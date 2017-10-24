إلقاء القبض على مدير تسجيل عقاري سابق في كربلاء

المالية النيابية لـ (الزمان): توحيد سلم الرواتب ينهي التمييز بين الوزارات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي الى توحيد سلم رواتب الموظفين والابتعاد عن التمييز بين وزارة واخرى. وقالت التميمي لـ (الزمان) امس ان (توحيد الرواتب موضوع ليس جديدا حيث قدمت المقترح منذ عام 2011 وقطع شوطا طويلا بعدها تعرض الى التريث وتم انتظار الاجابة من مجلس الوزراء بهذا الشأن),

واضافت ان (تفعيل القانون في جميع مؤسسات الدولة يمنع من التنقلات بين الوزارات حيث شاعت تلك الظاهرة بسبب الفرق بين بعض الوزارات التي تتقاضى رواتب اعلى رغم امتلاكهم الخدمة والشهادة ذاتها), واوضحت التميمي انه (لابد من تساوي سلم الرواتب وتشمل الوزارات كافة دون تمييز من اجل الحفاظ على الكفاءات في الوزارات), وتابعت ان (الراتب يجب ان يحفظ كرامة الموظف وان يغطي تكاليف المعيشة في الحياة اليومية وان يعيش حياة كريمة), داعية الى (توحيد سلم الرواتب وحسب الشهادة وننتظر الرد والشعب يكون على علم بكل الخطوات).

من جهة اخرى دعا النائب جواد البولاني مصرفي الرافدين والرشيد الى صرف قروض ميسرة للطلاب.وقال البولاني في تصريح امس (ندعو المصرفين الى صرف قروض ميسرة للطلبة وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل اسرهم), واضاف ان (الاستثمار في راس المال البشري واعداد جيل علمي قادر على خدمة البلد مستقبلا مهم في بناء اي بلد). الى ذلك اطلق مصرف الرافدين سلفا للمتقاعدين والبالغة ثلاثة ملايين دينار عبر فروعه في بغداد والمحافظات.

سلف للمتقاعدين

وقال بيان امس انه (تقرر صرف سلف للمتقاعدين ومن حاملي أدوات الدفع الالكتروني البطاقة الذكية المفعلة حصرا سلفة قدرها ثلاثة ملايين دينار وفق الضوابط والشروط).

مشيرا الى ان (الشروط تقتضي تقديم كفيل ضامن مدني من موظفي دوائر الدولة لاتقل خدمته عن عام واحد ولاتقبل الكفالات المتقابلة), وتابع ان ((مبلغ القسط الشهري للسلفة تبلغ اثنان وتسعون الف دينار وبفائدة 7 بالمئة سنويا تحتسب على أساس القسط المتناقص وتسدد بأقساط ثابتة مع اقساط السلفة).

الى ذلك القت القوات الامنية القبض على مدير التسجيل العقاري السابق في محافظة كربلاء بتهمة الفساد المالي , فيما ادلى رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي بإفادته امام القضاء بشان تحقيقات انفاذ القانون في المحافظة وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (ملاكات شعبة الضبط القضائي في مديرية تحقيق بغداد، وبالتعاون مع جهات إنفاذ القانون (سوات)، نفذت أمر القبض والتحري الصادر على المتـهم الهارب مدير التسجيل العقاري السابق في كربلاء بعد أن تم تحديد مكان وجوده في المحافظة).واضاف أن (المتـهم سيق إلى مركز الشرطة المختص بغية استكمال إجراءات تسليمه إلى جهة الطلب).وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي في تصريح امس ان (هيئة النزاهة في البصرة طلبت حضوري للاجابة على استفسار يخص قضية معينة معروضة أمام الهيئة، وقد حضرت من تلقاء نفسي وأجبت على الاستفسار)

مبيناً أن (بعد انتهاء الاجراءات القانونية غادرت الهيئة، ولا يوجد أي أمر قضائي يقضي باحتجازي).ولفت الساعدي الى أنه عاد لممارسة عمله بشكل اعتيادي واكد مصدر حكومي في وقت سابق إن أحد أعضاء مجلس المحافظة تم احتجازه من قبل النزاهة على ذمة التحقيق.