داعش‭ ‬يعدم‭ ‬116‭ ‬سورياً‭ ‬في‭ ‬القريتين‭ ‬قبل‭ ‬طرده‭ ‬منها

تقرير ميداني :سوء التغذية الحاد يهدد حياة مئات الأطفال في الغوطة الشرقية المحاصرة
بيروت- الزمان
أعدم تنظيمداعش، الذي مُني بهزائم متلاحقة في سوريا والعراق، عشرات المدنيين في مدينة القريتين السورية خلال 20 يوماً من سيطرته عليها قبل أن تطرده قوات النظام منها قبل يومين. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الإثنين لوكالة فرانس برس «أعدم تنظيم داعش أكثر من 116 مدنياً بدافع الانتقام، متهماً إياهم بالعمالة لقوات النظام» وذلك خلال سيطرته على المدينة التي امتدت من مطلع الشهر الحالي حتى السبت. وأوضح عبد الرحمن أن «السكان وجدوا الجثث في منازل وشوارع المدينة ومناطق أخرى فيها بعد سيطرة قوات النظام عليها»، مشيراً الى أنه تم إعدامهم «بالسكين أو بإطلاق الرصاص عليهم». وأضاف أن غالبية القتلى جرى إعدامهم خلال اليومين الأخيرين التي سبقت سيطرة قوات النظام على المدينة، مشيراً الى أن «بعض السكان شهدوا على عمليات الإعدام.» وبحسب عبد الرحمن، فإن «معظم عناصر التنظيم الذين شنوا الهجوم كانوا من الخلايا النائمة في المدينة، وبالتالي كانوا يعرفون أهلها والموالين للنظام منهم». وسيطر التنظيم المتطرف مطلع آب/أغسطس 2015 للمرة الأولى على القريتين التي كانت تعد رمزاً للتعايش بين المسلمين والمسيحيين في سوريا منذ قرون. وعمل التنظيم المتطرف إثر ذلك على تدمير دير أثري من القرن السادس ميلادي وإحراق عدد من الكنائس. كما خطف وقتها 270 من سكانها المسيحيين واحتجزهم في قبو تحت الأرض لمدة 25 يوماً، وفق شهادات ناجين. وكان عدد سكان القريتين يقدر بنحو ثلاثين ألف شخص بينهم 900 مسيحي قبل بدء النزاع . فيما تتفاقم الازمة الصحية والغذائية في بلدات وقرى الغوطة الشرقية ، وقال تقرير صحفي فرنسي ،ان سوء التغذية الحاديهدد مئات الأطفال في الغوطة الشرقية المحاصرة. وتعاني منطقة الغوطة الشرقية، أبرز معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق من حصار خانق منذ العام 2013. ورغم كونها إحدى اربع مناطق يشملها اتفاق خفض التوتر في سوريا، لكن دخول المساعدات لا يزال خجولاً، ما يفاقم معاناة المدنيين في ظل ندرة مواد غذائيةرئيسية. يوم السبت، التقط مصور متعاون مع وكالة فرانس برس مشاهد لسحر ضفدع، رضيعة عمرها 34 يوماً بعدما أحضرتها والدتها الى مشفى دار الشفاء في مدينة حمورية. في مقاطع الفيديو، تظهر الرضيعة وهي الطفلة البكر لثنائي يعجز عن توفير قوته اليومي جراء الحصار. جسدها العاري هزيل للغاية وتبرز عظامها بوضوح. وزنها 1920 غراماً، أي أقل من كيلوغرامين وتتنفس بصعوبة فيما تبدو عيناها خائرتي القوى. تحاول البكاء من دونان تصدر صوتاً قوياً.
وبالقرب منها كانت والدتها الفتية تجهش بالبكاء. عانت سحر وفق ما قال مصدر طبي في المشفى لوكالة فرانس برس حالة سوء تغذية شديد، في ظل عجز والدتها التي تعاني بدورها من سوء تغذية عن ارضاعها. ولم يتمكن الوالد العامل في محل لبيع اللحوم مقابل راتب زهيد من توفير الحليب والمكملات الغذائية الضرورية.رغم ذلك، حاول الوالدان إنقاذ طفلتهما الوحيدة، لكنها توفيت صباح الأحد في المشفى قبل أن ينقلاها الى مسقط رأسهما في بلدة كفربطنا ويتم دفنها هناك. وشاهد مصور فرانس برس صباح الأحد الأب وهو يحمل ابنته الى المدفن فيما تسير خلفه زوجته المفجوعة والمنهارة وعدد من الأقارب.
