السجن لرئيس تحرير صحيفة سودانية انتقد أسرة البشير

الخرطوم‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬سودانية‭ ‬الاثنين‭ ‬حكماً‭ ‬بالسجن‭ ‬ستة‭ ‬اشهر‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬بارزة‭ ‬لنشره‭ ‬مقالاً‭ ‬يتهم‭ ‬اسرة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬بالفساد،‮ ‬كما‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكما‭ ‬على‭ ‬كاتب‭ ‬المقال‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬بالسجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬التيار‮»‬‭ ‬اليومية‭ ‬المستقلة‭ ‬عثمان‭ ‬ميرغني‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬أمرتني‭ ‬المحكمة‭ ‬بدفع‭ ‬مبلغ‭ ‬عشرة‭ ‬الاف‭ ‬جنيه‭ ‬سوداني‭ (‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬1,428‭ ‬دولار‭ ‬اميركي‭) ‬او‭ ‬السجن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬ميرغني‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬عدم‭ ‬دفع‭ ‬المال‭ ‬وانا‭ ‬الان‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬السلطات‭ ‬لتأخذني‭ ‬الى‭ ‬السجن‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬احمد‭ ‬بلال‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬قضية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نتدخل‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المحاكم‭ ‬‮«‬‭. ‬واضاف‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬ان‭ ‬الصحافي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬حصانة‭ ‬عندما‭ ‬يسيئ‭ ‬الى‭ ‬انسان‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المقال‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬بصحيفته‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬وكتبه‭ ‬محمد‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬‮«‬حمل‭ ‬اتهامات‭ ‬بفساد‭ ‬اسرة‭ ‬البشير‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬نشر‭ ‬المقال‭ ‬تقدم‭ ‬جهاز‭ ‬الامن‭ ‬والمخابرات،‭ ‬المؤسسة‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بالبلاغ‭ ‬للمحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬الاثنين‭.‬

وبعد‭ ‬اصدار‭ ‬المحكمة‭ ‬قرارها،‭ ‬نفت‭ ‬الحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬تدخلها‭ ‬في‭ ‬الامر‭.‬

وميرغني‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬تعليما‭ ‬هندسيا‭ ‬ولكنه‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬الصحافة‭ ‬عرف‭ ‬بانتقاده‭ ‬القوي‭ ‬للحكومة‭ ‬السودانية‭ ‬ونشر‭ ‬فضائح‭ ‬الفساد‭ ‬عبر‭ ‬صحيفته‭ ‬التي‭ ‬علق‭ ‬صدورها‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬لسنوات‭.‬