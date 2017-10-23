تهديدات قوية بالعصيان في كاتالونيا والأزمة من دون حل

برشلونة- الزمان
لاتزال ازمة استفتاء اقليم كاتالونيا تتفاقم من دون حل في الافق ، حيث تعهد النواب المتشددون في كاتالونيا الاثنين بتنظيم حملة من العصيان المدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد ادارة الاقليم الجمعة وذلك فيما لا يلوح في الافق أي تقارب لتفادي التصعيد.كما أعلن القادة الاستقلاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكاتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الاعضاء اعتبارا من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد ادارة الاقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة.وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في الاقليم المحلي لويس كوروميناس ان الجلسة التي يمكن ان تستمر حتى الجمعة تهدف الى تحليل «التعدي المؤسساتي» الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بالقيام به.وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الاجراءات بالتصويت على اعلان احادي للاستقلال في البرلمان الكاتالوني.في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كاتالونيا الاثنين بتنظيم حملة «عصيان مدني شامل» في حال تولت مدريد ادارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الاسبوع. واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كاتالونيا ان قرار مدريد هو «اسوأ عدوان» على كاتالونيا منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الاقليم من حكمه الذاتي.وحذر الحزب في بيان ان «هذا العدوان» سيقابل برد «على هيئة عصيان مدني شامل».وأكدت هيئة الاطفاء العضو في الجمعية الوطنية الكاتالونية الاثنين انها لن تعترف باي سلطة غير «رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا».وقال عضو في الهيئة رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس «اذا اعترض متظاهرون طريقا وطلب منا فتحه فمن المرجح الا نتدخل».
كما دعت هيئات طلابية الى الاضراب اعتبارا من الاثنين في برشلونة.- «الدفاع بشكل سلمي» -السبت في مدريد، قررت الحكومة تفعيل المادة 155 من الدستور وهو اجراء بحاجة الى تصويت مجلس الشيوخ حيث يتمتع راخوي بالغالبية.تجيز المادة 155 اتخاذ اجراءات لتولي ادارة المؤسسات في الاقليم وتشمل اقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الاعلام الرسمي.
وستؤدي الاجراءات التي يقترحها راخوي الى تعليق بحكم الامر الواقع للحكم الذاتي في كاتالونيا الفخورة بثقافتها ولغتها وحكمها الذاتي الذي استعاده اثر وفاة فرانكو.