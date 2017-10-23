الأوهام مثل الأحلام جميلة أحياناً

فاتح عبد السلام

‭ ‬يعيش‭ ‬القطبان‭ ‬السعودي‭ ‬والامريكي‭ ‬،‭ ‬الصديقان‭ ‬شكلاً‭ ‬،والمختلفان‭ ‬حدّ‭ ‬التخاصم‭ ‬المكتوم‭ ‬بقوة‭ ‬المصالح‭ ‬،في‭ ‬الجوهر‭ ‬والتفاصيل،أحد‭ ‬أكبر‭ ‬أوهامهما‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المستعرة‭ ‬،من‭ ‬خلال‭ ‬المضي‭ ‬نحو‭ ‬تصديق‭ ‬أنّهما‭ ‬قادران‭ ‬على‭ ‬تحجيم‭ ‬النفوذ‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،من‭ ‬خلال‭ ‬اتفاقية‭ ‬تجارية‭ ‬واسعة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬بيان‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ .‬

لا‭ ‬أحد‭ ‬يتساءل‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬تعمل‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،حين‭ ‬كانت‭ ‬تحتل‭ ‬العراق‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬تحقيق‭ ‬الطفرة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬تمنعه‭ ‬من‭ ‬الوقوع‭ ‬تحت‭ ‬النفوذ‭ ‬الايراني؟

ولماذا‭ ‬تبادر‭ ‬واشنطن‭ ‬اليوم‭ ‬مليئة‭ ‬بالفرح‭ ‬برعايتها‭ ‬الاتفاق‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬والرياض‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والمقصود‭ ‬العراق‭ ‬تحديداً؟

ألم‭ ‬يكن‭ ‬النفوذ‭ ‬الايراني‭ ‬واضحاً‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العراق؟‭ ‬ولماذا‭ ‬يجري‭ ‬توظيفه‭ ‬سياسياً‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬الاخوة‭ ‬بين‭ ‬الاشقاء‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬الرياض‭ ‬وقبلها‭ ‬واشنطن‭ ‬ان‭ ‬بغداد‭ ‬لن‭ ‬تقر‭ ‬ولا‭ ‬تعترف‭ ‬بوجود‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬والنفوذ‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬وهي‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬تقفز‭ ‬عليها‭ ‬العاصمتان‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬العلاقة‭ ‬الرابطة‭ ‬بين‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والحكم‭ ‬في‭ ‬ايران‭.‬

لو‭ ‬كانت‭ ‬عمليات‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تحجم‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لتم‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬بأرخص‭ ‬الأثمان‭ ‬،ونحن‭ ‬نضحك‭ ‬ونلعب،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬السوريون‭.‬

حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬لغة‭ ‬تفاهم‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وبغداد‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الموضوع‭ ‬بينهما‭ ‬ايران‭ ‬بأي‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ . ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬دعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكي‭ ‬تيلرسون‭ ‬المليشيات‭ ‬الايرانية‭ ‬الى‭ ‬مغادرة‭ ‬العراق،‭ ‬بحسب‭ ‬قوله‭ ‬نصاً‭. ‬فجاء‭ ‬الرد‭ ‬الغاضب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬رافضاً‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬بأن‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬عراقية‭ ‬وطنية‭ ‬قدمت‭ ‬التضحيات‭ ‬الجسام‭ ‬،‭” ‬وأعرب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬بغداد‭ ‬عن‭ ‬استغرابه‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭ ‬المنسوبة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬حول‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭”‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ “‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العراقي”‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يسمع‭ ‬أحداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬يتحدث‭ ‬فيه‭ ‬الوزير‭ ‬الامريكي‭ ‬عن‭ ‬مليشيات‭ ‬ايرانية‭ ‬لكن‭ ‬الرد‭ ‬العراقي‭ ‬كان‭ ‬قوياً،‭ ‬كأن‭ ‬تيلرسون‭ ‬قال‭ ‬المليشيات‭ ‬العراقية‭.‬

هل‭ ‬تقرأ‭ ‬الرياض‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬السطور‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬البسيط‭ ‬؟