العاهل الأردني مستقبلاً الصدر: المنطقة لا تحتمل نزاعاً جديداً

عمان‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬دعا‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬الاثنين‭ ‬العراقيين‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تغليب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬أي‭ ‬نزاع‭ ‬جديد‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيان‭ ‬للديوان‭ ‬الملكي‭. ‬وذكر‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬اكد‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الحسينية‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬تغليب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬وسلامة‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية،‭ ‬وبما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬الدستور‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬أي‭ ‬نزاع‭ ‬جديد‭ ‬يكون‭ ‬المستفيد‭ ‬الوحيد‭ ‬منه‭ ‬العصابات‭ ‬الإرهابية‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬طردت‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوتر‭ ‬القائم‭ ‬منذ‭ ‬اجراء‭ ‬استفتاء‭ ‬حول‭ ‬استقلال‭ ‬الاقليم‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭. ‬ورأى‭ ‬الملك‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬عصابة‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية،‭ ‬تشكل‭ ‬قاعدة‭ ‬صلبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬العراق‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬أراضيه‮»‬‭. ‬وجدد‭ ‬الملك‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الأردن‭ ‬للجهود‭ ‬المستهدفة‭ ‬تحقيق‭ ‬المصالحة‭ ‬الوطنية‭ ‬العراقية‭ (…) ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬بالمستقبل‭ ‬الأفضل‮»‬‭. ‬وأشاد‭ ‬ب»الدور‭ ‬المهم‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭ ‬وسماحة‭ ‬السيد‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية،‭ ‬ونهجه‭ ‬الوطني‭ ‬والعروبي‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التطور‭ ‬الإيجابي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬علاقات‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬أشقائه‭ ‬العرب‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التصدي‭ ‬للتطرف‭ ‬وضرورة‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والاعتدال‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬الصدر‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬الأردن‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬باعتباره‭ ‬يشكل‭ ‬نموذجا‭ ‬متميزا‭ ‬في‭ ‬الاعتدال‭ ‬بالمنطقة‮»‬‭.‬