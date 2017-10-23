لافروف‭ ‬مخاطباً‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭:‬تفاوضوا‭ ‬داخل‭ ‬البلد‭ ‬الموحد‭ ‬واعلمونا‭ ‬إذا‭ ‬احتجتم‭ ‬وسيطاً

تيلرسون في بغداد بعد تلقيه انتقادات حول قضية المليشيات الاتفاق على المباشرة بمد أنبوب النفط بين العراق والأردن
بغداد- موسكو -عمان – الزمان
وصل وزير الخارجية الامريكي تيلرسون الى بغداد للقاء رئيس الحكومة حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وبحسب مصادر عراقية فان ازمة كردستان كانت وسط اللقاءات.
فيما حث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين كردستان العراق وبغداد على الحوار داعيا إلى عدم تحويل التوترات التي أعقبت الاستفتاء على استقلال الإقليم الكردي الشهر الماضي إلى «مصدر آخر لعدم الاستقرار». فيما رفع متظاهرون كرد في شوارع اربيل امسصور الرئيس الروسي بوتين وحيوا مواقفه تجاه الكرد .
وقال لافروف بعد محادثات أجراها مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري «نتفهم تطلعات الأكراد في سعيهم إلى تعزيز هويتهم (…) ولكن سيكون من الأصح تحقيق هذه الآمال عبر الحوار مع الحكومة العراقية».
وأضاف أنه يجب التعاطي مع المسألة «مع أخذ الحاجة إلى تجنب خلق مصدر آخر لعدم الاستقرار في المنطقة في عين الاعتبار».
وصوت أكراد العراق في 25 ايلول/سبتمبر بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال في استفتاء أمر به رئيس الإقليم مسعود بارزاني وعارضته بغداد بشدة.
ودخلت القوات العراقية محافظة كركوك الغنية بالنفط حيث استعادتها إلى جانب مناطق اخرى متنازع عليها في محافظتي نينوى وديالى من الأكراد.
وقال لافروف «لا نرى حربا وشيكة بعد ونأمل بألا يحصل ذلك بين الأكراد والقوات الحكومية العراقية».
وأضاف أن بغداد لا «ترفض» الأكراد ولا تحظر لغتهم أو تدمر آثارهم، ولذا فإن جميع العناصر» متوافرة ليتمكنوا من ايجاد طريقة «ليعشوا معا في العراق بشكله الموحد».
وأكد أنه «على الأطراف ان يقرروا ما اذا كانوا سينخرطون في حوار مباشر أم أنهم سيحتاجون إلى أي نوع من الوساطة».
فيما أعربت الحكومة العراقية الاثنين عن «استغرابها» دعوة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون «الميليشيات الإيرانية» و»المقاتلين الاجانب» إلى مغادرة العراق مؤكدة أن فصائل الحشد الشعبي لا تضم إلا مقاتلين عراقيين يخضعون لقيادتها.
ونقل بيان الحكومة عن «مصدر مقرب من رئيس الوزراء» حيدر العبادي تأكيده أنه «لا يحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي».
وقال المصدر إن «المقاتلين في صفوف هيئة الحشد الشعبي هم عراقيون وطنيون قدموا التضحيات الجسام للدفاع عن بلادهم وعن الشعب العراقي»، وذلك غداة دعوة تيلرسون «جميع المقاتلين الأجانب» و»الميليشيات الإيرانية» للعودة إلى بلادهم.
فيما بحث رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي ونظيره العراقي حيدر العبادي ليل الاحد الاثنين في خطوات مشروع مد انبوب للنفط من مدينة البصرة أقصى جنوب العراق الى ميناء العقبة أقصى جنوب الاردن، حسبما افاد مصدر رسمي اردني الاثنين.
وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان الملقي والعبادي «بحثا مساء امس (الاحد) في الخطوات التي تم اتخاذها للبدء بتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة والفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي للبلدين».
وكان الاردن والعراق وقعا في التاسع من نيسان/ابريل 2013 اتفاقية اطارا لمد انبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة الى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة تقارب نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.
ويفترض ان ينقل الانبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) الى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).
ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي نفطي في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران، في ان يؤدي بناء هذا الانبوب الى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.
من جهتها، تأمل المملكة التي تستورد 98 بالمئة من حاجاتها من الطاقة في ان يؤمن الانبوب احتياجاتها من النفط الخام التي تبلغ نحو مئة الف برميل يوميا والحصول على مئة مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
وقالت الوكالة ان الملقي والعبادي بحثا خلال اللقاء «قوائم السلع التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على مستورداته بواقع 30 بالمئة والتي فرغ الجانب الأردني من إعدادها تمهيدا لمناقشتها مع اللجان الفنية العراقية واعتمادها وبدء العمل بالقرارفي وقت قريب».