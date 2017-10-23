داعش‭ ‬يعدم‭ ‬116‭ ‬سورياً‭ ‬في‭ ‬القريتين‭ ‬قبل‭ ‬طرده‭ ‬منها

تقرير‭ ‬ميداني‭ :‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحاد‭ ‬يهدد‭ ‬حياة‭ ‬مئات‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‮ ‬

‮ ‬بيروت‭- ‬الزمان‮ ‬

أعدم‭ ‬تنظيمداعش،‭ ‬الذي‭ ‬مُني‭ ‬بهزائم‭ ‬متلاحقة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القريتين‭ ‬السورية‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬سيطرته‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تطرده‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬منها‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭. ‬وأفاد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الإثنين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أعدم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬116‭ ‬مدنياً‭ ‬بدافع‭ ‬الانتقام،‭ ‬متهماً‭ ‬إياهم‭ ‬بالعمالة‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭. ‬وأوضح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السكان‭ ‬وجدوا‭ ‬الجثث‭ ‬في‭ ‬منازل‭ ‬وشوارع‭ ‬المدينة‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعدامهم‭ ‬‮«‬بالسكين‭ ‬أو‭ ‬بإطلاق‭ ‬الرصاص‭ ‬عليهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬القتلى‭ ‬جرى‭ ‬إعدامهم‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬المدينة،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬شهدوا‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الإعدام‭.‬‮»‬‭ ‬وبحسب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬معظم‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬الذين‭ ‬شنوا‭ ‬الهجوم‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كانوا‭ ‬يعرفون‭ ‬أهلها‭ ‬والموالين‭ ‬للنظام‭ ‬منهم‮»‬‭. ‬وسيطر‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬مطلع‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2015‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬القريتين‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعد‭ ‬رمزاً‭ ‬للتعايش‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬قرون‭. ‬وعمل‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬دير‭ ‬أثري‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬ميلادي‭ ‬وإحراق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكنائس‭. ‬كما‭ ‬خطف‭ ‬وقتها‭ ‬270‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬المسيحيين‭ ‬واحتجزهم‭ ‬في‭ ‬قبو‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬يوماً،‭ ‬وفق‭ ‬شهادات‭ ‬ناجين‭. ‬وكان‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬القريتين‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬900‭ ‬مسيحي‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ . ‬فيما‭ ‬تتفاقم‭ ‬الازمة‭ ‬الصحية‭ ‬والغذائية‭ ‬في‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬،‭ ‬وقال‭ ‬تقرير‭ ‬صحفي‭ ‬فرنسي‭ ‬،ان‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحاديهدد‭ ‬مئات‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭. ‬وتعاني‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬أبرز‭ ‬معقل‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬من‭ ‬حصار‭ ‬خانق‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭. ‬ورغم‭ ‬كونها‭ ‬إحدى‭ ‬اربع‭ ‬مناطق‭ ‬يشملها‭ ‬اتفاق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكن‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬خجولاً،‭ ‬ما‭ ‬يفاقم‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ندرة‭ ‬مواد‭ ‬غذائيةرئيسية‭. ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬التقط‭ ‬مصور‭ ‬متعاون‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مشاهد‭ ‬لسحر‭ ‬ضفدع،‭ ‬رضيعة‭ ‬عمرها‭ ‬34‭ ‬يوماً‭ ‬بعدما‭ ‬أحضرتها‭ ‬والدتها‭ ‬الى‭ ‬مشفى‭ ‬دار‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمورية‭. ‬في‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو،‭ ‬تظهر‭ ‬الرضيعة‭ ‬وهي‭ ‬الطفلة‭ ‬البكر‭ ‬لثنائي‭ ‬يعجز‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬قوته‭ ‬اليومي‭ ‬جراء‭ ‬الحصار‭. ‬جسدها‭ ‬العاري‭ ‬هزيل‭ ‬للغاية‭ ‬وتبرز‭ ‬عظامها‭ ‬بوضوح‭. ‬وزنها‭ ‬1920‭ ‬غراماً،‭ ‬أي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬كيلوغرامين‭ ‬وتتنفس‭ ‬بصعوبة‭ ‬فيما‭ ‬تبدو‭ ‬عيناها‭ ‬خائرتي‭ ‬القوى‭. ‬تحاول‭ ‬البكاء‭ ‬من‭ ‬دونان‭ ‬تصدر‭ ‬صوتاً‭ ‬قوياً‭.‬

‭ ‬وبالقرب‭ ‬منها‭ ‬كانت‭ ‬والدتها‭ ‬الفتية‭ ‬تجهش‭ ‬بالبكاء‭. ‬عانت‭ ‬سحر‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬المشفى‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حالة‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬شديد،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عجز‭ ‬والدتها‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬بدورها‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬عن‭ ‬ارضاعها‭. ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬الوالد‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬لبيع‭ ‬اللحوم‭ ‬مقابل‭ ‬راتب‭ ‬زهيد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الحليب‭ ‬والمكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬الضرورية‭.‬رغم‭ ‬ذلك،‭ ‬حاول‭ ‬الوالدان‭ ‬إنقاذ‭ ‬طفلتهما‭ ‬الوحيدة،‭ ‬لكنها‭ ‬توفيت‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المشفى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينقلاها‭ ‬الى‭ ‬مسقط‭ ‬رأسهما‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬كفربطنا‭ ‬ويتم‭ ‬دفنها‭ ‬هناك‭. ‬وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬الأب‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬ابنته‭ ‬الى‭ ‬المدفن‭ ‬فيما‭ ‬تسير‭ ‬خلفه‭ ‬زوجته‭ ‬المفجوعة‭ ‬والمنهارة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأقارب‭.‬