فارقت سحر الحياة الأحد بعد ساعات من وفاة طفل آخر السبت في بلدة مديرا في الغوطة الشرقية أيضاً جراء سوء التغذية، وفق ما أكدت مصادر طبية والمرصد السوري لحقوق الانسان الأحد. .
داخل المشفى ذاته وكذلك في مركز الحكيم الطبي الذي يتضمن عيادة مخصصة لحالات سوء التغذية، التابعين للمؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية، منظمة غير حكومية مقرها اسطنبول، يؤكد الأطباء انهم يعاينون يومياً عشرات حالات سوء التغذية بين الأطفال خصوصاً فيالأشهر الأخيرة.
وتظهر صور ومقاطع فيديو لفرانس برس من داخل المشفى ومركز الحكيم في حمورية رضعاً وأطفالاً أجسادهم هزيلة أشبه بهياكل عظمية، ووجوههم شاحبة. أحدهم يتنفس بصعوبة، وثان تبرز عظام قفصه الصدري وطفل ثالث ممدد على سرير فيما أنبوب موصول بفمه.ويبكي طفل رابع وضعت ضمادة بيضاء على زنده الرفيع لدى معاينته من قبل طبيب.
ويوضح الدكتور يحيى أبو يحيى وهو مدير القسم الطبي في المنظمة الانسانية في تصريحات لوكالة فرانس برس أن فروع مركز الحكيم وعددها 11 في الغوطة الشرقية «استقبلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى الآن 9700 طفلاً، يعاني 80 منهم تقريباً من سوء تغذية حادشديد ومئتان آخرين من سوء تغذية حاد متوسط».
وأوضح أن «4000 طفل آخرين يعانون من درجات مختلفة من الحاجة الى المغذيات الدقيقة»، مضيفاً «هذا مؤشر خطير جداً وكبير».
- مساعدات «غير كافية» -
وبحسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، فالمغذيات الدقيقة هي عبارة عن فيتامينات ومعادن تعد «المكونات الأساسية لنظام غذائي عالي الجودة»، في حين تعرف سوء التغذية الحاد بوصفه «الشكل الأبرز لنقص التغذية، ويظهر على وجه الطفل وهيكله العظمي- ويتطلب معالجة عاجلة ليتمكن الطفل من البقاء» على قيد الحياة.
ويشير الطبيب الى عدم توافر عناصر غذائية رئيسية في الغوطة الشرقية على الأطفال تناولها يومياً «كالسكريات والمواد البروتينية والفيتامينات»، في حين أن المواد المخصصة لعلاج حالات سوء التغذية على أنواعها «غير متوفرة».
ويوضح أن «الكميات المرسلة عن طريق الأمم المتحدة (..) لا تلبي إلا 5 الى 10 في المئة من احتياجات أطفال الغوطة» الذين يعانون من سوء التغذية على أنواعها.
ورغم أن اتفاق مناطق خفض التوتر الذي توصلت روسيا وايران، حليفتا قوات النظام، وتركيا الداعمة للفصائل المعارضة اليه في آستانا في أيار/مايو يشمل الغوطة الشرقية، ودخل حيز التنفيذ ميدانياً، إلا أن وتيرة إدخال المساعدات الانسانية لم تتحسن.
ويتحدث المرصد السوري عن «نقص كبير في المواد الغذائية المخزنة لدى المواطنين، عدا عن ارتفاع أسعارها بشكل جنوني في الأسواق حيث تتوفر».
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة، فإن آخر قافلة انسانية تتضمن مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات أخرى دخلت الى ثلاث مدن محاصرة فقط في الغوطة الشرقية في 23 أيلول/سبتمبر، بعد دخول قافلة مماثلة في حزيران/يونيو.
ويعيش نحو ثلاثة ملايين شخص في سوريا في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول اليها، 400 ألف منهم محاصرون ومعظمهم في الغوطة الشرقية، بحسب الأمم المتحدة.