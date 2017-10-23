السجن لرئيس تحرير صحيفة سودانية انتقد أسرة البشير

الخرطوم- الزمان
أصدرت محكمة سودانية الاثنين حكماً بالسجن ستة اشهر ضد رئيس تحرير صحيفة بارزة لنشره مقالاً يتهم اسرة الرئيس السوداني عمر البشير بالفساد، كما أصدرت المحكمة حكما على كاتب المقال الذي نشر عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. وقال رئيس تحرير صحيفة «التيار» اليومية المستقلة عثمان ميرغني لوكالة الصحافة الفرنسية «أمرتني المحكمة بدفع مبلغ عشرة الاف جنيه سوداني (ما يعادل 1,428 دولار اميركي) او السجن ستة أشهر». وأضاف ميرغني «قررت عدم دفع المال وانا الان في انتظار السلطات لتأخذني الى السجن». وقال وزير الاعلام احمد بلال للصحافيين «هذه قضية في المحكمة ونحن لا نتدخل في حكم المحاكم «. واضاف وزير الاعلام ان الصحافي «ليس لديه حصانة عندما يسيئ الى انسان». واشار الى ان المقال الذي نشر بصحيفته عام 2012 وكتبه محمد زين العابدين «حمل اتهامات بفساد اسرة البشير».
وبعد نشر المقال تقدم جهاز الامن والمخابرات، المؤسسة القوية في البلاد، بالبلاغ للمحكمة التي أصدرت حكمها الاثنين.
وبعد اصدار المحكمة قرارها، نفت الحكومة السودانية تدخلها في الامر.
وميرغني الذي تلقى تعليما هندسيا ولكنه تحول الى الصحافة عرف بانتقاده القوي للحكومة السودانية ونشر فضائح الفساد عبر صحيفته التي علق صدورها عدة مرات لسنوات.