فارقت‭ ‬سحر‭ ‬الحياة‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬طفل‭ ‬آخر‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬مديرا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬أيضاً‭ ‬جراء‭ ‬سوء‭ ‬التغذية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬والمرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬الأحد‭. .‬

داخل‭ ‬المشفى‭ ‬ذاته‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الحكيم‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬عيادة‭ ‬مخصصة‭ ‬لحالات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية،‭ ‬التابعين‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الدولية‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬مقرها‭ ‬اسطنبول،‭ ‬يؤكد‭ ‬الأطباء‭ ‬انهم‭ ‬يعاينون‭ ‬يومياً‭ ‬عشرات‭ ‬حالات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬خصوصاً‭ ‬فيالأشهر‭ ‬الأخيرة‭.‬

وتظهر‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المشفى‭ ‬ومركز‭ ‬الحكيم‭ ‬في‭ ‬حمورية‭ ‬رضعاً‭ ‬وأطفالاً‭ ‬أجسادهم‭ ‬هزيلة‭ ‬أشبه‭ ‬بهياكل‭ ‬عظمية،‭ ‬ووجوههم‭ ‬شاحبة‭. ‬أحدهم‭ ‬يتنفس‭ ‬بصعوبة،‭ ‬وثان‭ ‬تبرز‭ ‬عظام‭ ‬قفصه‭ ‬الصدري‭ ‬وطفل‭ ‬ثالث‭ ‬ممدد‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬فيما‭ ‬أنبوب‭ ‬موصول‭ ‬بفمه‭.‬ويبكي‭ ‬طفل‭ ‬رابع‭ ‬وضعت‭ ‬ضمادة‭ ‬بيضاء‭ ‬على‭ ‬زنده‭ ‬الرفيع‭ ‬لدى‭ ‬معاينته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طبيب‭.‬

ويوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬يحيى‭ ‬أبو‭ ‬يحيى‭ ‬وهو‭ ‬مدير‭ ‬القسم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬فروع‭ ‬مركز‭ ‬الحكيم‭ ‬وعددها‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬‮«‬استقبلت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬9700‭ ‬طفلاً،‭ ‬يعاني‭ ‬80‭ ‬منهم‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬حادشديد‭ ‬ومئتان‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬تغذية‭ ‬حاد‭ ‬متوسط‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬4000‭ ‬طفل‭ ‬آخرين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬المغذيات‭ ‬الدقيقة‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬مؤشر‭ ‬خطير‭ ‬جداً‭ ‬وكبير‮»‬‭.‬

‭- ‬مساعدات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬كافية‮»‬‭ -‬

وبحسب‭ ‬تعريف‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭)‬،‭ ‬فالمغذيات‭ ‬الدقيقة‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬فيتامينات‭ ‬ومعادن‭ ‬تعد‭ ‬‮«‬المكونات‭ ‬الأساسية‭ ‬لنظام‭ ‬غذائي‭ ‬عالي‭ ‬الجودة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعرف‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬الحاد‭ ‬بوصفه‭ ‬‮«‬الشكل‭ ‬الأبرز‭ ‬لنقص‭ ‬التغذية،‭ ‬ويظهر‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الطفل‭ ‬وهيكله‭ ‬العظمي‭- ‬ويتطلب‭ ‬معالجة‭ ‬عاجلة‭ ‬ليتمكن‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬البقاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

ويشير‭ ‬الطبيب‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬تناولها‭ ‬يومياً‭ ‬‮«‬كالسكريات‭ ‬والمواد‭ ‬البروتينية‭ ‬والفيتامينات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المواد‭ ‬المخصصة‭ ‬لعلاج‭ ‬حالات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬على‭ ‬أنواعها‭ ‬‮«‬غير‭ ‬متوفرة‮»‬‭.‬

ويوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الكميات‭ ‬المرسلة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (..) ‬لا‭ ‬تلبي‭ ‬إلا‭ ‬5‭ ‬الى‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬أطفال‭ ‬الغوطة‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬على‭ ‬أنواعها‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬روسيا‭ ‬وايران،‭ ‬حليفتا‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعمة‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬آستانا‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬يشمل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬ودخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬ميدانياً،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬وتيرة‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬لم‭ ‬تتحسن‭.‬

ويتحدث‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬‮«‬نقص‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المخزنة‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين،‭ ‬عدا‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعارها‭ ‬بشكل‭ ‬جنوني‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬حيث‭ ‬تتوفر‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فإن‭ ‬آخر‭ ‬قافلة‭ ‬انسانية‭ ‬تتضمن‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬وطبية‭ ‬ومستلزمات‭ ‬أخرى‭ ‬دخلت‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬محاصرة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬قافلة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

ويعيش‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬محاصرة‭ ‬أو‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬اليها،‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬منهم‭ ‬محاصرون‭ ‬ومعظمهم‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