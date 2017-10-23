لافروف‭ ‬مخاطباً‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭:‬تفاوضوا‭ ‬داخل‭ ‬البلد‭ ‬الموحد‭ ‬واعلمونا‭ ‬إذا‭ ‬احتجتم‭ ‬وسيطاً

تيلرسون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬انتقادات‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬المليشيات‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬المباشرة‭ ‬بمد‭ ‬أنبوب‭ ‬النفط‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬والأردن

بغداد‭-‬‮ ‬‭ ‬موسكو‭ -‬عمان‭ – ‬الزمان‮ ‬

وصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكي‭ ‬تيلرسون‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬للقاء‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬ورئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬فؤاد‭ ‬معصوم،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬عراقية‭ ‬فان‭ ‬ازمة‭ ‬كردستان‭ ‬كانت‭ ‬وسط‭ ‬اللقاءات‭.‬

فيما حث‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الاثنين‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬وبغداد‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تحويل‭ ‬التوترات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬استقلال‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬آخر‭ ‬لعدم‭ ‬الاستقرار‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬متظاهرون‭ ‬كرد‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬اربيل‭ ‬امسصور‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بوتين‭ ‬وحيوا‭ ‬مواقفه‭ ‬تجاه‭ ‬الكرد‭ .‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي‭ ‬ابراهيم‭ ‬الجعفري‭ ‬‮«‬نتفهم‭ ‬تطلعات‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬سعيهم‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬هويتهم‭ (…) ‬ولكن‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الأصح‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الآمال‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬المسألة‭ ‬‮«‬مع‭ ‬أخذ‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تجنب‭ ‬خلق‭ ‬مصدر‭ ‬آخر‭ ‬لعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‮»‬‭.‬

وصوت‭ ‬أكراد‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بأغلبية‭ ‬ساحقة‭ ‬لصالح‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬أمر‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬وعارضته‭ ‬بغداد‭ ‬بشدة‭.‬

ودخلت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬حيث‭ ‬استعادتها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناطق‭ ‬اخرى‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬نينوى‭ ‬وديالى‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭.‬

وقال‭ ‬لافروف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نرى‭ ‬حربا‭ ‬وشيكة‭ ‬بعد‭ ‬ونأمل‭ ‬بألا‭ ‬يحصل‭ ‬ذلك‭ ‬بين‭ ‬الأكراد‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬بغداد‭ ‬لا‭ ‬‮«‬ترفض‮»‬‭ ‬الأكراد‭ ‬ولا‭ ‬تحظر‭ ‬لغتهم‭ ‬أو‭ ‬تدمر‭ ‬آثارهم،‭ ‬ولذا‭ ‬فإن‭ ‬جميع‭ ‬العناصر‮»‬‭ ‬متوافرة‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬ايجاد‭ ‬طريقة‭ ‬‮«‬ليعشوا‭ ‬معا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بشكله‭ ‬الموحد‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬ان‭ ‬يقرروا‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانوا‭ ‬سينخرطون‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مباشر‭ ‬أم‭ ‬أنهم‭ ‬سيحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الوساطة‮»‬‭.‬

فيما‮ ‬‭ ‬أعربت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬استغرابها‮»‬‭ ‬دعوة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬ريكس‭ ‬تيلرسون‭ ‬‮«‬الميليشيات‭ ‬الإيرانية‮»‬‭ ‬و»المقاتلين‭ ‬الاجانب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬العراق‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬لا‭ ‬تضم‭ ‬إلا‭ ‬مقاتلين‭ ‬عراقيين‭ ‬يخضعون‭ ‬لقيادتها‭.‬

ونقل‭ ‬بيان‭ ‬الحكومة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‮»‬‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬تأكيده‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العراقي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬هم‭ ‬عراقيون‭ ‬وطنيون‭ ‬قدموا‭ ‬التضحيات‭ ‬الجسام‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬بلادهم‭ ‬وعن‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬دعوة‭ ‬تيلرسون‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأجانب‮»‬‭ ‬و»الميليشيات‭ ‬الإيرانية‮»‬‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭.‬

فيما‭ ‬بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاردني‭ ‬هاني‭ ‬الملقي‭ ‬ونظيره‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬ليل‭ ‬الاحد‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬خطوات‭ ‬مشروع‭ ‬مد‭ ‬انبوب‭ ‬للنفط‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬ميناء‭ ‬العقبة‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬الاردن،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬اردني‭ ‬الاثنين‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الاردنية‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬الملقي‭ ‬والعبادي‭ ‬‮«‬بحثا‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ (‬الاحد‭) ‬في‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬للبدء‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬مد‭ ‬أنبوب‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ ‬إلى‭ ‬العقبة‭ ‬والفوائد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتوقعة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للبلدين‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الاردن‭ ‬والعراق‭ ‬وقعا‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2013‭ ‬اتفاقية‭ ‬اطارا‭ ‬لمد‭ ‬انبوب‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬1700‭ ‬كلم‭ ‬لنقل‭ ‬النفط‭ ‬العراقي‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬البصرة‭ ‬الى‭ ‬مرافئ‭ ‬التصدير‭ ‬بالعقبة،‭ ‬بكلفة‭ ‬تقارب‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وسعة‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭.‬

ويفترض‭ ‬ان‭ ‬ينقل‭ ‬الانبوب‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬الرميلة‭ ‬العملاق‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ (‬545‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭) ‬الى‭ ‬مرافئ‭ ‬التصدير‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬العقبة‭ (‬325‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬عمان‭).‬

ويأمل‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬ثالث‭ ‬احتياطي‭ ‬نفطي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬143‭ ‬مليار‭ ‬برميل‭ ‬بعد‭ ‬السعودية‭ ‬وايران،‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يؤدي‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬الانبوب‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬صادراته‭ ‬النفطية‭ ‬وتنويع‭ ‬منافذه‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تأمل‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تستورد‭ ‬98‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬حاجاتها‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يؤمن‭ ‬الانبوب‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬الف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬قدم‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬يوميا‭.‬

وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬الملقي‭ ‬والعبادي‭ ‬بحثا‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬قوائم‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إعفاؤها‭ ‬من‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬التي‭ ‬يفرضها‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬مستورداته‭ ‬بواقع‭ ‬30‭ ‬بالمئة‭ ‬والتي‭ ‬فرغ‭ ‬الجانب‭ ‬الأردني‭ ‬من‭ ‬إعدادها‭ ‬تمهيدا‭ ‬لمناقشتها‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬الفنية‭ ‬العراقية‭ ‬واعتمادها‭ ‬وبدء‭ ‬العمل‭ ‬بالقرارفي‭ ‬وقت‭ ‬قريب‮»‬‭.‬