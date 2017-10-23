خبير قانوني  لـ (الزمان):أحذر من استغلال بغداد الفراغ الدستوري الكردستاني لتنصيب بديل لبارزاني

السليمانية‭-‬‮ ‬باسل‭ ‬الخطيب

دعا‭ ‬خبير‭ ‬قانوني‭ ‬ودستوري‭ ‬كردي،‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬لإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بفراغ‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬وتكليف‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬للقيام‭ ‬بمهامه‭ ‬يتولى‭ ‬بدوره‭ ‬تكليف‭ ‬من‭ ‬يشكل‭ ‬الحكومة‭ ‬المؤقتة‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬دورته‭ ‬التشريعية،‭ ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬‮«‬فراغ‭ ‬دستوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬يعطي‭ ‬المبرر‭ ‬لتدخل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وإزاحة‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬الحالي‭ ‬وتكليف‭ ‬بديل‭ ‬له،‭ ‬طالب‭ ‬بغداد‭ ‬بعدم‭ ‬الكيل‭ ‬بمكيالين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مقاضاه‭ ‬مسؤولي‭ ‬الإقليم‭ ‬والا‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬المفسدين‭ ‬السياسيين‭ ‬الكرد‭ ‬‮«‬ابطالاً‭ ‬قوميين‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يتمنون‭. ‬وقال‭ ‬القاضي‭ ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬د‭. ‬لطيف‭ ‬مصطفى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭)‬‮ ‬،‭ ‬إن‭ ‬الوقت‭ ‬‮«‬حان‭ ‬لسحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الكردستانية‭ ‬الحالية‭ ‬وتكليف‭ ‬شخص‭ ‬مستقل‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬مؤقتة‭ ‬تجمع‭ ‬عليها‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الكردستانية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مهمة‭ ‬الحكومة‭ ‬المؤقتة‭ ‬‮«‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬التمهيد‭ ‬لإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬نزيهة‭ ‬وشفافة‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬سنة،‭ ‬والتهدئة‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬وتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬للبدء‭ ‬بمباحثات‭ ‬جدية‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الدائمة‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬الجديد‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬أحداث‭ ‬كركوك‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬لإدارة‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬لحين‭ ‬تقرير‭ ‬مصيرها‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬أمام‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬‮«‬خيارين‭ ‬أولهما‭ ‬إلغاء‭ ‬قانون‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2005‭ ‬المعدل،‭ ‬ومنصب‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم،‭ ‬أو‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بفراغ‭ ‬رئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬وتكليف‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬للقيام‭ ‬بمهامه‭ ‬يتولى‭ ‬بدوره‭ ‬تكليف‭ ‬من‭ ‬يشكل‭ ‬الحكومة‭ ‬المؤقتة‮»‬،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬‮«‬فراغ‭ ‬دستوري‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬البرلمان‭ ‬بذلك‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مدته‭ ‬القانونية،‭ ‬أي‭ ‬لغاية‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬ستنتهي‭ ‬الدورة‭ ‬التشريعية‭ ‬ولا‭ ‬تتبقى‭ ‬أي‭ ‬شرعية‭ ‬للرئاسات‭ ‬الثلاث،‭ ‬الإقليم‭ ‬والحكومة‭ ‬والبرلمان‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الخبير‭ ‬الدستوري‭ ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفراغ‭ ‬الدستوري‭ ‬يعطي‭ ‬المبرر‭ ‬لتدخل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وإزاحة‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬الحالي‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬بنفسها‭ ‬بتكليف‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬بمهامه‭ ‬مؤقتاً،‭ ‬ليكلف‭ ‬بدوره‭ ‬من‭ ‬يتولى‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬المؤقتة،‭ ‬باعتبارها‭ ‬حامية‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون‭ ‬والديمقراطية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعامة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‮»‬،‭ ‬عاداً‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يصب‭ ‬بمصلحة‭ ‬الإقليم‭ ‬والشعب‭ ‬الكردستاني‭ ‬ومكتسباته‭ ‬الدستورية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬117‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬النافذ،‭ ‬‮«‬اعترفت‭ ‬قانونياً‭ ‬بإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وصلاحياته‭ ‬وسلطاته‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬أية‭ ‬تسمية‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬تشكل‭ ‬خرقاً‭ ‬للدستور،‭ ‬مثلما‭ ‬أن‭ ‬أية‭ ‬تسمية‭ ‬للمناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬الواردة‭ ‬بالمادة‭ ‬140‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬تشكل‭ ‬خرقاً‭ ‬كذلك‭ ‬الذي‭ ‬اتهم‭ ‬به‭ ‬النواب‭ ‬الكرد‭ ‬المشاركين‭ ‬باستفتاء‭ ‬الانفصال‮»‬‭.‬

واستطرد‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬نائباً‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬‮«‬اعتبرت‭ ‬أن‭ ‬تسمية‭ ‬المناطق‭ ‬الكردستانية‭ ‬خارج‭ ‬الإقليم،‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها،‭ ‬خاطئة‭ ‬وأعلنت‭ ‬ذلك‭ ‬علناً‮»‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬بما‭ ‬ورد‭ ‬بالدستور‭ ‬بشأن‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬لحين‭ ‬حسم‭ ‬أمرها‮»‬‭.‬‮ ‬

وبشأن‭ ‬استعار‭ ‬حرب‭ ‬أوامر‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تأييد‭ ‬لأي‭ ‬إجراء‭ ‬ضد‭ ‬الفاسدين‭ ‬والمفسدين‭ ‬ومنتهكي‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬عاثوا‭ ‬بالأرض‭ ‬فساداً‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬كردستان،‭ ‬و14‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬أنحاء‭ ‬العراق،‭ ‬شريطة‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬باسلوب‭ ‬الكيل‭ ‬بمكيالين‮»‬،‭ ‬متمنياً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬المفسدين‭ ‬السياسيين‭ ‬الكرد‭ ‬ابطالاً‭ ‬قوميين‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬وألا‭ ‬تحاكمهم‭ ‬على‭ ‬الاستفتاء‭ ‬أو‭ ‬الانفصال،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬طوق‭ ‬نجاة‭ ‬لهم‭ ‬يجعل‭ ‬منهم‭ ‬أبطالاً‭ ‬قوميين‭ ‬مجدداً‭ ‬كما‭ ‬يتمنون‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وكانت‭ ‬رئاسة‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬سجلت‭ ‬دعوى‭ ‬قانونية‭ ‬ضد‭ ‬11‭ ‬نائباً‭ ‬عراقيا‭ ‬أو‭ ‬قيادات‭ ‬بميلشيات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬أبرزهم‭ ‬زعيم‭ ‬عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق،‭ ‬قيس‭ ‬الخزعلي،‭ ‬والنائبة‭ ‬حنان‭ ‬الفتلاوي،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجبهة‭ ‬التركمانية،‭ ‬حسن‭ ‬توران‭.‬