تهديدات قوية بالعصيان في كاتالونيا والأزمة من دون حل

برشلونة‭- ‬الزمان‮ ‬

لاتزال‭ ‬ازمة‭ ‬استفتاء‭ ‬اقليم‭ ‬كاتالونيا‭ ‬تتفاقم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬الافق‭ ‬،‭ ‬حيث‮ ‬‭ ‬تعهد‭ ‬النواب‭ ‬المتشددون‭ ‬في‭ ‬كاتالونيا‭ ‬الاثنين‭ ‬بتنظيم‭ ‬حملة‭ ‬من‭ ‬العصيان‭ ‬المدني‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تسلمت‭ ‬مدريد‭ ‬ادارة‭ ‬الاقليم‭ ‬الجمعة‭ ‬وذلك‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الافق‭ ‬أي‭ ‬تقارب‭ ‬لتفادي‭ ‬التصعيد‭.‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬القادة‭ ‬الاستقلاليون‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬غالبية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الكاتالوني‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬بحضور‭ ‬كامل‭ ‬الاعضاء‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬عشية‭ ‬تسلم‭ ‬مدريد‭ ‬ادارة‭ ‬الاقليم‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الجمعة‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬تكتل‭ ‬الغالبية‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬المحلي‭ ‬لويس‭ ‬كوروميناس‭ ‬ان‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الجمعة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تحليل‭ ‬‮«‬التعدي‭ ‬المؤسساتي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتهم‭ ‬الانفصاليون‭ ‬حكومة‭ ‬ماريانو‭ ‬راخوي‭ ‬المحافظ‭ ‬بالقيام‭ ‬به‭.‬وهدد‭ ‬الانفصاليون‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطبيق‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬بالتصويت‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬احادي‭ ‬للاستقلال‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الكاتالوني‭.‬في‭ ‬موازاة‭ ‬ذلك،‭ ‬لوح‭ ‬حزب‭ ‬اليسار‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬كاتالونيا‭ ‬الاثنين‭ ‬بتنظيم‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬عصيان‭ ‬مدني‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تولت‭ ‬مدريد‭ ‬ادارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭. ‬واعتبر‭ ‬الحزب‭ ‬الحليف‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬كاتالونيا‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬مدريد‭ ‬هو‭ ‬‮«‬اسوأ‭ ‬عدوان‮»‬‭ ‬على‭ ‬كاتالونيا‭ ‬منذ‭ ‬حكم‭ ‬الديكتاتور‭ ‬فرنشيسكو‭ ‬فرانكو‭ (‬1939‭-‬1975‭) ‬الذي‭ ‬جرد‭ ‬الاقليم‭ ‬من‭ ‬حكمه‭ ‬الذاتي‭.‬وحذر‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬العدوان‮»‬‭ ‬سيقابل‭ ‬برد‭ ‬‮«‬على‭ ‬هيئة‭ ‬عصيان‭ ‬مدني‭ ‬شامل‮»‬‭.‬وأكدت‭ ‬هيئة‭ ‬الاطفاء‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬الكاتالونية‭ ‬الاثنين‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تعترف‭ ‬باي‭ ‬سلطة‭ ‬غير‭ ‬‮«‬رئيسنا‭ ‬وحكومتنا‭ ‬وبرلماننا‮»‬‭.‬وقال‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬رفض‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬اعترض‭ ‬متظاهرون‭ ‬طريقا‭ ‬وطلب‭ ‬منا‭ ‬فتحه‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬الا‭ ‬نتدخل‮»‬‭.‬

كما‭ ‬دعت‭ ‬هيئات‭ ‬طلابية‭ ‬الى‭ ‬الاضراب‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭.- ‬‮«‬الدفاع‭ ‬بشكل‭ ‬سلمي‮»‬‭ -‬السبت‭ ‬في‭ ‬مدريد،‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬تفعيل‭ ‬المادة‭ ‬155‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬وهو‭ ‬اجراء‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬تصويت‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬راخوي‭ ‬بالغالبية‭.‬تجيز‭ ‬المادة‭ ‬155‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬لتولي‭ ‬ادارة‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬وتشمل‭ ‬اقالة‭ ‬الحكومة‭ ‬الانفصالية‭ ‬وتولي‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬ووسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭.‬

وستؤدي‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬يقترحها‭ ‬راخوي‭ ‬الى‭ ‬تعليق‭ ‬بحكم‭ ‬الامر‭ ‬الواقع‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬كاتالونيا‭ ‬الفخورة‭ ‬بثقافتها‭ ‬ولغتها‭ ‬وحكمها‭ ‬الذاتي‭ ‬الذي‭ ‬استعاده‭ ‬اثر‭ ‬وفاة‭ ‬فرانكو‭.‬