الأوهام مثل الأحلام جميلة أحياناً

فاتح عبد السلام
يعيش القطبان السعودي والامريكي ، الصديقان شكلاً ،والمختلفان حدّ التخاصم المكتوم بقوة المصالح ،في الجوهر والتفاصيل،أحد أكبر أوهامهما الجديدة في المنطقة المستعرة ،من خلال المضي نحو تصديق أنّهما قادران على تحجيم النفوذ الايراني في العراق ،من خلال اتفاقية تجارية واسعة تصل الى بيان الشراكة الاقتصادية .
لا أحد يتساءل لماذا لم تعمل أو لم تستطع الولايات المتحدة ،حين كانت تحتل العراق ثماني سنوات ، تحقيق الطفرة الاقتصادية في العراق التي تمنعه من الوقوع تحت النفوذ الايراني؟
ولماذا تبادر واشنطن اليوم مليئة بالفرح برعايتها الاتفاق الاقتصادي بين بغداد والرياض على أمل أن يحد من تأثيرات ايران في المنطقة والمقصود العراق تحديداً؟
ألم يكن النفوذ الايراني واضحاً قبل سنوات في العراق؟ ولماذا يجري توظيفه سياسياً في صفقات الاخوة بين الاشقاء ، بالرغم من ان الرياض وقبلها واشنطن ان بغداد لن تقر ولا تعترف بوجود أي نوع من التأثير والنفوذ الايراني في العراق. وهي الحقيقة التي تقفز عليها العاصمتان في النظر الى العلاقة الرابطة بين الحكم في العراق والحكم في ايران.
لو كانت عمليات التبادل التجاري تستطيع أن تحجم من نفوذ فيلق القدس في المنطقة لتم حل المشاكل بأرخص الأثمان ،ونحن نضحك ونلعب، كما يقول السوريون.
حتى هذه اللحظة لا توجد لغة تفاهم مشتركة بين واشنطن وبغداد عندما يكون الموضوع بينهما ايران بأي وجه من الوجوه . قبل يومين دعا وزير الخارجية الامريكي تيلرسون المليشيات الايرانية الى مغادرة العراق، بحسب قوله نصاً. فجاء الرد الغاضب من الحكومة العراقية رافضاً التدخل في الشؤون الداخلية مع التأكيد بأن فصائل الحشد الشعبي عراقية وطنية قدمت التضحيات الجسام ،” وأعرب المتحدث باسم بغداد عن استغرابه من التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية الأميركي حول الحشد الشعبي”، مؤكدا أنه “لا يحق لأي جهة التدخل في الشأن العراقي”. لا أحد يريد أن يسمع أحداً في هذا المشهد الذي يتحدث فيه الوزير الامريكي عن مليشيات ايرانية لكن الرد العراقي كان قوياً، كأن تيلرسون قال المليشيات العراقية.
هل تقرأ الرياض ما بين السطور في هذا المشهد البسيط ؟