردي وجود أية إتفاقات مسبقة مع الحكومة الإتحادية واوضح انه(كان هناك فقط اقتراح بأن تدخل قوات التحالف الدولي الى معسكر كيوان في كركوك، وان ما جرى في اجتماع دوكان بين بعض مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني كان من أجل التوافق على هذه المسألة،

ولكن مسعود البارزاني شدد في الاجتماع على أن القوات العراقية لن تهاجمهم وأهمل التحذيرات التي قدمناها له).

وتابع (كنا على تواصل تام مع مبعوث الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك الذي أكد لنا ضرورة عدم الاصطدام مع الحشد الشعبي والقوات العراقية، لأن الذي يبادر الى اطلاق النار سيكون مسؤولا عما جرى، واصفاً ما حدث في كركوك بـ(نكسة مشابهة لما حصل في العام 1975)، محملاً البارزاني ومستشاريه (المسؤولية ).

ونوه الى أنه (لم يعد مقبولاً أن يتحدث سعدي أحمد بيره باسم الاتحاد الوطني الكردستاني)، وشدد على القول انهم (لن يسمحوا لأي مسؤول في الاتحاد الوطني بعد الآن بارضاخ الحزب لمشيئة الحزب الديمقراطي الكردستاني). واعلن شيخ جنكي عن عقد المؤتمر العام للاتحاد الوطني بعد شهرين ، كاشفاً عن ضخ دماء جديدة في المجلس القيادي والمكتب السياسي، منتقداً بشدة مجلس أمن الاقليم كردستان الذي يترأسه مسرور نجل البارزاني، مؤكدا أنه يتم استخدام هذا المجلس لمصالح مسرور الشخصية، بحسب قوله.

دولة كردية

في غضون ذلك، قالت صحيفة الفايننشال تايمز في تقرير امس أن حلم قيام دولة كردية قد تهشم بعد أن ارتدت مقامرة البارزاني في إجراء الاستفتاء عليه.ونقل التقرير عن رئيس الوزراء السابق لحكومة الإقليم برهم صالح قوله إن (مسؤولين فاسدين شجعوا البارزاني على قرع طبول القومية ليحول الانتباه بعيدا عن الاستياء الشعبي بشأن التفاوت في توزيع الثروة في الإقليم منذ انخفاض أسعار النفط)، وأضاف صالح بحسب التقرير ان(هذا الاستفتاء يتطابق بالتأكيد مع إرادة رجل واحد – لكن في الوقت نفسه مع شبكة فساد وأناس صغار سرقوا الكثير من الأموال وأساؤوا استخدام السلطة ويحاولون التغطية على آثارهم).

ولفت التقرير الى إن البارزاني اختفى من المشهد العام مع تكشف الأزمة ولم يصدر سوى بيان مكتوب دعا فيه إلى الوحدة الوطنية، لكن مسؤولاً في حكومة الإقليم يقول إنه مازال يذهب إلى مكتبه يوميا.وينقل التقرير عن محمود الحافظ، وهو حفيد البطل القومي الكردي محمود البرزنجي، قوله إن (الجزء المقبل من القصة واضح، فهو يرى صورة جده في محطة قطار كركوك قبل 95 عاما متوجها إلى بغداد للتفاوض مع الملك فيصل بشأن حقوق الكرد).ويضيف (منذ 95 عاما حتى الآن، ونحن نمر بالمشكلات نفسها، ويبدو أننا سنصعد القطار ذاته).